Google Maps demnächst mit stark verbesserter Fahrradnavigation

Ebenfalls innerhalb der nächsten Wochen will Google seine erweiterten Standortbenachrichtigungen für alle Nutzer freischalten. Die Zustimmung beider Seiten vorausgesetzt, kann man sich dann beispielsweise benachrichtigen lassen, wenn eine Person an einem bestimmten Ort eintrifft oder diesen wieder verlässt.

Google will diese Funktion noch umfassend erweitern. Nicht nur sollen zahlreiche weitere solcher Aufnahmen bereitgestellt werden, sondern man will die Ansichten auch mit der Option bereitstellen, die Objekte bei unterschiedlicher Wetterlage und zu verschiedenen Tageszeiten zu sehen.

Die im Frühjahr von Google angekündigten Luftaufnahmen von Sehenswürdigkeiten sind zum Teil jetzt schon in Google Maps verfügbar. Die fotorealistischen Luftaufnahmen lassen sich Google zufolge für derzeit fast 100 der weltweit beliebtesten Sehenswürdigkeiten abrufen und finden sich jeweils in Form einer Videoanimation im Fotos-Bereich der einzelnen Objekte. Beispiele wären hier das Empire State Building oder der Eiffelturm.

In den kommenden Wochen soll die Fahrradnavigation mit Google Maps nun zusätzlich verbessert werden. Beispielsweise wird dann auf einen Blick zu sehen sein, ob man mit starkem Autoverkehr oder besonders steilen Anstiegen rechnen muss. Zudem ist direkt ersichtlich, über welche Art von Straßen die Navigation führt, beispielsweise ob vorrangig kleine oder Nebenstraßen oder auch vielbefahrene Hauptstraßen genutzt werden. Diese Einordnung wird in verkürzter Form auch direkt beim Vergleich der verfügbaren Routern angezeigt, um die Auswahl hier zu erleichtern.

Beginnen wir mit den neuen Fahrradrouten in Google Maps. Während Apples Karten-App hierzulande weiterhin gar keine Fahrradrouten kennt, bietet die Konkurrenz von Google nicht nur eine spezielle Navigation für das Fahrrad an, sondern kann damit verbunden auch schon ein Höhenprofil der Strecke anzeigen.

Nachdem Apple seine Karten-App gerade um die Verfügbarkeit von „Look Around“ in ganz Deutschland erweitert hat, will sich auch Google nicht lumpen lassen. Google Maps wird aktuell um zahlreiche Luftaufnahmen von Sehenswürdigkeiten erweitert, und in den nächsten Wochen sollen zudem hunderte von Städten mit erweiterten Fahrradrouten-Informationen ausgestattet werden.

