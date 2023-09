iOS 17: Update-Bereitstellung in diesem Jahr wieder anders

Wer erinnert sich noch an die Ausgabe von iOS 16 im vergangenen Jahr? Apple, dieser Eindruck stellte sich nach Präsentation des iPhone 14 am 7. September 2022 unmittelbar ein, schien in Sachen Software-Entwicklung etwas hinterherzuhängen.

Während der Konzern einen klaren Fahrplan für das iPhone kommunizierte, blieben Mac- und iPad-Nutzer initial erst mal im Ungewissen. Bereits am 7. September, dem Tag der iPhone 14-Präsentation gab Apple bekannt:

Vorbestellungen würden ab dem 9. September möglich sein.

möglich sein. Am 12. September würde iOS 16 zum Download bereitgestellt.

würde iOS 16 zum Download bereitgestellt. In die Auslieferung würde das iPhone 14 am 16. September gehen

gehen Die Auslieferung des iPhone 14 Plus würde am 7. Oktober folgen.

iPadOS und macOS nur vage terminiert

Was den Download-Start der anderen Betriebssysteme anging, wollte sich Apple jedoch nicht festlegen. macOS 13 sollte irgendwann „im Oktober“ folgen, die Freigabe von iPadOS 16.1 würde erst „später im Jahr“ erfolgen.

Das Update des Tablet-Betriebssystems, nur so viel stellte Apple damals klar, würde iPadOS 16.0 überspringen und direkt mit der Versionsnummer 16.1 einsteigen. iPadOS 16.1 startete dann am 24. Oktober in die Verteilung.

Die nächsten Updates kommen wieder gemeinsam

Eine vergleichbare Abfolge wird es 2023 offenbar nicht geben. In diesem Jahr soll Apple wieder im Zeitplan liegen und planen iOS 17, iPadOS 17 und watchOS 10 zeitgleich zu veröffentlichen.

Bei der achten Beta-Version der neuen Betriebssysteme, die am 29. August ausgegeben wurde soll es sich zudem um die finale Vorabversion handeln. Eine neunte Testversion, dies meldet der Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg, sei von Apple nicht geplant.

In diesem Jahr wird Apple das iPhone 15:

am 12. September vorstellen.

vorstellen. wohl am 15. September zur Bestellung anbieten

zur Bestellung anbieten und wahrscheinlich ab 22. September ausliefern.

iOS 17 könnte demnach am 18. September zum Download bereitgestellt werden.