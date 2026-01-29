AirTag-Alternative: NOMADs neue MagSafe-Wallets

Mit seinen neuen MagSafe-Wallets mit integrierter „Wo ist“-Unterstützung bietet der Zubehörhersteller Nomad seine AirTag-Alternative nun auch in Deutschland an. Anders als Apples Tracker sind die Kartenetuis direkt als Brieftasche konzipiert und verbinden Kartenaufbewahrung, magnetische Befestigung am iPhone und Ortungsfunktion in einem kompakten Format.

Die MagSafe-Wallets sind ab sofort zu Preisen zwischen 59 und 79 Euro bei Amazon erhältlich und richten sich an Fans der von Nomad angebotenen Lederhüllen. Zum Vergleich: Die neuen AirTags kosten 35 Euro pro Stück.

Kartenetui mit Ortungsfunktion

Die neuen Leather Mag Wallets setzen auf Apples „Wo ist“-Netzwerk. Verliert man die Brieftasche, lässt sie sich über die „Wo ist“-App orten, ähnlich wie ein AirTag.

Die Wallets haften magnetisch über MagSafe auf der Rückseite des iPhones und bieten Platz für bis zu vier Karten. Ein Kunststoffrahmen sorgt dafür, dass die Form stabil bleibt. Geladen wird kabellos über Qi oder MagSafe, was den Alltag vereinfacht, da keine zusätzlichen Anschlüsse benötigt werden. Laut Hersteller reicht eine Akkuladung für bis zu fünf Monate Nutzung.

Geladen wird drahtlos per Qi- oder MagSafe

Nomad bietet die Wallets in zwei Ausführungen an. Die Horween Edition besteht aus pflanzlich gegerbtem Leder aus den USA und verändert ihre Oberfläche mit der Zeit sichtbar. Die Variante aus Nomad Leather setzt auf ein gleichmäßigeres Erscheinungsbild mit zurückhaltender Alterung. Abmessungen und Gewicht sind bei beiden Modellen identisch, ebenso die technische Ausstattung.

Preislich liegt die Horween Edition bei 79,95 Euro, die Version aus Nomad Leather kostet 59,95 Euro. Beide sind in Schwarz und Braun erhältlich. Im Vergleich zu einem AirTag, der zusätzlich zu einer separaten Brieftasche genutzt wird, richtet sich das Angebot an Nutzer, die Karten und Ortungsfunktion in einem Zubehör bündeln möchten und dabei auf das Apple-Ökosystem setzen.