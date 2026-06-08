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Keine weiteren Farbvarianten?

iPhone Fold: Bilder zeigen detailliertes Modell in Weiß
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61 Kommentare 61

Handfeste Apple-Neuigkeiten erwarten wir von der für heute Abend angesetzten WWDC-Keynote. Begleitend dazu wird aber weiterhin fleißig über die kommenden iPhone-Modelle spekuliert. Eine besondere Rolle spielt dabei das noch in diesem Jahr erwartete erste Klapp-Telefon von Apple.

Ob iPhone Fold tatsächlich der Name des Geräts sein wird, sei mal dahingestellt. Wir nennen es so, bis wir eines Besseren belehrt werden. Aktuell dreht sich vieles um die möglichen Farbvarianten des neuen Geräts.

Iphone Fold Weiss 1

Der Blogger Sonny Dickson hatte in der Vergangenheit schon mehr interessante und treffsichere Vorabinformationen zu neuen Apple-Produkten parat. Jetzt hat Dickson vier neue Fotos veröffentlicht, die eine auf den bislang bekannten Produktdetails basierende Attrappe des iPhone Fold zeigen..

Guter Eindruck von Format und Design

Die Fotos vermitteln einen Eindruck vom Format sowie von Details wie der Kamerainsel und dem Klappmechanismus. Zudem weisen sie darauf hin, dass Apple das Gerät ganz in Weiß anbieten wird. Lasst euch von den dunklen Flächen nicht irritieren, dabei handelt es sich um den kleineren äußeren sowie den großen Bildschirm auf der Innenseite.

Iphone Fold Weiss 2

Schon über die vergangenen Tage hinweg war zu hören, dass Apple das iPhone Fold womöglich nur in Weiß anbieten wird. Apple soll zwischenzeitlich auch eine schwarze Variante erwogen haben, diese möglicherweise jedoch wieder verworfen. Ein ebenfalls in der Vergangenheit immer wieder mit zutreffenden Informationen zu neuen Apple-Produkten aufgefallene Nutzer der chinesischen Kurznachrichtenplattform Weibo, der unter dem Namen Instant Digital auftritt, hat verlauten lassen, dass Apple noch nicht entschieden habe, ob das Gerät auch in Schwarz angeboten wird.

Ähnlich äußert sich Dickson im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der neuen Fotos. So sehe es derzeit nicht danach aus, als wolle Apple das iPhone Fold in anderen Farben als Weiß anbieten.
08. Juni 2026 um 10:13 Uhr von chris Fehler gefunden?


    61 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Erst mal abwarten das ding wird nach paar monaten in der mitte kaputt gehen da vleib ich beim alten normalen

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  • Gar nicht mal so schön. Sieht aus wie in der Hälfte abgeschnitten.

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  • Ich bin wirklich schon sehr gespannt, wie Apple den Faltmechanismus gelöst hat. Hier können wir mit Sicherheit das Beste erwarten, was wir bis dahin gesehen haben.

    Aber MEINE GÜTE ist das ein hääääsliches Teil :D

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  • Christian Leischner
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  • Die Ecken müssten mehr wie beim iPad Pro sein.
    Das ist einfach zu rund, wenn die gegenüberliegenden Seiten einen 90er Winkel haben.

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  • Als wenn man jetzt die ganze Welt mit solchen Klappdingern rumlaufen sieht.
    Gab es damals schon mal und ist wieder verschwunden…….

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  • Mächtiger Schattenwurf der Linsen… plus zugeklapptes Gerät.
    Ziemlich dick und nix für die Hosentasche und dürfte auch in einem Jacket ziemlich dick auftragen.
    Ich verstehe diesen eingeschlagenen Weg nicht.
    Und einem Vor-Kommentator muss ich Recht geben – war auch mein erster Eindruck … sieht aus wie abgeschnitten.

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  • Wiedermal ein Beweis dafür wie faul Apple geworden ist. Jetzt mal ehrlich, so ein Fold soll doch in beiden Varianten seinen Zweck erfüllen UND dabei ästhetisch aussehen. Was ist mit Symmetrie? Goldener Schnitt? Einfach mal so plump in der Mitte wie ein Stück Schokolade durchgebrochen. In meinen Augen furchtbar hässlich und billig gelöst, wenn es überhaupt eine Lösung ist.

