Apple-Watch-Ladestation, Cube und MagSafe-Puck zum Aktionspreis

Zudem ist Anker dazu übergegangen das 20-Watt-Netzteil PowerPort III Cube als Nachfolger des Nano 20W zu platzieren und bietet den Cube jetzt sowohl alleine als auch im Doppelpack und in einer Version mit zusätzlichem USB-C-zu-Lightning-Kabel an. Dieses ist optimal um aktuelle iPhone-Modelle mit Apples Schnelllademodus binnen 30 Minuten auf mindestens 50 Prozent Akkuladung zu bringen.

Die im vergangenen Frühjahr in den Markt eingeführte Apple-Watch-Ladestation des Zubehör-Anbieters Anker lässt sich aktuell zum Tiefstpreis von 26,99 Euro ordern und sollte nach Angaben des Online-Händlers Amazon noch in dieser Woche eintreffen.

