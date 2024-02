Mit dem Fahrrad: Apple Karten und Deutschlandticket

Die seit Februar 2023 in ganz Deutschland verfügbaren Fahrradrouten in den Apple Karten stehen seit wenigen Tagen auch in der Schweiz zur Verfügung und gestatten nun auch unseren südlichen Nachbarn die neue Drahtesel-Navigation in Anspruch zu nehmen.

Fahrradrouten in der Schweiz

Die neue Funktion berücksichtigt nicht nur Radwege und Radfahrspuren, sondern auch alle von Apple als fahrradfreundlich eingestuften Straßen beim Erstellen neuer Routen und bietet Anwendern zudem mehrere Beeinflussungsmöglichkeiten bei der Wahl des bevorzugten Radweges an.

So haben diese die Möglichkeit, innerhalb der Karten-Applikation die Option „Hügel vermeiden“ zu aktivieren und können sich zudem dafür entscheiden, auch um verkehrsreiche Straßen einen großen Bogen zu machen.

In Apples offizieller Feature-Übersicht der Apple Karten taucht die Schweiz im Abschnitt Radfahren derzeit noch nicht auf, die Fahrrad-Navigation lässt sich unter iOS 17.3 allerdings schon starten.

Offiziell unterstützt werden die Fahrrad-Routen landesweit in Australien, Deutschland, Festlandchina, Frankreich, Japan und den USA. Dazu kommen fünf ausgewählte Metropolen: die kanadischen Städte Montreal, Toronto und Vancouver sowie Barcelona und London.

Mit Dank an Michael!

Deutschlandticket fürs Fahrrad?

Was in Sachen Zweirad noch fehlt, ist eine bundesweite Regelung für die Mitnahme von Fahrrädern bei der Reise mit dem Deutschlandticket. Aktuell legen die unterschiedlichen Verkehrsverbünde in Deutschland hier noch immer ihre eigenen Mitnahmetarife fest.

Dies könnte sich schon bald ändern. Aktuell ist ein einheitlicher Fahrradtarif im Gespräch, der als „Deutschlandticket Fahrrad“ bundesweit angeboten werden soll.

Noch gibt es keine konkreten Beschlussvorlagen, die Verkehrsministerkonferenz der Länder könnte hier jedoch eine gemeinsame Lösung vorbereiten. Mit dieser ist nach Angaben der Rheinischen Post allerdings nicht vor der ersten Evaluation des Deutschlandtickets zu rechnen, die durchgeführt werden soll, sobald das Ticket zwei Jahre am Markt ist.