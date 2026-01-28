iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 256 Artikel

Meta: Zusatz-Abos für Instagram, Facebook und WhatsApp kommen
Der US-Konzern Meta plant, in den kommenden Monaten neue kostenpflichtige Abonnements für seine Apps Instagram, Facebook und WhatsApp zu testen. Die Grundfunktionen der Dienste sollen weiterhin kostenlos bleiben.Meta Ai

Ergänzend will Meta ausgewählte Zusatzfunktionen anbieten, die sich an Alltagsnutzer, Kreative und Unternehmen richten, wie der Konzern gegenüber Techcrunch bestätigt hat. Welche Inhalte konkret kostenpflichtig werden, soll je nach App unterschiedlich ausfallen. Meta spricht von Tests mit verschiedenen Funktionspaketen, um Nutzung und Akzeptanz zu prüfen.

Ein Schwerpunkt liegt auf erweiterten KI-Angeboten. Meta plant, den kürzlich übernommenen KI-Agenten Manus stärker in die eigenen Produkte einzubinden. Parallel dazu sollen eigenständige Abonnements für Geschäftskunden weiter angeboten werden. In ersten App-Versionen wurde bereits ein direkter Zugriff auf Manus innerhalb von Instagram entdeckt. Damit deutet sich an, dass KI-Funktionen künftig enger mit den sozialen Netzwerken verzahnt werden.

Neue Funktionen für zahlende Kunden

Neben allgemeinen Abos für Zusatzfunktionen plant Meta auch kostenpflichtige Zugänge zu einzelnen KI-Diensten. Dazu zählt unter anderem die Videofunktion Vibes, mit der kurze KI-generierte Clips erstellt und bearbeitet werden können. Bisher war das Angebot frei nutzbar. Künftig soll es ein Freemium-Modell geben, bei dem ein monatliches Kontingent kostenlos bleibt und zusätzliche Nutzung über ein Abo freigeschaltet wird.

Für Instagram werden bereits konkrete Funktionen genannt. Dazu gehören unbegrenzte Zielgruppenlisten, eine Übersicht über Follower ohne Gegenabonnement sowie die Möglichkeit, Stories anzusehen, ohne als Betrachter sichtbar zu werden. Für Facebook und WhatsApp sind die geplanten Zusatzfunktionen noch offen.

Ki App Meta

Die neuen Abonnements sollen unabhängig von Meta Verified eingeführt werden. Dieses bestehende Angebot richtet sich vor allem an Creator und Unternehmen und umfasst unter anderem ein Verifizierungsabzeichen und erweiterten Support. Die neuen Modelle zielen laut Meta auf eine breitere Nutzergruppe.

Angesichts der wachsenden Zahl kostenpflichtiger Online-Dienste steht der Konzern jedoch vor der Aufgabe, den Mehrwert klar zu vermitteln. Konkurrenzangebote wie Snapchat+ von Snap zeigen, dass es einen Markt für Social-Media-Abos gibt. Meta will nach eigenen Angaben das Feedback der Nutzer auswerten, bevor die neuen Angebote schrittweise ausgerollt werden.
28. Jan. 2026 um 07:23 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    15 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Nein…doch…oh…wer hätte gedacht das die Kosten für Milliardeninvestitionen in KI irgendwann in Form von Abos an die Kunden weitergeben werden.

  • Ist doch eigentlich egal. Kein einziger Dienst von Meta ist in irgendeiner Art und Weise „systemrelevant“.

  • Und wenn die abos keiner kauft?
    Platzt dann die KI Blase?

  • Und das Abo um sich von Werbung freizukaufen ist bereits als In-App-Kauf im App Store gelistet.

  • Noch mehr KI Videos, ich kotze gleich. Bald kann man keine Videos mehr schauen, weil so viel KI Müll dabei ist.

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

