Origami-Kombi aus Ständer und Etui
MagSafe-Wallet von Moft jetzt mit „Wo ist?“-Integration
Die Marke Moft kennen wir als Anbieter von bunten Armbändern für die Apple Watch und im Origami-Stil konzipierten Klappständern für das iPhone und iPad. Moft bietet auch schon seit einigen Jahren eine MagSafe-Wallet an, die sich zugleich als iPhone-Ständer verwenden lässt. Bereits vor mehr als einem Jahr wurde hier eine neue Version angekündigt, die mit Apples „Wo ist?“-Netzwerk kompatibel ist. Diese lässt sich nun endlich auch bestellen.
Moft vertreibt das neue Zubehör unter der Bezeichnung Tracking-fähiger Handy-Ständer mit Kartenetui zum Preis von 42,99 Euro über den hauseigenen Webshop. Das magnetische Etui ist in der Produktreihe Movas erschienen, in der auch farblich passende iPhone-Hüllen von Moft erhältlich sind. Neben dem integrierten Kartenfach kann man die Moft-Wallet auch als Handgriff oder Ständer für das iPhone verwenden.
Dünnes Design mit begrenztem Kartenplatz
Laut Hersteller handelt es sich bei dem neuen Zubehör um den dünnsten Wallet-Ständer mit Unterstützung für Apples „Wo ist?“-Netzwerk. Zusammengeklappt ist die magnetische Erweiterung der Produktbeschreibung zufolge nur sechs Millimeter dick, bietet allerdings auch nur Platz für maximal zwei Karten im Standardformat. Wir haben eben erst die neuen MagSafe-Wallets von Nomad vorgestellt, die mit neun Millimeter deutlich mehr auftragen, jedoch auch bis zu vier Karten aufnehmen können.
Im Gegensatz zu Nomad verzichtet Moft auf die Verwendung von Echtleder und bietet sein auf einer veganen Alternative basierendes Kartenetui zudem auch in einem zu Apples neuer iPhone-Sonderfarbe passenden Orange-Terracotta an. Wer es dezenter mag, kann den Wallet-Ständer auch in Schwarz, Weiß oder einem Brombeerton erwerben.
Akku mit sechs Monaten Laufzeit
Die Stromversorgung für das „Wo ist?“-Modul wird durch einen integrierten Akku bereitgestellt, der sich kabellos aufladen lässt und mit einer Füllung bis zu sechs Monate lang halten soll.
Moft bietet weiterhin auch die Standardversion des Etuis zum Verkauf an. Über Amazon ist diese in 27 verschiedenen Farben zum Preis von 34,99 Euro erhältlich.
Ernstgemeinte Frage: Werden die flachen Magsafe Wallets wirklich benutzt? Meine EC und Kreditkarte habe ich auf der Watch und auf dem iPhone. Die sonstigen Karten würde ich schon allein aus Angst, dass das Wallet beim iPhone aus der Hosentasche rausziehen abfällt, nicht tun.
PS: Ständer… hö hö hö
Ausweis und Führerschein sind bei mir drin und der Magnet ist wirklich sehr stark. Abgefallen ist es noch nie und als Backup die physische Karte dabei zu haben ist auch nicht verkehrt
Macht den Chip im Perso kaputt
Hab ich ganz normal im Geldbeutel
Habe ich leider auch kürzlich festgestellt.
Dass der Perso-Chip kaputt gegangen ist, meinte ich.
Der funktioniert bei mir noch wunderbar der Chip und das seit Jahren. Also zumindest, wenn ihr den NFC CHIP meint
@Ulrich Hast du mal eine Quelle das der Chip in Perso davon kaputt, Bankkarten aber nicht? Danke für deine Mühe!
Ich nutze seit Release die MagSafe Wallets. Bei mir ist nie was an Karten kaputt gegangen.
Zum OT: Der Magnet ist je nach Modell unterschiedlich. Ich hatte mal ein schwächeres Wallet. Das Jetzige kriegen nur unvorsichtige Pfosten in meinen Augen absichtlich gelöst. Die EC Karte in Apple Pay ist leider weiterhin eine Seltenheit. Dadurch ist meine noch dabei, weil Deutschland. Führerschein habe ich mittlerweile raus gemacht, da ist der 10er okay. Sonst 1 Schlüssel und ein großer Geldschein.
