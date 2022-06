iOS 16: iPhone mit Face ID auch im Querformat entsperren

Warum die neue Option zumindest bislang auf das iPhone 13 beschränkt ist, bleibt vorerst offen. Es steht außer Frage, dass die Technologie in ihren ersten Jahren noch nicht so leistungsfähig war wie heute, doch zumindest eine Kompatibilität mit dem seit 2020 erhältlichen iPhone 12 hätten wir erwartet. So hat Apple beispielsweise auch die seit der Freigabe von iOS 15.4 im März verfügbare Option zur Nutzung von Face ID mit aufgesetzter Maske neben dem iPhone 13 auch für das iPhone 12 bereitgestellt.

Ersten Erfahrungsberichten zufolge ist die Funktion zumindest in der derzeit verfügbaren ersten Beta-Version für Entwickler ausschließlich auf das iPhone 13 in seinen verschiedenen Ausführungen limitiert. Selbstredend werden auch die für Herbst erwarteten iPhone-14-Modelle die Neuerung unterstützen, doch ältere Geräte bleiben außen vor. Apple hat Face ID bereits im Jahr 2017 mit dem damals neu vorgestellten iPhone X eingeführt.

Insert

You are going to send email to