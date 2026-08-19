Vocapa macht aus Sprachaufnahmen strukturierte Notizen

Vocapa ist eine neue App für iPhone und iPad, die Sprachaufnahmen automatisch transkribiert und in strukturierte Notizen umwandelt. Der Entwickler Patrick Diezi ist uns bereits durch die mittlerweile auch für den Mac erhältliche Radio-App Pladio bekannt.

Vocapa richtet sich an Nutzer, die Gedanken und Ideen lieber einsprechen als eintippen. Anders als klassische Sprachrekorder soll Vocapa die Aufnahmen nicht nur sammeln, sondern für die weitere Verwendung aufbereiten.. Nach der Aufzeichnung wird das Gesprochene automatisch in Text umgewandelt. Vocapa soll keine neue Sammelstelle für Sprachnotizen werden, sondern soll deren Weiterverwendung vereinfachen. Die aufbereiteten Inhalte können anschließend beispielsweise an eine Notiz- oder Aufgaben-App übergeben oder per Nachricht und E-Mail verschickt werden.

Notizen als Markdown-Dateien

Vocapa legt jede Notiz zusammen mit der zugehörigen Audioaufnahme als gewöhnliche Markdown-Datei ab. Den Speicherort können Nutzer selbst bestimmen. Wird ein Ordner in iCloud Drive gewählt, lassen sich die Daten zwischen iPhone und iPad synchronisieren.

Mithilfe von Apples lokalen KI-Modellen lassen sich die Sprachaufnahmen direkt auf dem Gerät aufbereiten und mit einem Titel, einer Zusammenfassung und Schlagwörtern versehen. Zudem kann die App in den Aufnahmen enthaltene Aufgaben erkennen und separat ausweisen. Hierfür ist weder ein Benutzerkonto noch eine Internetverbindung erforderlich. Die App lässt sich auch im Flugmodus verwenden.

Externe KI-Dienste lassen sich ergänzen

Wer externe KI-Dienste bevorzugt, kann diese optional über eigene API-Schlüssel einbinden. Unterstützt werden aktuell OpenAI, Anthropic, Mistral und Groq für die Textverarbeitung sowie ElevenLabs für Transkriptionen und DeepL für Übersetzungen. Erst bei der Aktivierung solcher Dienste werden Daten an die jeweiligen Anbieter übertragen. Ohne die Einbindung externer Dienste erfolgt die Verarbeitung laut Entwickler ausschließlich lokal.

Vocapa unterstützt Deutsch und Englisch bereits vollständig. Französisch, Spanisch, brasilianisches Portugiesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch und vereinfachtes Chinesisch werden derzeit als Vorschau angeboten. Die App kann zunächst 30 Tage lang mit allen Funktionen kostenlos ausprobiert werden und ist anschließend als Einmalkauf zum Preis von 22,99 Euro erhältlich.