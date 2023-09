AR Plan 3D beeindruckt: Grundriss-App jetzt in Version 2.0 verfügbar

Eins vorab: Auch AR Plan 3D verzichtet nicht auf Abogebühren. Die geforderten Monatstarife dürften für die allermeisten Anwender jedoch vergleichbar mit einem Einmalkauf sein, da man in der Regel ja nur einen Grundriss der neuen Wohnung, des Gartenhäuschens oder des zu renovierenden Objektes anfertigt und die einmonatige Premium-Mitgliedschaft dafür locker ausreichen sollte. Diese kostet in der 13 Euro und lässt sich zudem drei Tage komplett kostenlos nutzen. Ausprobiert werden kann AR Plan 3D direkt nach dem Start ohne irgendein Abo abzuschließen und dies empfehlen wir euch.

