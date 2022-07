WhatsApp-Daten von Android aufs iPhone übertragen

Wenngleich man die Mitnahme des kompletten Chat-Verlaufs beim Wechsel auf ein neues Gerät und in diesem Fall sogar ein anderes Betriebssystem sicherlich als nicht zwingend nötige Komfortfunktion bezeichnen kann, es ist in jedem Fall nachvollziehbar, dass den Nutzern von Chat-Apps an einer solchen Option viel gelegen ist. Auch bei der Übernahme der WhatsApp-Daten von Android landen nicht nur die reinen Textnachrichten, sondern auch Chat-Gruppen sowie sämtliche mit dein einzelnen Chats und Gruppen verbundenen Inhalte wie Fotos, Videos oder Sprachnachrichten auf dem iPhone. Einzig die WhatsApp-Anrufliste sowie Peer-to-Peer-Zahlungsnachrichten werden bei der Übergabe von Android zu iOS ausgeklammert.

Insert

You are going to send email to