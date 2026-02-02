Als mögliche Ergänzung
Neben dem iPhone Fold: Apple denkt über Flip-Design nach
Während wir auf die Einführung des ersten faltbaren iPhone-Modells warten, ist Apple offenbar bereits damit beschäftigt, die Möglichkeiten in Bezug auf eine Flip-Variante eines solchen Geräts zu erörtern. Anstatt eines vertikalen würde hier ein waagerechtes Scharnier den Bildschirm teilen, was das Gerät im zusammengeklappten Zustand deutlich kompakter macht.
Ein solcher Formfaktor ist keinesfalls ungewöhnlich, sondern gehört eher zu den Standards im Bereich der Klapp-Telefone. So bietet Samsung beispielsweise schon seit mehreren Jahren begleitend zu seinen Fold-Modellen auch verschiedene Flip-Varianten an. Ein Klassiker in der Flip-Kategorie ist Razr von Motorola. Ursprünglich im Jahr 2003 noch mit einem Display in der oberen Hälfte und einer klassischen Tastatur darunter eingeführt, gibt es das Telefon inzwischen in einer Neuauflage mit vollflächigem Display.
Flip-Variante als mögliche Ergänzung
Der für Bloomberg tätige Journalist Mark Gurman berichtet, dass Apple die Möglichkeiten eines solchen Geräts prüft, zunächst aber abwarten will, wie der Markt grundsätzlich auf ein faltbares iPhone reagiert. Ein erfolgreiches Debüt könne die Nachfrage nach weiteren Formfaktoren erhöhen. Ähnlich wie bei bisherigen iPhone-Generationen könne man in der Klapp-Kategorie generell unterschiedliche Größen und Bauformen erwarten. So seien auch größere faltbare Geräte im Buch-Format nicht ausgeschlossen.
Unabhängig davon habe Apple ein großformatiges faltbares iPad geprüft. Dieses Projekt sei jedoch ins Stocken geraten, was auf technische Herausforderungen hindeute.
Erstes Klapp-iPhone kommt im Herbst
Es wird erwartet, dass Apple in diesem Jahr nicht neben der Aktualisierung der regulären iPhone-Modelle auch sein erstes faltbares iPhone präsentiert. Bereits Ende vergangenen Jahres konnten wir auf Basis von Konstruktionszeichnungen exklusiv über die zu erwartenden Abmessungen berichten. So wird das erste Klapp-iPhone aller Wahrscheinlichkeit nach mit einem 5,49 Zoll großen äußeren Bildschirm ausgestattet sein und mit 83,8 × 120,6 mm gut in die Hosentasche passen.
Ich persönlich würde ein Flip Phone eher bevorzugen, angelehnt an das dünne Design vom Air, dass es im eingeklappten Zustand nur so dick ist wie ein normales iPhone, die meiste Zeit benötige ich nur ein kleines Display.
Ich auch! :-)
++
Außenmaß vom originalen iPhone wäre was für das Jubiläum
Für mich macht ein Flip keinen Sinn, man klappt es sowieso meistens auf, mit dem Mini Display vorne kann man net viel anfangen, in die Hosentasche passt bei mir ein max ohne Probleme
Bin froh, dass ich nicht der Einzige mit dieser Meinung bin :-D
Ich sehe es auch so
Dann kommt es halt auf Deine Taschen an
Ich würde auch eher ein iPhone Flip in der Tasche haben als ein Max.
Keine Ahnung, habe so viel verschiedene Hosen, hatte noch nie Probleme mein iPhone unter zu bekommen. Für mich persönlich wäre das Fold einfach sinnvoller, da hab ich wenigstens mit dem großen Display nach dem Aufklappen einen Mehrwert. Das Flip ist für mich ein Gadget, mehr nicht
Genau so ist es! Für mich sind Flipphones für Handtaschen konzipiert.
+++
Oh no. Beide Ideen finde ich persönlich Quatsch.
Schade. Dann wird es Apple sicher nicht machen
Doch, für mich. Ich würde es sofort kaufen. Mein Motorola Razr V3 war damals von der Optik und vom Handling her einfach mein absolutes Lieblings-Phone, auch wenn Technik und Bedienbarkeit da nicht mithalten konnten.
Oh ja, ich glaube, mein Lieblingshandy war auch das Razr V3. Man musste ich lange sparen, um mir das leisten zu können.
Musst es ja nicht nutzen. Ich freue mich sehr drauf.
Flip fänd ich toll
Beide Modelle kann ich mir nicht vorstellen. Man sollte sich auf das Modell mit den meisten Vorteilen fokussieren.
Aber die meisten Vorteile… Hängt doch von den Anforderungen ab. Will sagen, welches wäre es denn?
Das wäre dann das Modell ohne falt oder klapp mechnismus
Pro? Nicht Pro? Air?
Das wäre außerordentlich schlechtes Portfolio Management. Eine gesunde Varianz an Modellen muss es schon sein.
Natürlich nicht so Katastrophe wie das iPad Lineup aber das iPhone hat ein bisschen mehr verdient ;)
So lange man die Falz sieht, ist es keine wirklich zufriedenstellende Lösung. Finde ich zumindest. Und ein Scharnier wird immer eine Schwachstelle sein.
Ja, hast du absolut recht. Spekuliere drauf, dass den Anspruch Apple hat und das Ding nur auf den Markt wirft, ohne sichtbaren Falz
Man sollte doch aktuell gelernt haben, dass sowohl als auch aktuell kein wirkliches Problem sind.
