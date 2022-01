Mapy.cz: Hervorragende Karten-App zum Nulltarif

Mit Blick auf den Funktionsumfang von Mapy.cz halten wir zwei über die Standards solcher Anwendungen hinausgehende Funktionen für erwähnenswert. So besteht einerseits die Möglichkeit, Spaziergänge, Wanderungen oder auch Autofahrten aufzuzeichnen indem ihr die integrierte Trackerfunktion nutzt. Zudem bietet die App im Bereich „Tour planen“ die Möglichkeit, euch eine Wanderung oder Radtour vom aktuellen Ort weg vorschlagen zu lassen. Ihr könnt per Schieberegler wählen, wie lange beziehungsweise weit ihr unterwegs sein wollt und euch im Anschluss anhand des Routenvorschlags navigieren lassen. Wenn gewünscht, kann die Kartendarstellung hier um touristisch interessante Orte ergänzt werden.

Die App bietet neben der Standard OSM-Ansicht die Option, eine vereinfachte Basisansicht etwa für die Navigation mit dem PKW zu wählen, sowie eine „Winterkarte“ oder die Verkehrsauslastung einzublenden – Letzteres scheint in der Funktion allerdings vorrangig auf Tschechien beschränkt. Zudem bietet Mapy eine Satellitenansicht mit recht aktuellen Luftaufnahmen an.

Herausgeber der Karten-App ist das tschechische Internetportal Seznam, das aufgrund des vergleichsweise späten Starts von Google dort wesentliche Marktanteile auch in Bereichen wie Onlinekarten, Onlinesuche und -nachschlagewerke oder Wetterinfos hält. Die Mapy-App ist weltweit erhältlich und in Deutschland auch komplett lokalisiert.

