MagSafe-Neuheiten: Diktiergerät, OtterBox-Faltstation, Ladewürfel

Die Auslage des Onlinehändlers Amazon begrüßt eine ganze Reihe neuer MagSafe-Accessoires, die sich mit iPhone-Modellen ab dem iPhone 12 einsetzen lassen und in der ein oder anderen Weise von der magnetischen Geräterückseite profitieren, die Apple seitdem verbaut.

Neben neuen MagSafe-Akkus mit zwei Kapazitätsstufen des Zubehöranbieters Hugh Green stehen eine Handvoll neuer Ladewürfel für AirPods, Apple Watch und iPhone zur Verfügung sowie eine flexible Ladestation des Zubehör-Urgesteins OtterBox und ein erstes MagSafe-Diktiergerät, das nun auch in Deutschland verfügbar ist.

MagSafe-Diktiergerät

Bei dem Diktiergerät handelt es sich um das so genannte Magmo-Modell. Ein ehemaliges Kickstarter-Projekt, das jetzt in Weiß und Grau für etwa 115 Euro angeboten wird. Dieses erinnert auf den ersten Blick umgehend an das noch nicht offiziell im Handel erhältliche KI-Gerät Plaud mit ChatGPT-Integration und den in Japan von Sanwa angebotenen 400-SCNICR3BK.

Alle drei Geräte haften auf der Rückseite des iPhones, sollen hier Konversationen und Telefonate mitschneiden können, lassen aber noch Praxiswerte vermissen. Die ersten US-Rezensionen zum Magmo könnten zudem etwas positiver ausfallen.

Neue Ugreen-Akkus

Der Zubehöranbieter Ugreen hat zwei neue MagSafe-Akkus mit 5.000 und 10.000 mAh-Stunden im Programm. Diese werden aktuell zu Preisen von 25 Euro und von 35 Euro angeboten und sind in der Lage, das iPhone 15 ein beziehungsweise knapp zweimal zu laden. Beide Akkus besitzen zudem einen USB-C-Anschluss, der am größeren Modell eine Ladelsitung von 20 Watt zur Verfügung stellt.

OtterBox mit faltbarer Powerbank

Auch OtterBox bietet mit der 2-in-1 Folding PowerBank einen Akku für den Unterwegs-Einsatz an, ergänzt diesen jedoch um einen zusätzlichen Lade-Puck für die Apple Watch und einen pfiffigen Klappmechanismus, der das Laden sowohl im Hochkant-Format als auch liegend auf dem Tisch gestattet. Die neue Powerbank ist mit ihrem Verkaufspreis von 159 Euro leider etwas teuer.

Eazpower integriert Ladekabel

Erst kürzlich haben wir den Unterwegs-Akku des Anbieters Newdery vorgestellt, der sowohl ein USB-C als auch ein Lightning-Kabel direkt in seine Rückseite integriert und mussten feststellen, dass dies zwar komisch aussieht, aber dennoch sehr praktisch sein kann. Der neue MagSafe-Akku von Eazpower besitzt ebenfalls zwei integrierte Ladekabel und eine Auflage für die Apple Watch. Die Kapazität von 10.000 mAh-Stunden gibt es hier für 45 Euro.

Viele neue Ladewürfel

Zuletzt wollen wir darauf hinweisen, dass der zuerst von Anker eingeführte Formfaktor des mehrgerätetauglichen Ladewürfels nun auch von zahlreichen Drittanbietern angeboten wird.

Unter anderem sind uns die Geräte von Niuyane, Linghunag und Apunol aufgefallen, die allesamt eine nahezu baugleiche Lösung zum Anker Cube anbieten, mit der sich iPhone, Apple Watch und AirPods gleichzeitig laden lassen. Die Preise liegen hier zwischen 35 und 65 Euro.