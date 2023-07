Instagram Threads: iPhone-App in Deutschland installieren

Hier bietet das iPhone nun die direkte Abmeldung vom deutschen App Store an. Bestätigt diese mit einem Tap auf „Abmelden“ und meldet euch anschließend über die erneute Auswahl von „Medien & Käufen“ nun mit den vorhandenen Zugangsdaten des US-Kontos an.

Sind die Zugangsdaten für Apples amerikanisches Softwarekaufhaus vorhanden, gestaltet sich der vorübergehende Wechsel der Länder-Filiale denkbar einfach: In den iPhone-Einstellungen wählt ihr im Bereich iCloud (ganz oben tippen, dort wo euer Bild und euer Name zu sehen ist) den Menüpunkt „Medien & Käufe“ aus.

Insert

You are going to send email to