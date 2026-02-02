Neben dem iPhone Fold: Apple denkt über Flip-Design nach

Während wir auf die Einführung des ersten faltbaren iPhone-Modells warten, ist Apple offenbar bereits damit beschäftigt, die Möglichkeiten in Bezug auf eine Flip-Variante eines solchen Geräts zu erörtern. Anstatt eines vertikalen würde hier ein waagerechtes Scharnier den Bildschirm teilen, was das Gerät im zusammengeklappten Zustand deutlich kompakter macht.

Ein solcher Formfaktor ist keinesfalls ungewöhnlich, sondern gehört eher zu den Standards im Bereich der Klapp-Telefone. So bietet Samsung beispielsweise schon seit mehreren Jahren begleitend zu seinen Fold-Modellen auch verschiedene Flip-Varianten an. Ein Klassiker in der Flip-Kategorie ist Razr von Motorola. Ursprünglich im Jahr 2003 noch mit einem Display in der oberen Hälfte und einer klassischen Tastatur darunter eingeführt, gibt es das Telefon inzwischen in einer Neuauflage mit vollflächigem Display.

Flip-Variante als mögliche Ergänzung

Der für Bloomberg tätige Journalist Mark Gurman berichtet, dass Apple die Möglichkeiten eines solchen Geräts prüft, zunächst aber abwarten will, wie der Markt grundsätzlich auf ein faltbares iPhone reagiert. Ein erfolgreiches Debüt könne die Nachfrage nach weiteren Formfaktoren erhöhen. Ähnlich wie bei bisherigen iPhone-Generationen könne man in der Klapp-Kategorie generell unterschiedliche Größen und Bauformen erwarten. So seien auch größere faltbare Geräte im Buch-Format nicht ausgeschlossen.

Unabhängig davon habe Apple ein großformatiges faltbares iPad geprüft. Dieses Projekt sei jedoch ins Stocken geraten, was auf technische Herausforderungen hindeute.

Erstes Klapp-iPhone kommt im Herbst

Es wird erwartet, dass Apple in diesem Jahr nicht neben der Aktualisierung der regulären iPhone-Modelle auch sein erstes faltbares iPhone präsentiert. Bereits Ende vergangenen Jahres konnten wir auf Basis von Konstruktionszeichnungen exklusiv über die zu erwartenden Abmessungen berichten. So wird das erste Klapp-iPhone aller Wahrscheinlichkeit nach mit einem 5,49 Zoll großen äußeren Bildschirm ausgestattet sein und mit 83,8 × 120,6 mm gut in die Hosentasche passen.