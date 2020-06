Kundenkarten-App Stocard wird Apple Pay integrieren

Die Kundenkarten-App Stocard soll künftig auch in Deutschland zum kontaktlosen Bezahlen verwendet werden können. In der Android-Version der App werden umfangreiche und komfortable Bezahlfunktionen direkt über NFC bereit gestellt, iPhone-Nutzer sollen von der Anbindung an Apple Pay profitieren.

Der Startschuss für die neuen Bezahlfunktionen fällt zunächst in Großbritannien. Hier unterstützt Stocard bereits das Bezahlen über Apple Pay. Mit der Integration in Deutschland ist im Herbst zu rechnen.

In Kooperation mit dem Zahlungsdienstleister Wirecard haben Stocard-Nutzer dann die Möglichkeit, eine digitale Mastercard als Debitkarte für die Verwendung mit Apple Pay zu aktivieren. Die Abrechnung wird zum Start über eine vorhandene Kreditkarte des Nutzers erfolgen (Master oder Visa). Langfristig soll dann auch die Option zum Aufzahlen von Guthaben per Überweisung bereitgestellt werden sowie in einem weiteren Schritt auch der direkte Bankeinzug möglich sein.