Indoor Cam E220 ausprobiert: Apple Home, Tracking, RTSP Licht und mehr

Viereinhalb Jahre nach Markteinführung der Innenraumkamera Indoor Cam E220 hat der auf Sicherheitskameras und smarte Haushaltsgeräte spezialisierte Anbieter Eufy die neue Innenraumkamera Indoor Cam E30 vorgestellt und damit einen würdigen und modernen Nachfolger für die schwenk- und neigbare Minikamera geschaffen, der in nahezu allen Einsatzbereichen die Nase vorn hat. Kostenpunkt: 69 Euro.

Gerade erst runderneuert: Die neue Eufy-Security-App

4K, Apple Home und RTSP

Neben der offensichtlichsten Änderung – der Anpassung der maximalen Auflösung auf 4K – kommt die neue Indoor Cam E30 nun ab Werk mit voller HomeKit-Kompatibilität und bietet die Einbindung in Apple Home nicht mehr im Nachgang an, sondern als eine der beworbenen Kernfunktionen. Der QR-Code zur Einbindung in Apple Home ist auf die Rückseite der Kamera aufgedruckt, das Setup ist innerhalb weniger Minuten abgeschlossen.

Ebenfalls neu ist die deutlich weichere Motorisierung, die ein flüssigeres Schwenken und Neigen der Kamera zulässt, sowie die integrierte LED-Beleuchtung, die zusätzlich zur Infrarot-Ausstattung für farbige Nachtbilder sorgt und ungebetene Gäste darauf aufmerksam macht, dass eine aktive Überwachungskamera für Sicherheit sorgt.

Personenerkennung und -nachverfolgung: Deutlich Flüssiger als der Vorgänger

Ebenfalls ab Werk verfügbar ist die Unterstützung für RTSP, eine hervorragende Funktion für Hausbesitzer und Anwender, die das aufgenommene Videomaterial gerne selbst archivieren und bearbeiten möchten. Die Indoor Cam E30 ist in der Lage, einen RTSP-Stream bereitzustellen, der sich für kontinuierliche Aufnahmen auf Netzwerkspeichern anbietet und überhaupt im Netzwerk den direkten Zugriff auf die Kamera zulässt, ohne gesonderte Apps einsetzen zu müssen.

Allerdings muss angemerkt werden, dass sowohl die Nutzung der RTSP-Funktion als auch die Einbindung in Apple Home die maximale Auflösung reduzieren und, sobald eine von beiden Funktionen eingeschaltet ist, nur noch 1080p-Aufnahmen bereitstellen. Das ist schade und schränkt die Flexibilität der Kamera etwas ein, wenn ihr diese nicht in Kombination mit der Hersteller-App nutzen wollt.

Egal ob Apple Home oder RTSP: 4K werden schnell zu 1080p

Empfehlenswerte Hersteller-App

Und genau hier wollen wir eine Lanze für Eufys Security-App brechen, die im Vergleich mit den zahlreichen am Markt aktiven Konkurrenten unserer Meinung nach eine der übersichtlichsten und besten Anwendungen zur Verwaltung von Sicherheitskameras ist.

Über die Eufy-App lassen sich zum einen Push-Mitteilungen aktivieren, die anschlagen und euch mit einem schnellen Schnappschuss des aktuellen Kamerabildes versorgen, sobald Bewegungen oder Geräusche festgestellt wurden. Dabei lässt sich in der App genau konfigurieren, wie empfindlich die Erfassung sein soll und welche Bewegungen beziehungsweise Geräusche als Auslöser dienen sollen.

Neben den Push-Mitteilungen gestattet die App die Konfiguration von Privatsphärenbereichen, die von der Kamera nicht erfasst werden sollen – um etwa die Eingangstür des Nachbarn oder öffentliche Flächen auszublenden.

Zudem lässt sich einstellen, ob ein durchgängiges Kamerabild erfasst werden soll oder lediglich Ereignisaufnahmen, die von Geräuschen oder Bewegungen ausgelöst werden. Die Aufnahmen selbst speichert die Indoor Cam E30 auf einer MicroSD-Karte, für die ein Steckplatz direkt unter der Kameralinse bereitsteht.

Gespeichert werden die mitgeschnittenen Ereignisse lokal

Wer möchte, kann die Aufnahmen zusätzlich auf seinem Netzwerkspeicher oder im Cloud-Angebot des Anbieters hinterlegen. Letztgenanntes ist ausschließlich für die Sicherung von Videoaufnahmen gedacht und beeinflusst – anders als bei Geräten anderer Hersteller – nicht den Funktionsumfang der Kamera.

Was ebenfalls erwähnt werden muss: Die Indoor Cam E30 ermöglicht die Zwei-Wege-Kommunikation, sodass ihr mit erfassten Gästen sprechen oder den Paketboten darum bitten könnt, das Päckchen an einem Wunschort abzulegen.

Neue Kabelposition, USB-C statt MicroUSB, mit Apple-Home-Code

Innenraumkameras – wofür?

Wir werden relativ regelmäßig gefragt, für welche Anwendungszwecke wir entsprechende Geräte überhaupt einsetzen. Gerade wer keine Haustiere hat, sieht in Innenraumkameras oft keinen Nutzen. Viele unserer Leser sind jedoch interessiert an der Nutzung solcher Kameras.

Wir persönlich erfassen den Eingangsbereich und nutzen die Kamera vor allem zur Kommunikation mit Zustellern und Postboten.

Live- und Ereignis-Ansicht, Events und voreingestellte Positionen

Die Push-Mitteilungen ermöglichen zudem den schnellen Status-Check in der Familie: Sind die Schulrückkehrer planmäßig gelandet? Wurde bereits zum Training aufgebrochen? Ist der erwartete Besuch schon eingetroffen?

Vor zwei Jahren hat uns die E220 zudem dabei geholfen, einen Schuhdieb auf frischer Tat zu ertappen.

Gute, günstige 4K-Kamera

Als wir uns die roboterförmige Eufy-Kamera S350 angeschaut haben, konnte uns das Gerät nicht wirklich überzeugen. Die etwas schlankere E30 punktet jedoch mit guter Aufnahmequalität, einfachem Setup, USB-C-Stromversorgung und einer – auch nach der kürzlichen Generalüberholung – weiterhin empfehlenswerten Hersteller-App. Wir können die Indoor Cam E30 empfehlen.