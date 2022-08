Apple Refurb Store jetzt mit 6 iPhone-Modellen

Seit diesem Jahr bietet Apple das iPhone auch in Deutschland mit Preisnachlass über den hauseigenen Apple Refurb Store an. Die Angebotserweiterung kam im Februar überraschend, denn nachdem das iPhone in den USA bereits seit mehr als vier Jahren auch gebraucht von Apple verkauft wird, hat hierzulande kaum noch jemand damit gerechnet, dass dieser Vertriebsweg noch zu uns findet. Einmal eingeführt, baut Apple sein Refurb-Angebot in Deutschland nun jedoch stetig aus.

Erstmals ist jetzt auch das iPhone 11 Pro Max zu vergünstigten Preisen bei Apple erhältlich. In der Basisversion mit 64 GB Speicher gibt es das vor mittlerweile knapp drei Jahren vorgestellte und mit einem 6,5 Zoll großen Bildschirm ausgestattete Smartphone bei Apple jetzt ab 859 Euro, also 254 Euro unter dem Originalpreis. Bei den mit mehr Speicher ausgestatteten Varianten unterbietet Apple die ursprünglichen Neupreise um bis zu 314 Euro.

Wenngleich Apple angibt, dass sich die Geräte aus dem Refurb Store von Neugeräten nicht unterscheiden lassen und auch mit voller Garantie ausgestattet sind, wollen wir in diesem Zusammenhang allerdings nicht unterschlagen, dass man die entsprechenden iPhone-Modelle bei anderen Anbietern für gleich viel Geld oder sogar etwas günstiger auch tatsächlich neu erhält. Galaxus listet das iPhone 11 Pro Max beispielsweise als Neuware bereits ab 847 Euro.

Apple Watch weiterhin nur in den USA als „Refurb“

Als Apple im Februar damit begonnen hat, das iPhone über den hauseigenen Refurb Store anzubieten, waren dort zunächst nur die Modelle iPhone 12 mini, iPhone 12 und iPhone 12 Pro aus dem Jahr 2020 sowie das iPhone 11 Pro aus dem Jahr 2019 erhältlich. Einen Monat später wurde das Apple-Refurb-Angebot dann um das iPhone 12 Pro Max erweitert und inzwischen ist nun auch das iPhone 11 Pro Max hinzugekommen.

Die Apple Watch kann man in Deutschland dagegen weiterhin nicht über den Apple Refurb Store bekommen. Vermutlich wird Apple hier aber früher oder später ebenfalls nachbessern, in den USA wurde die Uhr bereits 2018, also im gleichen Jahr wie das iPhone in das Angebot des Refurb Store aufgenommen.