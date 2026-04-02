Abxylute M4: Kompakter MagSafe-Controller für iPhone-Gamer

Mit dem M4 bringt der Hersteller Abxylute einen besonders kleinen Gaming-Controller für das iPhone auf den Markt. Das Zubehör richtet sich an iPhone-Nutzer die unterwegs spielen und dabei nicht auf physische Tasten verzichten möchten.

Der Controller wird magnetisch an der MagSafe-Rückseite des iPhones befestigt, die Verbindung selbst erfolgt über Bluetooth.

Bluetooth und magnetische Befestigung

Der M4 setzt auf ein magnetisches System, das sich vor allem an Apples MagSafe-Standard orientiert. Aktuelle iPhones können direkt angedockt werden. Für ältere Geräte und Android-Smartphones liegt ein Magnetring bei, der an der Hülle angebracht wird. Dadurch lässt sich der Controller ebenfalls nutzen.

Die Einrichtung erfolgt über Bluetooth und ist in wenigen Schritten abgeschlossen. Nach dem Einschalten verbindet sich der Controller mit dem Smartphone und kann direkt verwendet werden. Verschiedene Betriebsmodi sollen dafür sorgen, dass sowohl native Android-Spiele als auch Streaming-Anwendungen oder Emulatoren unterstützt werden.

Fokus auf kurze Spielsessions unterwegs

Mit Abmessungen von rund 7,5 × 7 Zentimetern und einem Gewicht von 56 Gramm passt der Controller problemlos in die Hosentasche. Der integrierte Akku soll dennoch Laufzeiten von bis zu zwölf Stunden ermöglichen.

Zur Ausstattung gehören zwei Analogsticks, Schultertasten sowie klassische ABXY-Tasten. Eine Turbo-Funktion erlaubt es, Eingaben automatisiert zu wiederholen, was insbesondere bei schnellen Spielen hilfreich sein kann. Über eine begleitende Anwendung lassen sich Tastenbelegung und Empfindlichkeit anpassen.

Der Controller unterstützt neben mobilen Spielen auch Emulatoren für ältere Konsolen sowie Streaming von PC- oder Konsolenspielen. Damit deckt er ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten ab, bleibt aber in erster Linie ein Zubehör für lange Bahnfahrten und das Spielen unterwegs.

Aktuell wird der M4 zu einem reduzierten Preis von rund 42 Euro angeboten.