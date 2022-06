MeinMagenta-App neu: Widget, Dunkelmodus und Geschäftskundenverträge

Während man die Namen für die in der MeinMagenta-App angezeigten Verträge bislang selbst vergeben konnte, will die Anwendung jetzt Zugriff auf das persönliche Adressbuch in iOS. Verweigert man hier die Zustimmung, findet sich keine Möglichkeit, die angezeigten Rufnummern für eine bessere Zuordnung durch eigene Namen zu ersetzen.

Mit der von der Telekom aufgeführten Option, die angezeigten Verträge auch automatisch mit Namen zu verbinden, kommen wir nun zu unserer Kritik an der neuen Version von MeinMagenta. Vorab sei angemerkt, dass die Telekom selbst schon darauf hinweist, dass laufend Verbesserungen nachgeliefert werden sollen. Auch können wir nicht ausschließen, dass wir schlicht Einstellungsoptionen übersehen, doch präsentiert sich die MeinMagenta-App in der aktuellen Version 20.8.17 für uns mit unverständlichen Einschränkungen und Ärgernissen.

Die Telekom startet mit einer neuen Version der MeinMagenta-App in den Juni. Das aktuelle Update bringt die schon länger angekündigte umfassende Überarbeitung inklusive einem Verbrauchs-Widget und der Möglichkeit, jetzt auch die Vertragsdetails zu Geschäftsverträgen in der App anzuzeigen.

