Pflanzen-Erkennung: Auch GARDENA-App bestimmt per Foto

Wer kein GARDENA-System betreibt, jedoch dennoch an der Bestimmung von Pflanzen und Gewächsen interessiert ist, der greift zum gänzlich kostenlosen Download Flora Incognita , der erst seit Ende Mai in Version 3.0 zur Verfügung steht.

Nach kurzer Bedenkzeit zeigt die App die wahrscheinlichsten Treffer (mit der ermittelten Übereinstimmung in Prozent) an und ergänzt die Identifikation durch zusätzliche Informationen zur optimalen Versorgung, zum Licht- und zum Wasserbedarf.

Der Gartengeräte-Anbieter GARDENA hat seine offizielle „GARDENA smart“-Applikation um eine neue Funktion zur Pflanzenerkennung erweitert. Das Feature richtet sich an Bestandskunden, die die Applikation des Anbieters zur Steuerung der automatischen Bewässerungssysteme und Mähroboter der Husqvarna-Tochter nutzen und steht diesen in Version 3.4.1 der „GARDENA smart“-App kostenfrei zur Verfügung.

