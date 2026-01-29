Geladen wird drahtlos per Qi- oder MagSafe
AirTag-Alternative: NOMADs neue MagSafe-Wallets
Mit seinen neuen MagSafe-Wallets mit integrierter „Wo ist“-Unterstützung bietet der Zubehörhersteller Nomad seine AirTag-Alternative nun auch in Deutschland an. Anders als Apples Tracker sind die Kartenetuis direkt als Brieftasche konzipiert und verbinden Kartenaufbewahrung, magnetische Befestigung am iPhone und Ortungsfunktion in einem kompakten Format.
Die MagSafe-Wallets sind ab sofort zu Preisen zwischen 59 und 79 Euro bei Amazon erhältlich und richten sich an Fans der von Nomad angebotenen Lederhüllen. Zum Vergleich: Die neuen AirTags kosten 35 Euro pro Stück.
Kartenetui mit Ortungsfunktion
Die neuen Leather Mag Wallets setzen auf Apples „Wo ist“-Netzwerk. Verliert man die Brieftasche, lässt sie sich über die „Wo ist“-App orten, ähnlich wie ein AirTag.
Die Wallets haften magnetisch über MagSafe auf der Rückseite des iPhones und bieten Platz für bis zu vier Karten. Ein Kunststoffrahmen sorgt dafür, dass die Form stabil bleibt. Geladen wird kabellos über Qi oder MagSafe, was den Alltag vereinfacht, da keine zusätzlichen Anschlüsse benötigt werden. Laut Hersteller reicht eine Akkuladung für bis zu fünf Monate Nutzung.
Nomad bietet die Wallets in zwei Ausführungen an. Die Horween Edition besteht aus pflanzlich gegerbtem Leder aus den USA und verändert ihre Oberfläche mit der Zeit sichtbar. Die Variante aus Nomad Leather setzt auf ein gleichmäßigeres Erscheinungsbild mit zurückhaltender Alterung. Abmessungen und Gewicht sind bei beiden Modellen identisch, ebenso die technische Ausstattung.
Preislich liegt die Horween Edition bei 79,95 Euro, die Version aus Nomad Leather kostet 59,95 Euro. Beide sind in Schwarz und Braun erhältlich. Im Vergleich zu einem AirTag, der zusätzlich zu einer separaten Brieftasche genutzt wird, richtet sich das Angebot an Nutzer, die Karten und Ortungsfunktion in einem Zubehör bündeln möchten und dabei auf das Apple-Ökosystem setzen.
wenn es sowas nun noch gibt INKLUSIVE einem Fach für Geldscheine wäre ich glücklich!
Gibt es, von ESR zum Beispiel. Sehr zu empfehlen!
Kannst du mal einen Link posten oder zumindest die genaue Artikelbezeichnung.
Ich verstehe nicht warum sich dieser Begriff ‚AirTag Alternative‘ so hartnäckig hält. Ein AirTag ist ein AirTag und das andere sind Tracker, die das woist Netzwerk ‚mitnutzen‘.
Eine AirTag Alternative wäre für mein Verständnis ein Modell das ebenfalls UWB unterstützt und das gibt es (Stand heute) faktisch nicht. Ich finde das weckt bei Leuten die sich nicht so mit der Materie auseinandersetzen falsche Erwartungen.
Stimme ich Dir zu 120% zu!
Mir fehlt gerade die Phantasie, warum das Teil eine Ortungsfunktion benötigt, wenn es doch direkt am iPhone befestigt ist, was ich dann ja orten könnte. Bin gespannt auf Ideen ;-)
Wenn es runterfällt? Gerade nicht am iPhone hängt? Etc…
Bei Verlust? Also es sich vom iPhone unbemerkt löst.
Ja man kennt es, ich verliere meine Hüllen auch regelmäßig, NICHT. WTF was soll dieser Satz von dir? Den meinst du doch nicht ernst oder was?!
Naja, so 100 % bombenfest halten die Magneten ja nun auch nicht. Vor allem nicht, wenn du dein Telefon in einer engen Tasche, zum Beispiel einer Jeans dabei hast.
Außerdem nimmt man die Wallet ja auch ab und zu ab, zum Beispiel um das Telefon zu laden.
