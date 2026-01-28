iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 256 Artikel

Bundesregierung nutzt Testumgebung

EUDI-Wallet: Digitaler Personalausweis auf dem iPhone rückt näher
28 Kommentare 28

Mit dem Start einer staatlichen Testumgebung für die EUDI-Wallet konkretisiert die Bundesregierung ihre Pläne für digitale Ausweise auf dem Smartphone. Für Anwender wird damit greifbarer, was bislang eher abstrakt blieb.

Eui Wallet

Bilder: BMDS, SPRIND, Felix Adler

Perspektivisch soll sich der Personalausweis direkt auf dem iPhone nutzen lassen, ohne dass die physische Karte ständig mitgeführt werden muss. Die nun freigeschaltete Sandbox erlaubt es Verwaltungen und Unternehmen, genau solche Szenarien vorab zu erproben.

In dieser geschlossenen Testumgebung werden zunächst die grundlegenden Funktionen der digitalen Identifikation geprüft. Dabei geht es um die sichere Übermittlung der Identitätsdaten, wie sie auch heute schon auf dem Personalausweis gespeichert sind. Für Nutzer bedeutet das, dass sie sich künftig bei Behörden, Banken oder anderen Diensten digital ausweisen könnten, ohne zusätzliche Apps oder umständliche Verfahren nutzen zu müssen. Die Tests sollen zeigen, ob die Abläufe im Alltag zuverlässig und verständlich funktionieren.

Schrittweise Funktionen statt fertiger App

Die staatliche EUDI-Wallet wird nicht auf einen Schlag eingeführt. Stattdessen ist eine schrittweise Entwicklung vorgesehen, bei der neue Funktionen nach und nach ergänzt werden. Für Anfang 2027 ist die erste öffentlich verfügbare Version geplant. Diese soll unter anderem den digitalen Personalausweis auf dem Smartphone nutzbar machen. Weitere Dokumente wie der Führerschein sollen folgen, sobald die technischen und rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Für Anwender ist dabei vor allem entscheidend, dass die Wallet mit bestehenden Geräten und Plattformen zusammenarbeitet. Die Bundesregierung orientiert sich an den europäischen Vorgaben, nach denen digitale Identitäten grenzüberschreitend einsetzbar sein sollen. Gleichzeitig bleibt es nicht bei einer einzigen App. Private Anbieter sollen später eigene Wallet-Lösungen zertifizieren lassen können, die ebenfalls auf dem iPhone genutzt werden dürfen.

Persoenliche Daten Eudi Wallet

Die Sandbox begleitet diesen Prozess dauerhaft. Neue Funktionen können dort getestet werden, bevor sie bei Endnutzern ankommen. Anwender müssen sich zwar noch eine Weile gedulden, aber haben zumidnest auch die Aussicht auf eine Lösung, die im Alltag tatsächlich nutzbar ist und den Gang zum Amt zumindest in Teilen ersetzt.
28. Jan. 2026 um 08:26 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    28 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Was denkt ihr: wie realistisch ist auch eine Integration in Apple Wallet?

    Antworten

  • Grundsätzlich scheinbar der richtige Weg und aus Fehlern der Vergangenheit gelernt. Sandbox und schrittweise Einführung ist besser als 5 Jahre Konzepte, die Eierlegendewollmilchsau entwickeln zu wollen und dann funktioniert nichts richtig.
    Ich bin gespannt und freu mich auf erste Erfolge.

    Antworten

  • Ich soll dann also mein entsperrtes Mobiltelefon jemandem in die Hand drücken? Auf der Startseite habe ich dann als Köder gleich die Blitzer app ausgelegt.

    Antworten

  • Geführter Zugang. Sich informieren ist wohl nicht mehr cool genug.

    Antworten

  • Alter..
    Mach doch einfach EINE App. Wie schwer soll das sein verdammt? Ich bin Informatiker, ich WEISS, wir haben begnadete Menschen im Land die sowas können ;)

    Im ernst, eine Deutschland App, da sind Führerschein, fahrzeugschein etc drinnen, darüber läuft die Kommunikation mit dem Staat. Aber ne da müssten ja die ämter miteinander reden.

    Antworten
  Antworten

  • Wäre wirklich schön, zZ muss man immer alles dabei haben- im Kartenwusel. Den Ausweis für das D-Ticket ist besonders nervig – mal vorzeigen, mal nicht – dann in der anderen Tasche und nicht dabei…

    Antworten

  • Ich habe Ausweis und Führerschein in der Verimi App… ist das jetzt nun was offizielles? Kann ich die dann löschen? Es geht noch nichtmal los, und schon ist alles wieder maximal undurchsichtig und nicht mehr wirklich für den User…

    Antworten

  • Deutschland lass es doch einfach sein , Deutschland hängt bei allen mind . 20 Jahre hinterher und dies kann man egal wie man es dreht , NICHT wieder aufholen !

    Antworten

