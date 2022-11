Apple-Abos kündigen oder Apple-One-Pakete verkleinern

Im Falle von Apple One habt ihr zusätzlich zur Möglichkeit, das komplette Abonnement zu kündigen, auch die Option, nur noch einzelne Dienste zahlungspflichtig von Apple zu beziehen. Ihr könnt hier dann beispielsweise wie in unserem Screenshot oben alle zusätzlichen Monatsabos abwählen, um nur noch für den erweiterten iCloud-Speicherplatz zu bezahlen. Die Änderungen greifen dann vom nächsten Abrechnungszeitpunkt an, bis zu diesem Termin könnt ihr die bislang gebuchten Dienste noch wie gewohnt verwenden.

Wer sein Apple-Abo kündigen oder anpassen will, kann dies relativ unkompliziert vom iPhone, iPad und auch vom Mac aus in die Wege leiten. Auf dem iPhone und iPad öffnet ihr hierfür zunächst die iOS-Einstellungen und tippt dort auf euren Namen. Hinter dem dann relativ weit oben aufgeführten Menüpunkt „Abonnements“ findet ihr eine Übersicht aller aktiven und abgelaufenen über Apple abgeschlossenen Abos und wählt dort den betreffenden Eintrag aus.

Apple hat im vergangen Monat die Abo-Preise für Apple Music und Apple TV+ erhöht. Damit verbunden wurden auch die Kombi-Abonnements Apple One teurer. Bei Bestandskunden greifen diese Änderungen schrittweise, so weist Apple diese seinen Geschäftsbedingungen entsprechend jeweils bei der nächsten Verlängerung und somit eine Frist von 30 Tagen einhaltend darauf hin, dass die neuen Gebühren mit der drauf folgenden nächsten Monatsrechnung wirksam werden.

Insert

You are going to send email to