Apples alte iPod-Silhouetten jetzt auch als TikTok-Filter

Der neue Filterstil lässt die alten iPod-Silhoutten wieder aufleben. Langjährige Apple-Nutzer und vor allem ehemalige iPod-Besitzer werden sich noch an die legendäre Kampagne erinnern, mit der der Hersteller von 2004 an über mehrere Jahre hinweg für seine MP3-Player geworben hat. Die farbenfrohen tanzenden Silhouetten mit ihren weißen Ohrhörern waren damals in Anzeigen, auf Plakaten und in Videos zu sehen und nahezu überall präsent.

Insert

You are going to send email to