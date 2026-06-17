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Vorbestellungen starten am 30. Juni

Commodore Callback: Klapphandy soll Social Media aussperren
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Vor zwei Jahren sorgte das von Heineken beworbene Boring Phone für Aufmerksamkeit. Das Klapphandy des Herstellers HMD sollte Nutzer dazu bewegen, das Smartphone häufiger beiseitezulegen und sich wieder stärker auf ihr Umfeld zu konzentrieren. Nun greift Commodore ähnliche Ideen auf und kündigt mit dem Callback 8020 ein eigenes Mobiltelefon an, das digitale Ablenkungen bewusst einschränken soll.

Commodore Klapp Phone

Das Gerät richtet sich an Nutzer, die zwischen klassischen Feature Phones und modernen Smartphones eine Zwischenlösung suchen. Anders als einfache Klapphandys unterstützt das Callback weiterhin aktuelle Kommunikationsdienste wie WhatsApp, Signal oder Telegram. Gleichzeitig sollen viele der Funktionen fehlen, die laut Hersteller für übermäßige Bildschirmzeit verantwortlich sind.

Klapphandy mit moderner Technik

Optisch orientiert sich das Callback an den Klapptelefonen der frühen 2000er Jahre. Hinter dem Retro-Design steckt jedoch vergleichsweise aktuelle Hardware. Das Gerät verfügt über eine 48-Megapixel-Kamera, unterstützt Navigationsdienste, Musik-Streaming, Fahrdienst-Apps und zahlreiche weitere Android-Anwendungen.

Playground PixelStretch 2

Als Betriebssystem kommt eine angepasste Version von Sailfish OS zum Einsatz. Die Linux-basierte Plattform wird vom finnischen Unternehmen Jolla entwickelt, das von ehemaligen Nokia-Mitarbeitern gegründet wurde. Nach Angaben von Commodore lassen sich damit die meisten Android-Apps nutzen, ohne auf Android selbst angewiesen zu sein.

Gleichzeitig verzichtet das Callback bewusst auf einige zentrale Bestandteile heutiger Smartphones. Weder ein Webbrowser noch klassische soziale Netzwerke sollen verfügbar sein. Auch E-Mail-Anwendungen und Messenger für den Arbeitsalltag wie Slack oder Microsoft Teams bleiben außen vor. Ziel ist es, das Gerät auf Kommunikation und ausgewählte Alltagsfunktionen zu beschränken.

Digitale Auszeiten als Verkaufsargument

Der Hersteller begründet diesen Ansatz mit dem Wunsch vieler Nutzer nach einer geringeren Bildschirmzeit. Statt Inhalte endlos durchzuscrollen, soll das bewusste Öffnen und Schließen des Klapphandys für eine kleine Unterbrechung sorgen. Selbst Benachrichtigungen werden zurückhaltend dargestellt. Auf dem Außendisplay erscheinen lediglich grundlegende Informationen wie Uhrzeit, Akkustand und Netzempfang.

Commodore Klapp Phone Specs

Das Konzept erinnert an aktuelle Entwicklungen rund um sogenannte Dumb Phones und Minimal Phones. In den vergangenen Jahren erschienen bereits mehrere Geräte, die den Fokus auf digitale Auszeiten legen. Dazu zählen etwa das von HMD veröffentlichte Barbie Phone oder das ursprünglich als Marketingaktion gestartete Boring Phone von Heineken.

Commodore positioniert das Callback allerdings weniger als Verzichtsgerät und stärker als Alternative zum klassischen Smartphone. Nutzer sollen weiterhin auf moderne Kommunikationsdienste zugreifen können, dabei aber auf Funktionen verzichten, die ihre Aufmerksamkeit dauerhaft binden.

Die Vorbestellungen für das Callback 8020 sollen am 30. Juni starten. Der Einstiegspreis liegt bei umgerechnet rund 430 Euro vor Steuern. Angeboten werden mehrere Farbvarianten, darunter ein an klassische Commodore-Rechner erinnerndes Beige. Zusätzlich sind wechselbare Akkus und austauschbare Gehäuseteile vorgesehen.
17. Juni 2026 um 07:22 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    43 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Wenn es nicht ganz wie aus dem Kaugummiautomaten aussieht, kann das klappen.

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  • Alle schimpfen auf Social Media und Gedöns, aber gleichzeitig nutzen es auch alle.
    Ich befürchte, das wird ein Rohrkrepierer.

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    • Das kannst du leider auf viele Themen übertragen . Jeder muss sowas für sich entscheiden , bei Kindern und Jugendlichen ist das für mich noch etwas anderes . Klar das Verbote nicht immer was bringen aber stundenlang vor dem Handy und teils sehr fragwürdig Videos schauen sein kann nichts Gutes bringen.

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      • Bei Kindern ist das leider sowieso ein sehr schwieriges Problem.
        Auch wenn man stets das Beste für sein Kind möchte, kann z.B. ein stark eingeschränktes Smartphone oder gar so ein Handy das Kind in der Schule ganz schnell zum Außenseiter machen.

    • Ich nutze Social Media tatsächlich nicht. Nur Foren und hier – ist das auch schon Social Media?
      Für mich Zeitverschwendung und zu viel Kopfschütteln.

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    • Alle! Es nutzen noch zu viele, gerade auch die, die am lautesten schreien das Social Media weniger genutzt werden sollte, aber alle nutzen es nicht. Ich bin seit 3 Jahren komplett weg von Insta, Facebook, usw.. und vermisse nichts. Aber das ist eben individuell, ich brauch auch kein WhatsApp um mit meine Freunden zu schreiben, geht auch, viele können oder wollen es aber nicht und schreien auch hier laut man muss da weg von. Still und leise geht es auch…

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  • Ich kenne durchaus Leute, für die das Gerät interessant wäre. Fast 500€ sind allerdings mindestens 300€ zu viel für das Gebotene.

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  • Im Ernst ? €431,- flocken ?
    € 250,- wären angemessen.

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  • Interessant. Soll laut Hersteller-Website auch iMessage beherrschen.

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  • Mag Perifractic eigtl. sehr gerne, ist so harmloser und wholesome content zum anschauen und die Wiederbelebung von Commodore nett zu verfolgen und vor allem sein Verdienst. Der Ultimate ja auch wirklich echtes Brett. Aber das hier riecht schon sehr nach sell out und ausmelken nun.

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  • Herrlich , das Come-back von Commodore. Letzte Woche habe ich meinen neuen C 64 erhalten, und nein, das ist kein Emulator, der funktioniert wirklich. Ich hab mein altes 1541 angeschlossen und auch die analogen Joysticks, läuft. Ich brauch jetzt nur noch einen Adapter für meinen Quick Reset Button. Commodore lebt.

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  • Der Preis ist ein showstopper. 100 bis 150 € wären vertretbar. Bei dem Preis nicht tauglich die Telefonflotte in der Firma mit diesem Produkt auszutauschen.
    Bin gespannt wie sailfish darauf läuft….

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  • Kann man darauf Doom installieren?
    Frage für nen Freund! :)

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  • Ich brauch doch die apps einfach nicht installieren. Wozu so ein Handy?

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  • Ich werde es kaufen als Zweittelefon für Urlaub oder Events. Allein schon weil der Name Commodore draufsteht.

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  • Krass, dass man eine Zielgruppe identifiziert, für die es offenbar besser wäre, SM nicht nutzen zu können, als diesen Mist einfach vom eigenen Handy zu schmeißen!

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  • Retro ist cool, aber wie kommt man auf einen Preis von 430 € ?
    Erklärt sich mir nicht. Das ist komplett übertrieben…

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    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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