Jetzt auch für iOS: SpyBuster macht auf russische Apps aufmerksam

Die aus der Ukraine stammenden, hinter SpyBuster stehenden Entwickler MacPaw begründen das Angebot und die Notwendigkeit einer solchen App mit der Tatsache, dass Apps aus Russland und Belarus per Gesetz dazu verpflichtet sind, Nutzerdaten über vergleichsweise lange Zeiträume vorzuhalten und unter Umständen auch an Behörden zu übermitteln. Daten wie Textnachrichten, der Inhalt von Sprachanrufen oder Bilder müssen bis zu sechs Monate aufbewahrt werden und Metadaten wie Absender- oder Empfängerinformationen, Sendezeit und -ort sogar drei Jahre lang.

Insert

You are going to send email to