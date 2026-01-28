Bundesregierung nutzt Testumgebung
EUDI-Wallet: Digitaler Personalausweis auf dem iPhone rückt näher
Mit dem Start einer staatlichen Testumgebung für die EUDI-Wallet konkretisiert die Bundesregierung ihre Pläne für digitale Ausweise auf dem Smartphone. Für Anwender wird damit greifbarer, was bislang eher abstrakt blieb.
Perspektivisch soll sich der Personalausweis direkt auf dem iPhone nutzen lassen, ohne dass die physische Karte ständig mitgeführt werden muss. Die nun freigeschaltete Sandbox erlaubt es Verwaltungen und Unternehmen, genau solche Szenarien vorab zu erproben.
In dieser geschlossenen Testumgebung werden zunächst die grundlegenden Funktionen der digitalen Identifikation geprüft. Dabei geht es um die sichere Übermittlung der Identitätsdaten, wie sie auch heute schon auf dem Personalausweis gespeichert sind. Für Nutzer bedeutet das, dass sie sich künftig bei Behörden, Banken oder anderen Diensten digital ausweisen könnten, ohne zusätzliche Apps oder umständliche Verfahren nutzen zu müssen. Die Tests sollen zeigen, ob die Abläufe im Alltag zuverlässig und verständlich funktionieren.
Schrittweise Funktionen statt fertiger App
Die staatliche EUDI-Wallet wird nicht auf einen Schlag eingeführt. Stattdessen ist eine schrittweise Entwicklung vorgesehen, bei der neue Funktionen nach und nach ergänzt werden. Für Anfang 2027 ist die erste öffentlich verfügbare Version geplant. Diese soll unter anderem den digitalen Personalausweis auf dem Smartphone nutzbar machen. Weitere Dokumente wie der Führerschein sollen folgen, sobald die technischen und rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.
Für Anwender ist dabei vor allem entscheidend, dass die Wallet mit bestehenden Geräten und Plattformen zusammenarbeitet. Die Bundesregierung orientiert sich an den europäischen Vorgaben, nach denen digitale Identitäten grenzüberschreitend einsetzbar sein sollen. Gleichzeitig bleibt es nicht bei einer einzigen App. Private Anbieter sollen später eigene Wallet-Lösungen zertifizieren lassen können, die ebenfalls auf dem iPhone genutzt werden dürfen.
Die Sandbox begleitet diesen Prozess dauerhaft. Neue Funktionen können dort getestet werden, bevor sie bei Endnutzern ankommen. Anwender müssen sich zwar noch eine Weile gedulden, aber haben zumidnest auch die Aussicht auf eine Lösung, die im Alltag tatsächlich nutzbar ist und den Gang zum Amt zumindest in Teilen ersetzt.
Was denkt ihr: wie realistisch ist auch eine Integration in Apple Wallet?
Ganz unrealistisch
Wird nie passieren leider :(
Denke nicht dass es komme wird. Die werden sich jetzt Gedanken machen, wie sie die Ausweis PIN ohne den Chip sicher darstellen können.
Da es ja da auch um Autorisierung geht, werden Sie sich nicht auf fremde Freigaben verlassen.
Zumindest denke ich das.
Wird leider wegen Apple nie passieren.
Wäre natürlich super für die Privatsphäre (also, dass ich nicht mein iPhone entsperren muss um mich zu identifizieren).
Aber es ist lang her, dass sich Apple für meine Privatsphäre interessierte.
Privatsphäre: Google Nexus + Costum OS, dann kann man von Privatsphäre sprechen.
Was genau hat Apple damit zu tun? In den Staaten gibt es schon lange Führerschein und Co. im Wallet.
@dsquare
Was nicht bedeutet, dass Apple diese Funktion auch für andere Länder anbietet.
…lach
Grundsätzlich scheinbar der richtige Weg und aus Fehlern der Vergangenheit gelernt. Sandbox und schrittweise Einführung ist besser als 5 Jahre Konzepte, die Eierlegendewollmilchsau entwickeln zu wollen und dann funktioniert nichts richtig.
Ich bin gespannt und freu mich auf erste Erfolge.
Ich soll dann also mein entsperrtes Mobiltelefon jemandem in die Hand drücken? Auf der Startseite habe ich dann als Köder gleich die Blitzer app ausgelegt.
Geführter Zugang. Einfach informieren und nicht gleich losplappern. German Angst muss ein tolles Gefühl sein.
Soweit wie ich das mal gelesen hatte, geht das wohl alles per QR.
Was VORZEIGEN bedeutet weißt du? Nach Digitalisierung plärren und dann motzen.
Ehrlich jetzt?
Nein, du sollst es zeigen und ggf. mit der App auf Anweisung interagieren. Kein Mensch hat was gesagt, dass du das Smartphone raus geben sollst.
Geführter Zugang. Sich informieren ist wohl nicht mehr cool genug.
Alter..
Mach doch einfach EINE App. Wie schwer soll das sein verdammt? Ich bin Informatiker, ich WEISS, wir haben begnadete Menschen im Land die sowas können ;)
Im ernst, eine Deutschland App, da sind Führerschein, fahrzeugschein etc drinnen, darüber läuft die Kommunikation mit dem Staat. Aber ne da müssten ja die ämter miteinander reden.
Ich glaube, es geht hier aber vor allen Dingen darum, dass du auch im Ausland die Karte dann nicht mitnehmen musst. Dann nützt eine Deutschland App nicht wirklich was
Ist das nicht das Ziel des EUDI-Wallet alles in einer App zu haben oder verstehe ich das falsch?
*Lilith Wittmann gefällt das*
+1 Gematik lässt grüßen?
Wäre wirklich schön, zZ muss man immer alles dabei haben- im Kartenwusel. Den Ausweis für das D-Ticket ist besonders nervig – mal vorzeigen, mal nicht – dann in der anderen Tasche und nicht dabei…
Was für ein Stress, du bist wirklich nicht beneidenswert.
Ich habe Ausweis und Führerschein in der Verimi App… ist das jetzt nun was offizielles? Kann ich die dann löschen? Es geht noch nichtmal los, und schon ist alles wieder maximal undurchsichtig und nicht mehr wirklich für den User…
Es ist noch nichts spruchreif und du jammerst schon rum? Wahnsinn!
Willst du beim nächsten Meeting dabei sein, um auf dem neusten Stand zu sein und sie DEINE BEDENKEN zerstreuen können?
Deutschland lass es doch einfach sein , Deutschland hängt bei allen mind . 20 Jahre hinterher und dies kann man egal wie man es dreht , NICHT wieder aufholen !
Mit diesem unbändigen Optimismus tatsächlich eher unwahrscheinlich!
Aber wird schon…