Hab auch die originale Wallet und habe eine Backup-Karte, Perso und einen Geldschein dabei. Braucht man auf dem Land leider recht häufig.
Seit ESR die erste MagSafe Wallet mit FindIt, Fingerschlaufe und Ständerfunktion auf dem Markt brachte, nutze ich diese Teile. Die Fingerschlaufe und die Ständerfunktion haben das Teil aber recht dick gemacht. Seit dem ESR die MagSafe Wallet inzwischen auch ohne Schlaufe und Ständer anbietet, nutze ich diese erheblich dünnere Version. Ohne Befestigung am iPhone ist die MagSafe-Wallet meine Standart-Kartentasche für 5 Karten (Führerschein, Perso, KK, EC-Karte und KV-Karte). Seit dem ich den Fahrzeugschein in der iKFZ-App habe, benötige ich diesen Platz nicht mehr. Das Einzige, was mich bei den ESR-Wallets stört, ist die Aufladung mittels einem proprietären Ladekabel, für das kein Ersatz angeboten wird. Vergisst du es mal (z.B. im Urlaub), kannst du die FindIt Funktion nicht nutzen. Die in der letzten Woche vorgestellten Nomad-Wallets mit MagSafe-Ladefunktion, interessieren mich sehr.
Zur magnetischen Befestigung: Nach meinen Erfahrungen haften die Magnete an MagSafe fest genug, dass iPhones von der Ladehalterung im Auto nicht abfallen (noch nicht mal in einem Smart, wenn er wieder in ein Schlagloch fällt). Die Wallet hat sich ebenfalls noch nie vom iPhone gelöst, auch nicht beim Herausfingern aus einer Tasche. Allerdings benutze ich auch eine MagSafe-kompatible Hülle.
Zur Schädigung von Karten durch die nahen Magnete: Seit meinem iPhone 5 nutze ich iPhone-Hüllen, in dem die Hülle am Gerät magnetisch in einem umschließenden Folio befestigt wird, in dem auch Ausweise und Bankkarten untergebracht sind. NIE ist eine meiner Karten/Ausweise durch diese Magnete beschädigt worden. Weder die darauf angebrachten Magnetstreifen, noch die Chips der Karten wurden dadurch unbrauchbar.
Anschlussfrage: Wofür benötigt man die Wo-ist?-Funktion an einer Wallet, die doch an einem iPhone befestigt wird, welches selbst per Wo ist? geortet werden kann?
Ich nutze seit vielen Jahren Wallets ohne Wo-ist?-Funktion (auch ohne Probleme mit dem Chip auf dem Personalausweis) und bin damit sehr zufrieden.
Ich nehme meine Wallet schon auch mal ab, z.B. zu Hause oder bei der Arbeit, und verlege sie ab und an mal. Passiert nicht sooo häufig, aber wenn, dann freue ich mich über die Funktion, sie wiederzufinde. Würde aber dafür auch keinen Klopper an mein iPhone machen, der zudem noch viel kostet. Deswegen finde ich dieses schlanke Moft-Wallet für eine fairen Preis eine sehr gute Möglichkeit.
Das frage ich mich auch…
Gerade in Asien ist ApplePay nicht sehr verbreitet – erlebe ich gerade in Thailand. Also auf solchen Reisen ist die physische Karte nötig (wenn du kein WePay hast). Und da bin ich um so ein Wallet sehr froh…
In Thailand zahlt man doch über Line.
ApplePay ist nicht sehr verbreitet? Kann ich leider nicht verstehen. Überall wo kontaktloses Bezahlen möglich ist kannst du mit ApplePay bezahlen. Niemand fragt nach „akzeptieren Sie ApplePay?“. Ich war unzählige Male in Thailand und Asien. Da bezahlt man problemlos „mit ApplePay“ überall. Das einzige was dort wirklich sehr verbreitet ist, dass nur VISA oder Mastercard akzeptiert wird und nicht wie bei uns immer beides. In welcher Region in Thailand bist du gerade? Ich habe das gesamte Land vielfach bereist, kontaktlose Kartenzahlung überall möglich, sogar auf den Märkten.
