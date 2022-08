iOS 16.1: Keine Sonderbehandlung mehr für die Wallet-App

Es darf davon ausgegangen werden, dass Apple die Löschung der Bezahl-App möglich macht, um einen kleinen Schritt auf die Wettbewerbshüter in den USA und in Europa zuzugehen, die Apple schon länger dafür kritisieren, die auf dem iPhone eingesetzten Technologien für die kontaktlose Bezahlung vorzuinstallieren, Mitbewerbern aber nicht zur Verfügung zu stellen.

Mit iOS 16.1 scheint nun eine weitere Besonderheit in die Lösch-Möglichkeiten einzuziehen, die Apple für die Werksanwendungen vorsieht. So wird sich zukünftig offenbar auch die Wallet-App vom iPhone entfernen lassen. Darauf deuten Code-Bestandteile hin, die in der jüngst ausgegebenen Beta-Version von iOS 16.1 aufgespürt wurden .

Insert

You are going to send email to