EUDI-Wallet: Digitaler Personalausweis auf dem iPhone rückt näher

Mit dem Start einer staatlichen Testumgebung für die EUDI-Wallet konkretisiert die Bundesregierung ihre Pläne für digitale Ausweise auf dem Smartphone. Für Anwender wird damit greifbarer, was bislang eher abstrakt blieb.

Bilder: BMDS, SPRIND, Felix Adler

Perspektivisch soll sich der Personalausweis direkt auf dem iPhone nutzen lassen, ohne dass die physische Karte ständig mitgeführt werden muss. Die nun freigeschaltete Sandbox erlaubt es Verwaltungen und Unternehmen, genau solche Szenarien vorab zu erproben.

In dieser geschlossenen Testumgebung werden zunächst die grundlegenden Funktionen der digitalen Identifikation geprüft. Dabei geht es um die sichere Übermittlung der Identitätsdaten, wie sie auch heute schon auf dem Personalausweis gespeichert sind. Für Nutzer bedeutet das, dass sie sich künftig bei Behörden, Banken oder anderen Diensten digital ausweisen könnten, ohne zusätzliche Apps oder umständliche Verfahren nutzen zu müssen. Die Tests sollen zeigen, ob die Abläufe im Alltag zuverlässig und verständlich funktionieren.

Schrittweise Funktionen statt fertiger App

Die staatliche EUDI-Wallet wird nicht auf einen Schlag eingeführt. Stattdessen ist eine schrittweise Entwicklung vorgesehen, bei der neue Funktionen nach und nach ergänzt werden. Für Anfang 2027 ist die erste öffentlich verfügbare Version geplant. Diese soll unter anderem den digitalen Personalausweis auf dem Smartphone nutzbar machen. Weitere Dokumente wie der Führerschein sollen folgen, sobald die technischen und rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Für Anwender ist dabei vor allem entscheidend, dass die Wallet mit bestehenden Geräten und Plattformen zusammenarbeitet. Die Bundesregierung orientiert sich an den europäischen Vorgaben, nach denen digitale Identitäten grenzüberschreitend einsetzbar sein sollen. Gleichzeitig bleibt es nicht bei einer einzigen App. Private Anbieter sollen später eigene Wallet-Lösungen zertifizieren lassen können, die ebenfalls auf dem iPhone genutzt werden dürfen.

Die Sandbox begleitet diesen Prozess dauerhaft. Neue Funktionen können dort getestet werden, bevor sie bei Endnutzern ankommen. Anwender müssen sich zwar noch eine Weile gedulden, aber haben zumidnest auch die Aussicht auf eine Lösung, die im Alltag tatsächlich nutzbar ist und den Gang zum Amt zumindest in Teilen ersetzt.