Kontaktlos ja, aber nur mit der physischen Karte. Apple Pay funktioniert nur selten. Meine Erfahrung. Bangkok, Nord Thailand, Ko Samui.
Komisch, da zahle ich überall mit der Apple Watch und Mastercard. Warum sollte kontaktlos nur mit Plastik funktionieren? Grüße aus Chiang Mai.
Vielleicht weil Plastik nicht an den Dienst von Apple etc. gekoppelt ist? Keine Ahnung. In Chiang Mai und Chiang Rai ging es bei mir nirgends. Auf Koh Samui bisher 1x schon. Aber selbst in meinem großen 5-Sterne-Hotel hat es nur mit der physischen VISA-Karte funktioniert…
Aber ist ja egal. So eine Karte als Backup ist sicher nie verkehrt…
Dumm nur, dass diese Wallets nicht für Perso geeignet sind… der Magnetismus killt den Chip!
Hast Du das selbst getestet?
Jap. Paar Tage drin gehabt und schwups, Nix geht mehr. Laut Aussage der ausgebenden Behörde sind die verbauten chips im Perso nicht sehr Magnetresistent
Hab den Perso da seit Jahren drin und bisher ist der Chip nicht kaputt gegangen.
Natürlich nicht, sonst wäre das ganze Prinzip ja auch ad absurdum. Zumal Kreditkarten auch einen Chip haben.
Dito. Perso seit 2 Jahren täglich drin, Probleme mit dem Chip kann ich nicht bestätigen.
Genauso bei mir. Apple Wallet mit echt starkem Magneten und seit Jahren (seit iPhone 12) den Perso drin. Noch nie kaputt gewesen.
Da hast du aber einen ganz besonderen Personalausweis erwischt. Ein Unikat, dessen NFC Chip sich durch eine so überschaubare Magnetfeldstärke zerstören lässt. Der Defekt kann von vielen Dingen kommen, aber sicher nicht durch den Magneten der Wallet.
Seltsam nur, dass er tadellos funktioniert hat, nach ein paar Tagen im Wallet dann nicht mehr… die ausgebende Behörde hat mir bestätigt, dass die verbauten Chips Magneten gegenüber sehr empfindlich sind
Die Angestellten der Behörde erzählen dir auch dass für den Perso eine Mitführpflicht besteht, so selbst erlebt. Was ein absoluter Quatsch ist. Man muss ihn besitzen, aber nicht mitführen.
Selbst das besitzen ist nicht notwendig wenn du einen Reisepass hast.
Perso und Karten mit Chip sind kein Problem, allerdings Karten mit Magnetstreifen mögen den Magneten natürlich überhaupt nicht. Damit habe ich mir schon mehrfach die Zugangskarten in diversen Hotels unbrauchbar gemacht.
Nei der Wallet von Apple wurde noch keine Karte gekillt.
Ich nutze ein Wallet von Lululook, bei Amazon für knapp 15€. Ist aber ohne Wo-ist-Funktion. Wofür brauche ich das? Als Bahnfahrer für den Perso, für den Führerschein und auf Dienstreisen für die Zimmerkarte. 2-3 Scheine gehen kleingefaltet auch rein.
Seit Jahren div. Wallets div. Hersteller benutzt… und KEINE Karte, Perso o.ä. defekt!
Ich habe ein MagSafe Wallet von ESR , aber ehrlich gesagt benutze ich es kaum. Ich habe doch lieber ein schickes Portemonnaie. Ja ich weiß „oldschool „
Habe die Original Wallet von Apple. Für Wo ist benötigt diese ja theoretisch auch einen Akku. Wird dieser vom iphone geladen oder warum muss ich mir im Gegensatz zu anderen Hersteller um nichts kümmern?
Die nennt dir nur den Ort, wo du sie vom iPhone abgemacht hast, und nicht den, wo sie sich dann befindet. Sie sendet also kein Signal, braucht also auch keinen Akku.