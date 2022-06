Mit iOS 16 lassen sich weitere Apple-Apps vom iPhone löschen

Löscht man Apples Kontakte-App, so bleiben alle Kontaktinformationen dennoch in der Telefon-App des iPhone erhalten. Und wenn man die FaceTime-App löschst, kann man FaceTime-Anrufe trotzdem weiterhin noch tätigen oder empfangen, man muss lediglich Apples Kontakte-App oder die Telefon-App dazu verwenden.

Im Zusammenhang mit den von Apple gelisteten Anwendungen sind einige Details wissenswert. So bedeutet zum Beispiel das Minus-Zeichen neben einem wackelnden App-Symbol nicht generell, dass sich die Anwendung auch tatsächlich vom iPhone löschen lässt. Apples Kamera-App beispielsweise kann auf diese Weise zwar vom Home-Bildschirm entfernt werden, bleibt aber auf dem Gerät installiert und wartet in der App-Mediathek auf ihren nächsten Einsatz.

