Bose Frames: Die erste Generation geht in den Ausverkauf

Bose betont, dass beim Design ein besonderer Fokus drauf gelegt wurde, dass sich die Frames nicht allzu sehr von einer gewöhnlichen Sonnenbrille unterscheiden. Die integrierte Technik macht sich in den im Vergleich zu einer gewöhnlichen Ray-Ban oder dergleichen dann aber doch deutlich in Form der recht massiven Ohrbügel bemerkbar. Damit verbunden verspricht der Hersteller allerdings auch eine Akku-Laufzeit von bis zu 3,5 Stunden bei den mittlerweile für 100 Euro angebotenen Originalmodellen Alto und Rondo. Die neueren, aber auch teureren Frame-Varianten Tenor und Soprano werden sogar mit bis zu 5,5 Stunden gelistet.

Vor drei Jahren gingen die ersten Modelle der Bose Frames mit einem Verkaufspreis von 229 Euro an den Start. Der auf Kopfhörer und Lautsprecher spezialisierte Hersteller hat seine Audio-Sonnenbrillen damals noch mit per App bereitgestellten zusätzlichen AR-Funktionen beworben. Mittlerweile steht allerdings nur noch die Funktion als optisch ansprechende Sonnenbrille mit UV-Schutz im Fokus. Damit verbunden sind die ersten Modelle der Frames aber auch massiv im Preis gefallen und werden von Bose selbst nun bereits ab 129,95 Euro angeboten – auf Amazon bekommt man die Varianten Alto und Rondo aktuell sogar schon für 99,95 Euro.

Insert

You are going to send email to