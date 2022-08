Sense 2, Inspire 3 und Versa 4: Das sind die neuen Fitbit-Geräte

Wenn es eher in Richtung Armbanduhr gehen soll, dann bietet sich jetzt die neue Fitbit Versa 4 für 229 Euro an. Das sind 30 Euro mehr als die Versa 3 gekostet hat. Ausgabe 4 besitzt ein integriertes GPS und soll schon bald den exklusiven Zugriff auf Google Maps erhalten. Google gibt eine Akkulaufzeit von sechs Tagen an und unterstützt 40 unterschiedliche Workouts und Aktivitätstypen.

