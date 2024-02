Zwei weitere Netzteile mit Apple-Watch-Auflage

Im Nachgang zu unserem gestrigen Hinweis auf dieses 36-Watt-Netzteil des Anbieters Newdery, das mit einem zusätzlichen Ladepuck für die Apple Watch ausgestattet ist und zum Laden der Computeruhr kein gesondertes Ladekabel mehr benötigt, haben uns mehrere Hinweise auf vergleichbare Alternativen erreicht.

Günstige 3-in-1-Alternative

Dieses 3-in-1-Ladegerät des Anbieters Acemall etwa kostet nur 21 Euro, setzt dafür aber auf eine andere Anordnung von USB-Steckplätzen und Apple-Watch-Ladepuck, bei der die eingesteckten Kabel auch durchaus mal im Weg für Modelle der Apple Watch sein dürften, die mit geschlossenen Armbändern genutzt werden.

Die technischen Spezifikationen gehen allerdings in Ordnung. Das Netzteil spricht den Power-Delivery-Standard und kann bis zu 20 Watt Ladeleistung liefern, was den Schnelllademodus des iPhones aktiviert. Die Apple Watch lädt mit entspannten 3 Watt und so geruhsam wie bei Newdery. Gerade wer alle drei Lademöglichkeiten gleichzeitig nutzen möchte, hat beim Newdery-Gerät jedoch noch etwas Puffer. Wer allerdings nur auf den Preis schaut, fährt beim Acemall-Stecker knapp 10 Euro günstiger.

4-in-1 mit 43 Watt Leistung

Das Wandladegerät von Joyveva liegt preislich zwischen den beiden zuvor genannten Kandidaten, besitzt einen klappbaren Ladepuck für die Apple Watch und gleich zwei USB-C-Steckplätze sowie eine USB-A-Buchse. Die Ladeleistung beträgt hier 43 Watt. Der Apple Watch stehen 3 Watt zur Verfügung, den USB-C-Ports jeweils 20 Watt.

Was uns aufgefallen ist: Auf den Produktbildern sind hier stets nur US-Stecker abgebildet. Wir hoffen einfach mal darauf, dass der Anbieter hier sein US-Bildmaterial recycelt und die Ladegeräten mit EU-Stecker ausliefert.

USB-C-Ladeadapter für die Watch

Gerade für um die 13 Euro erhältlich, lässt sich mit zusätzlichen USB-C-Steckern wie diesem Apple Watch-Ladegerät auch ein bereits vorhandenes Wandnetzteil in eine Ladestation für die Apple Watch verwandeln.