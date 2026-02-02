MagSafe-Wallet von Moft jetzt mit „Wo ist?“-Integration

Die Marke Moft kennen wir als Anbieter von bunten Armbändern für die Apple Watch und im Origami-Stil konzipierten Klappständern für das iPhone und iPad. Moft bietet auch schon seit einigen Jahren eine MagSafe-Wallet an, die sich zugleich als iPhone-Ständer verwenden lässt. Bereits vor mehr als einem Jahr wurde hier eine neue Version angekündigt, die mit Apples „Wo ist?“-Netzwerk kompatibel ist. Diese lässt sich nun endlich auch bestellen.

Moft vertreibt das neue Zubehör unter der Bezeichnung Tracking-fähiger Handy-Ständer mit Kartenetui zum Preis von 42,99 Euro über den hauseigenen Webshop. Das magnetische Etui ist in der Produktreihe Movas erschienen, in der auch farblich passende iPhone-Hüllen von Moft erhältlich sind. Neben dem integrierten Kartenfach kann man die Moft-Wallet auch als Handgriff oder Ständer für das iPhone verwenden.

Dünnes Design mit begrenztem Kartenplatz

Laut Hersteller handelt es sich bei dem neuen Zubehör um den dünnsten Wallet-Ständer mit Unterstützung für Apples „Wo ist?“-Netzwerk. Zusammengeklappt ist die magnetische Erweiterung der Produktbeschreibung zufolge nur sechs Millimeter dick, bietet allerdings auch nur Platz für maximal zwei Karten im Standardformat. Wir haben eben erst die neuen MagSafe-Wallets von Nomad vorgestellt, die mit neun Millimeter deutlich mehr auftragen, jedoch auch bis zu vier Karten aufnehmen können.

Im Gegensatz zu Nomad verzichtet Moft auf die Verwendung von Echtleder und bietet sein auf einer veganen Alternative basierendes Kartenetui zudem auch in einem zu Apples neuer iPhone-Sonderfarbe passenden Orange-Terracotta an. Wer es dezenter mag, kann den Wallet-Ständer auch in Schwarz, Weiß oder einem Brombeerton erwerben.

Akku mit sechs Monaten Laufzeit

Die Stromversorgung für das „Wo ist?“-Modul wird durch einen integrierten Akku bereitgestellt, der sich kabellos aufladen lässt und mit einer Füllung bis zu sechs Monate lang halten soll.

Moft bietet weiterhin auch die Standardversion des Etuis zum Verkauf an. Über Amazon ist diese in 27 verschiedenen Farben zum Preis von 34,99 Euro erhältlich.