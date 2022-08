Im Anmarsch: 8-in-1-Ladestation als zentrales Schreibtisch-Dock

Nur wenige Zubehör-Anbieter feuern so viel iPhone-Accessoires auf den Markt wie der in amerikanische Anker-Konzern. Dieser hat in den Vereinigten Staaten jetzt zwei neue Produkte angekündigt, die in Kürze auch in Deutschland verfügbar sein dürften, sich aktuell aber noch nicht bestellen lassen.

Anker 651 USB-C-Dock

Zum einen kombiniert Anker mit dem 651 USB-C Dock ein Schreibtisch-Dock für MacBook-Besitzer mit einer Qi-Ladestation, die das iPhone zentral auf dem eigenen Arbeitsplatz positioniert und dabei nicht nur eine Lademöglichkeit anbietet, sondern auch zahlreiche Ports.

Mit einem MacBook per USB-C-Kabel verbunden, stellt die neue Ladestation 8-in-1-Ladestation sowohl einen DisplayPort- auch auch einen HDMI-Anschluss bereit, die beide in der Lage sind ein Videosignal mit einer Auflösung von 4K bei einer Bildwiederholrate von 60 Hz auszugeben. Werden zwei Monitore mit dem Dock verbunden, kommen beide immerhin noch auf 2K bei 60 Hz.

Neben den Bildschirm-Anschlüssen bietet das Dock Power-Delivery-Anschluss mit 85 Watt Leistung, einen USB-C- und zwei USB-A-Anschlüsse, sowie ein Kartenlesegerät und eine Netzteil-Buchse für die Stromversorgung.

Aufgelegte iPhone-Modelle werden drahtlos mit bis zu 7,5 Watt geladen, Android-Geräte bekommen bis zu 10 Watt. In den USA kostet das neue Dock 199 US-Dollar.

Anker PowerCore Magnetic 5K Slim

Ebenfalls neu gelistet und ebenfalls noch nicht in Deutschland verfügbar, ist der Anker PowerCore Magnetic 5K Slim. Dabei handelt es sich allem Anschein nach um den selben Akku, der auch in der magnetischen Ladestation Anker 633 verbaut ist – nur eben einzeln verkauft. Anker PowerCore Magnetic 5K Slim trägt etwas weniger auf als der PowerCore Magnetic 5K, ist dafür aber etwas länglicher und besitzt die selbe Kapazität.