Die Sicherheitsforscher von Mysk haben mit Loupe eine neue iPhone-App veröffentlicht. Die Anwendung zeigt, welche Informationen ein iPhone über seinen Nutzer preisgeben kann. Hinter Mysk steht ein Team von zwei Experten aus Deutschland und Kanada.

Während viele Smartphone-Nutzer darauf achten, welchen Apps sie Zugriff auf Kontakte, Fotos oder ihren Standort gewähren, ist weniger bekannt, dass Apps auch ohne ausdrückliche Freigaben zahlreiche Informationen auslesen können. Die neue App Loupe soll genau diese Datenspuren sichtbar machen.

Dafür greift die Anwendung ausschließlich auf öffentlich zugängliche Schnittstellen von iOS zurück. Dieselben Informationen können demnach auch von anderen Apps genutzt werden. Loupe bündelt die verfügbaren Daten, bereitet sie verständlich auf und erklärt, warum sie für Werbenetzwerke oder Analyseanbieter relevant sein können.

Fingerprinting als Tracking-Methode

Eine zentrale Rolle spielt dabei das sogenannte Fingerprinting. Dabei werden viele einzelne Merkmale eines Geräts miteinander kombiniert. Werden diese für sich genommen meist harmlosen Informationen kombiniert, lässt sich daraus ein individuelles Profil erstellen, das weitreichende Rückschlüsse auf einen bestimmten Nutzer zulässt.

Loupe unterteilt die erfassten Informationen in zwei Kategorien: Daten, die Apps ohne Nachfrage lesen können und solche, für die iOS eine Zustimmung des Nutzers verlangt, wie etwa Standortdaten oder Kontakte.

Darüber hinaus verweist die App auf weitere technische Möglichkeiten, die sich aus den öffentlichen Programmierschnittstellen von Apple ergeben. Darüber lassen sich beispielsweise Rückschlüsse auf installierte Anwendungen ziehen oder auf bestimmte Geräteinformationen zugreifen, die auch nach der Neuinstallation einer App erhalten bleiben.

Mehr Transparenz für iPhone-Nutzer

Nach Angaben der Entwickler soll die App vor allem für mehr Transparenz sorgen. Nutzer sollen damit nachvollziehen können, welche Informationen ihr Gerät preisgibt und welche Rolle diese Daten bei der Wiedererkennung über verschiedene Apps und Onlinedienste hinweg spielen können.