Meta: Werbefreies Facebook für europäische Nutzer

Die Datenschutz-Anstrengungen der Europäischen Union machen der Facebook-Mutteer Meta aktuell an mehreren Fronten zu schaffen. So stehen Meta und Facebook nicht nur im Visier des Gesetz über digitale Dienste und des Gesetz über digitale Märkte, die in Europa momentan implementiert werden, die europäischen Datenschutzvorkehrungen werden auch mitverantwortlich dafür gemacht, dass Metas Twitter-Nachbau Threads bislang noch nicht in Europa verfügbar ist.

Dies meldet die New York Times unter Berufung auf eine anonyme Quelle, die mit den Plänen der Plattform vertraut ist. Mit dem werbefreien Zugang will Facebook offenbar auf den Druck europäischer Regulierer reagieren, die das soziale Netzwerk schon länger wegen seiner kompromisslosen Verwertung von Nutzerdaten kritisieren.