Wo hat man das gelernt? Bei den grauseligen zflops von Samson? :-D
Perfektes Beispiel, dass du es nicht gelernt, verstanden oder jemals selbst getestet hast. Aber immer brav nachplappern.
Da sagt meine Kaufhistorie in deren Online Shop etwas anderes! ;-)
Ich finde die Idee garnicht mal so schön!
: D
Finde beides Blödsinnig.
Ich fände es sinnvoller, wenn Apple endlich mal die Handys wieder Plane macht. Diesen Gas-Herd am Rücken finde ich nicht nur optisch grausam, sondern es ist auch funktional Schwachsinn.
Ein Nebeneffekt wäre, dass auch mehr Platz für den Akku wäre -> Längere Laufzeit
Wenn man sich die Entwicklungen der vergangenen 10 Jahre ansieht, dann hat Apple den Fokus bei Neuerungen stets auf das Kamera-System gelegt. Das hat sicherlich einen guten Grund. Dein Vorschlag würde ja bedeuten, dass man wieder Rückschritte machen müsste. Ich persönlich glaube, dass das iPhone Air genau aus diesem Grund gefloppt ist.
Wenn es so umgesetzt wird wie pskyrunner schreibt ja eben gerade nicht.
Wie in den letzten Jahren üblich.
5 Jahre später und vermutlich kaum besser, dafür 20% teurer
Oh das wer Nice…. liebte früher die Klap Handys wie das Motorola Razer …
Oh ja. Die Dinger waren der Traum. Bei mir aber eher der Alptraum: ich hatte 10 Stück in 6 Monaten – allesamt doa. Motorola bestätigte mir, es lag nicht an mir. 5 hatte ich nicht mal angefasst – ich ließ mir vom „Fachmann“ im (T-Punkt) das Gerät initial einschalten. Und – Zack – defekt.
Seither – keine beweglichen Teile!
Aber ich bin gespannt, wie sich die Zuverlässigkeit weiterentwickelt.
Genau….die Dinger waren extrem schlecht. Schwachpunkt war das Scharnier. Gerät zugeklappt = selbstständig ausgeschaltet. Irgendwann hat man sich gewundert, dass man keine Anrufe mehr erhalten hat. Dies hat rückwirkend betrachtet auch etwas positives;-)
Es würde sich anfänglich vermutlich noch einigermaßen verkaufen, weil manche endlich wieder zeigen können, dass sie das Neuste haben. Danach werden die Leute merken, dass die Klappdinger keine Vorteile bringen und eher anfällig für Schäden sind. Die Klappsmartphones der Konkurrenz sind seit jeher Ladenhüter.
Täusche ich mich oder wurde gestern die Apple Maps aktualisiert, viel witziger daran finde ich das alle fahrenden Autos entfernt wurden, selbst Autobahnen oder Innenstädte sind leer.
Kann ich nicht bestätigen.
Frage in die Runde: Wo sehen diejenigen, denen das Konzept gefällt, den Vorteil des Formats? Ich habe das noch nicht so ganz durchdrungen…
Für mich beim Fold eigentlich bloss das grössere Display für die Film-Wiedergabe. Und bloss dafür wird es mir vermutlich zu teuer sein.
Frage ich mich auch.
Passt in die Hosentasche und hat nach dem Aufklappen ein Display, wo die Leute keine Lesebrille brauchen
Ich nutze beruflich aktuell ein iPad für Notizen unterwegs. Ein Fold hätte den Vorteil, dass ich kein weiteres Gerät dazu brauche (vorausgesetzt, ein Stift wird unterstützt), wenn ich unterwegs bin, könnte ich Filme und Serien darauf gucken (die Größe würde mir wahrscheinlich reichen) und die 2, 3 Spiele, die ich im Monat spiele, wären auch größer.
Aber um mir ein Fold zu kaufen, muss es mir schon wirklich gut gefallen und der Preis darf mich nicht komatös werden lassen (und diese Hoffnung habe ich bei Apple schon lange aufgegeben.)
Wenn Apple es nicht schafft, die sichtbare und Fühlbare Falte weg zu bekommen, dann wird das der gleiche Ladenhüter wie alle anderen Faltbaren Smartphones.
Physikalisch ist es eigentlich gar nicht möglich, da dass Display zwingend weich bleiben muss, damit es nicht bricht.
Demnach ist das Thema schon im Vorfeld zuende. Die anderen Fold und Flip Smartphones stehen auch alle wie Blei im Regal.
Flip = Flop? Apple hält an seinem Formfaktor gefühlte 100 Jahre verbissen fest.
Kameratechnisch fahren Apple Vivo, Oppo und Huawei locker übern den Kopf.
Mein 15 Pro spielt noch mit. Noch! Für sehr kleines Geld kommt jetzt ein Pixel Fold 2023 ins Haus. Pure Neugierde. Meine Android-Angst hält sich in Grenzen.
Ein iPhone Flip für ca. 2000€?
Ein iPhone Fold für ca. 2800€?
Da bin ich raus.
Hilfe!
„dass Apple die Möglichkeiten eines solchen Geräts prüft, zunächst aber abwarten will, wie der Markt grundsätzlich auf ein faltbares iPhone reagiert“ Apple sollte mal wieder vorausdenken und nicht hinterher laufen. Schade!
Wieso nicht gleich Flip+Fold in einem. Quasi zum Zusammenknüllen. Ist eh für die Tonne.
Iiiiii eklig
Ein Nicht zuviel im letzten Absatz?
Gerade heute mal wieder ein defektes Fold 7 in der Hand gehabt. So filigran die Screens und das in 7ter Generation.
Ne Danke. Nix für mich.