Es gibt schon verschiedene Use Cases, bei denen die Wallet vom Telefon getrennt ist, beziehungsweise sein könnte. Und genau dafür ist die Ordnungsfunktion.
Das könnte man aber auch etwas freundlicher fragen.Wie, leider oft hier.
Nächste verrückte Idee: Zu Hause nehmen die meisten die Wallet ab – und manche vergessen, wo sie sie hingelegt haben. Da ist die Funktion schon sehr nützlich.
Das frage ich mich auch worin der Sinn sein soll, meinen Geldbeutel magnetisch an mein iPhone anzudocken – wenn es geklaut wird oder sonst abhanden kommt ist beides weg….. :-)
Na dann werden Karten rausgenommen und das Teil entsorgt. Vorgehen von einem Dieb. Also sorry so ein Müll.
Vielleicht mal daran gedacht das es nicht immer gleich ein Dieb haben muss? Zum Beispiel irgendwo einfach im Park verloren oder im Taxi oder sonst irgendwo abgefallen!?
Um Diebstahlschutz geht es hierbei eher nicht (übrigens auch nicht bei den AirTags nicht, die man ja auch einfach abnehmen kann), sondern ums Auffinden.
Es gibt doch mehr Anwendungsszenarien. Also was für ein Schwachsinniger Kommentar.
Was ist wenn man es zu Hause verlegt hat, bei Freunden vergessen? Alles möglich.
Also erstens denkt nicht jeder so wie du und zweitens kann man so ein schmales Ding auch mal im Auto , der Wohnung oder im irgendeiner Jacke vergessen .
Totaler Blödsinn und sinnfrei! Wozu soll das gut sein?
Ich benutzte von ESR so ein Teil schon ewig und es kann sehr praktisch sein. Grade im Sommer hat man so alles dabei wie Führerschein usw. Ohne klobiges Portmonee oder noch eine Tasche zu blockieren .
Das geht leider über den geistigen Horizont, mancher, die hier mit lesen.
Ich habe auch die von ESR und nutze sie sporadisch, wo es passt.
Ich finde es ebenfalls praktisch, und auch die Ortungsfunktion.
Ist es nicht eher eine Apple Wallet Alternative als Air Tag?
Ich nutze ein ähnliches Wallet von ESR schon seit längerer Zeit. Es nimmt anstelle der vom Hersteller versprochenen 5 Karten sogar (stramm) 6 Karten auf, was mir auch genügt, alles andere ist im Handy. Das Teil hat eine herkömmliche „Brieftasche“ ersetzt, die ich noch für KFZ-Schein immer mitführen musste. Da dieser aber inzwischen in der I-KFZ App ist, genügt mir die ESR-Wallet.
Leider muss diese mit einem proprietären Ladekabel aufgeladen werden, es gibt keinen Ersatz, den man z.B. im Auto oder Reisegepäck aufbewahren kann. So ist mir im letzten Urlaub bei vergessenem Ladekabel der Akku leer geworden und die FindMe-Funktion funktionierte nicht mehr.
Die neu vorgestellten Nomad-Teile lassen sich mit MagSafe laden und sind sogar noch dünner 0,9 cm zu 1,3 cm als die Wallet von ESR. Dazu noch echtes Leder im Gegensatz zum ESR-Wallet. Das macht die doppelt so teure Nomad-Wallet für mich Interessant. Schade, dass Weihnachten schon vorbei ist.
Zum Sinn der FindMe-Funktion: Die ist nie als Diebstahl-Schutz ausgelegt worden und soll dem Nutzer helfen, das Teil zu finden, wenn er es mal verlegt hat. Mir hat es schon öfter geholfen, zu wissen, wo ein vermisstes Teil möglicherweise vergessen wurde (z.B. im Büro).
Um meinen Schlüssel auch mal in einer dick gefütterten Jacke zu finden, ist am Schlüssel mein einziger AirTag wegen der Nahbereichs-Suche. Die dicke Fütterung verhindert schließlich auch das Hören der Piepgeräusche. Leider haben alle Nicht-Apple-Tracker keine Nahbereichs-Suche. Ich hoffte in diesem Bereich auf mehr Innovation durch Apple und anstelle eines neuen AirTags von Apple eine Wallet ähnlich der vorgestellten von Nomad.