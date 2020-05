50% Rabatt: Aukey USB-C-Netzteil für 7 Euro

Aukey bietet sein USB-C Ladegerät mit 18W PD vorübergehend für nur 6,99 Euro an. Auf den Aktionspreis kommt ihr, wenn ihr auf der Angebotsseite den 7-Euro-Gutschein unter der Preisanzeige aktiviert.

Das kompakte Steckernetzteil verfügt über einen USB-C-Anschluss. Die 18 Watt genügen, um aktuelle Smartphone-Modelle per Schnellladefunktion aufzuladen. Die dafür nötigen Kabel gab es ja in letzter Zeit immer mal wieder im Angebot. Aktuell bietet EasyAcc hier zwei Meter Länge für 7,99 Euro an.

Wenn ihr ein USB-C-Netzteil mit etwas mehr Leistung benötigt, um beispielsweise auch mal ein MacBook mit Strom zu versorgen, sei noch auf das ebenfalls gerade von Aukey reduziert angebotene USB-C-Netzteil mit 27W PD hingewiesen. Hier könnt ihr den Preis per Aktionsgutschein von 20,99 Euro auf 13,43 Euro senken.

Produkthinweis AUKEY USB-C Ladegerät mit Power Delivery 18 W, kompaktes USB-Ladegerät, kompatibel mit iPhone XS/XS MAX/XR, Google... 6,99 Euro