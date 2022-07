MediaMarkt bietet verlängerte Probeabos für Apples Abodienste

Offenbar in Kooperation mit Apple ist bei MediaMarkt eine umfassende Werbekampagne für Apples Abo-Dienstleistungen angelaufen. Unter dem Motto „Erlebe Apple Services“ lassen sich bei der Elektro-Handelskette jetzt verlängerte Probeabos für Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+ und iCloud+ abgreifen.

In diesem Zusammenhang gilt es allerdings auch das Kleingedruckte zu beachten. Allem voran müsst ihr wissen, dass die Abonnements nur für Neukunden verfügbar sind und im Anschluss an den kostenlosen Testzeitraum automatisch kostenpflichtig werden. Dementsprechend fallen dann jeweils die regulären von Apple angesetzten Monatsgebühren an, von da an kann man die Abos dann monatlich kündigen.

Während der kostenlosen Probenutzung ist eine Kündigung noch jederzeit möglich, allerdings werden damit verbunden auch sämtliche Nutzungsmöglichkeiten direkt wieder beendet. Um den automatischen Wechsel in ein kostenpflichtiges Abo zu vermeiden, muss die Kündigung mindestens 24 Stunden vor Ablauf der Probemonate erfolgen.

Die über MediaMarkt erhältlichen Apple-Probeabos sind bei Apple TV+, Apple Fitness+ und iCloud+ jeweils drei Monate lang kostenlos nutzbar. Bei Apple Music und Apple Arcade beträgt der kostenlose Probezeitraum jeweils vier Monate. Mit Blick auf iCloud+ ist anzumerken, dass hier nur das kleine Paket mit 50 GB Speicherplatz getestet werden kann.

Und wenn ihr euch schon bei MediaMarkt rumtreibt, könnt ihr gleich noch einen Blick in deren Restposten-Outlet werfen. Dort gibt es aktuell auch verschiedenes Philips-Hue-Zubehör, darunter ein Starterkit mit Bridge und drei Farblampen für 80 Euro.

Apple bietet längere Probeabos beim Hardwarekauf

Apple selbst bietet in der Regel kürzere Zeiträume für Probeabos der genannten Dienste an. Ausnahmen sind die bereits seit einiger Zeit im Zusammenhang mit dem Kauf neuer Hardware verfügbaren Angebote. So gibt es beim Kauf einer Apple Watch Series 3 oder neuer drei Monate Apple Fitness+ kostenlos (PDF), mit dem Kauf eines neuen iPhone, iPad, Apple TV oder Mac bekommt man drei Monate Apple TV+ (PDF) oder Apple Arcade (PDF) und wer einen neuen HomePod oder Ohrhörer von Apple oder Beats kauft, kann Apple Music sogar ein halbes Jahr lang kostenlos nutzen (PDF).