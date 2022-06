Smarthome-Zubehör bei Lidl wieder im Preis gesenkt

Erwähnenswert sind in diesem Zusammenhang einmal mehr die Schaltsteckdosen von Lidl. Die Einzel-Zwischenstecker gibt es bereits für 9,99 Euro und die mit dem Zigbee-Hub kompatible Dreifach-Steckdose mit zusätzlich vier USB-Steckplätzen kostet aktuell 19,99 Euro. Darüber hinaus hat Lidl auch verschiedene Leuchtmittel und Sensoren im Programm, die wir allerdings nicht nicht ausprobiert haben. Falls ihr hier schon Erfahrungen gesammelt habt, gebt dies gerne in den Kommentaren weiter.

Lidl bietet seinen mit HomeKit kompatiblen Smarthome-Hub mittlerweile dauerhaft zum reduzierten Preis von 19,99 Euro an. Im Rahmen einer aktuellen Sonderaktion ist auch verschiedenes damit kompatibles Smarthome-Zubehör vorübergehend günstiger erhältlich. Die Aktion läuft online, zum Teil sind die preisreduzierten Artikel ist aber auch hier und da in den Filialen erhältlich.

