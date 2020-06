Messenger-App Signal erlaubt Datenübertragung auf neues iPhone

Die Messenger-App Signal ist für ihren Fokus auf Datenschutz und damit verbunden strikte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bekannt. Die Nutzung der App ist zwar mit einem im Vergleich zu den Platzhirschen teils deutlich reduzierten Funktionsumfang sowie hier und da auch etwas längeren Nachrichtenlaufzeiten verbunden, dafür wird der Signal-Messenger regelmäßig von Datenschützern und Sicherheitsexperten empfohlen. iPhone-Nutzer haben jetzt die Möglichkeit, die Daten der App von einem alten auf ein neues iPhone zu übertragen.

Dass diese Option bislang nicht zur Verfügung stand, ist ebenfalls dem Anspruch der Entwickler an eine überschaubare und sichere App geschuldet. So teilen diese auch mit, dass die neue Funktion Datenübernahme wie alles bei Signal vollständig verschlüsselt abläuft, zudem wird dieser Vorgang lokal über eine direkte Verbindung zwischen den beiden Geräten abgewickelt.

Für die Signal-Datenübernahme von einem zum anderen iPhone oder iPad muss die Messenger-App zunächst auf dem neuen Gerät installiert und eingerichtet werden. Nach der Bestätigung der Telefonnummer erscheint eine Meldung mit dem Angebot, die Daten von einem vorhandenen Gerät zu übertragen. Wenn ihr diese Option auswählt, werdet ihr durch die weiteren Schritte geführt. Die Kommunikation zwischen den beiden Geräten wird durch Scannen eines QR-Codes eingeleitet.

Die Signal-Entwickler haben in den vergangenen Tagen ein regelrechtes Update-Feuerwerk abgespult. Mit ein Grund dafür war sicherlich die wachsende Popularität der App durch die aktuellen Proteste in den USA. Speziell mit Blick darauf wurde auch eine neue Funktion zum Verfremden von Gesichtern in über Signal verschickten Fotos integriert. Zudem merken die Entwickler an, dass sich alles daran setzen, um ihre Kapazitäten zu erweitern, um mit dem rapiden Zuwachs an Nutzern Schritt halten zu können.