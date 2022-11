MagSafe: „Apple Magic Charger“ und Probleme mit dem Duo-Ladegerät

Das mit Apple und den Ladegeräten ist so eine Sache. Wir erinnern uns noch zu gut an die großspurigen Worte des mittlerweile nicht mehr aktiven Apple-Managers Phil Schiller, dass sein Team wisse wie man sowas baut, nur um das Projekt AirPower nach etlichen Fehlversuchen dann einzustampfen. Ein ähnliches Schicksal scheint auch der „Apple Magic Charger“ erlitten haben. Derzeit ziehen zahlreiche Bilder von Prototypen dieses MagSafe-Ladegeräts im Internet ihre Kreise.

Hey I just got this charger called Apple Magic Charger

How can I active this charger?@AppleDemoYT pic.twitter.com/m3Cvm1z70S

— KyoukoBlue (@TheBlueMister) November 5, 2022