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    • In aufgeklapptem Zustand trotzdem das sinnvollste Format. Sie bisherigen mit dem viereckigen Display halt deutlich sinnloser. Ich finde es ehrlich gesagt nicht übel, weil es einfach mehr Sinn macht wenn man es aufklappt. Es ist einfach gewöhnungsbedürftig in zugeklapptem Zustand, aber deswegen jetzt nicht hässlich, halt anders

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  • Ist halt echt schade, dass man mittlerweile ein halbes Jahr im Voraus über die Case Hersteller, Renderings und Leaks bereits alles fast bis ins kleinste Detail weiß. Der Wow Effekt auf dem Apple Event machte früher schon immer Spaß.

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  • Gefällt! Die Faltscharniere in silber fallen bei ausgeschaltetem Display schon arg auf. Bei aktiviertem Display dürfte das eher nicht der Fall sein. Aber vielleicht ist das Ganze auch nur bei den Dummies zu sehen.

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  • Ich würde mich mehr über ein iPad mini mit Telefonfunktion freuen.
    Das Fold spricht mich nicht an, auch wenn ich manchmal gern mehr Display hätte.

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  • Wenn man es in der rechten Hand zugeklappt hält, ist es schön rund. Für Linkshänder wäre es dann aber spitz in der Ecke. Deshalb vermute ich, dass Apple zwei eigene Varianten anbieten wird: für Rechts- und für Linkshänder

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  • Dieses Produkt ist unglaublich spannend! Allerdings wird es wahrscheinlich viel zu teuer für den Durchschnittsverbraucher sein und zudem sehr empfindlich. Ein kaputtes Display würde die Kosten noch einmal deutlich erhöhen. Apple Care wird für dieses Gerät sicherlich einen Premiumpreis verlangen. Trotzdem bin ich begeistert und würde es gerne besitzen und behandeln wie ein rohes Ei!

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    • Endlich mal jemand der es so sieht wie ich.
      AppleCare+ und dann ist es mir egal ob sich da ein Sandkorn verirren wird.
      Ich finde das Fold/Ultra/whatever spannend. Nach dem Air mal wieder etwas jenseits vom Einheitsbrei.

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  • Komplett eckig wäre vermutlich besser gewesen. So sieht’s irgendwie seltsam aus.

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  • Hm, die Volumerocker auf der Oberseite? Sieht schon irgendwie komisch aus (erinnert mich stark an das erste Pixel Fold(

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  • Ich muss gestehen, nicht mein Ding dieser Formfaktor. Unglaublich hässliches Teil. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich viele dafür begeistern. Aber -ich- habe schon das iPhone Air nicht verstanden …

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  • Schön ist irgendwie anders. Ich hoffe derweil auf eine Metamorphose

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  • Wenn man den Aufkleber,auf dem Display übersetzen lässt, kommt ja lustiger Text bei raus ;-))

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  • Also eigentlich habe ich mich sehr auf das Fold gefreut, aber wenn es das nur in weiß gibt, dann hole ich das definitiv nicht.

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  • Bin sooo froh, dass es nicht die gute Kamera kriegt. Dann kann ich mir das sparen und das Pro Max kaufen

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  • Ich findes cool und hole es mir natürlich – wie wahrscheinlich alle Kritiker hier. :-D

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  • Ich möchte mein iPhone Air (ohne Hülle und Schutzfolie!) nicht mehr missen wollen, ein absoluter Handschmeichler!

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  • Die dritte Kamera und LiDAR hätte auch locker gepasst. Wenn schon Topmodell dann auch alle pro Features. Wahrscheinlich beim Ultra 2…

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  • Ein faltbares IPhone wird sich am Markt behaupten müssen.
    Ich gehe von exorbitant hohen Preisen aus, die es ein Nischenprodukt sein lassen werden.
    Vom Design her hätte ich wesentlich mehr von Apple erwartet.
    Schön geht anders…

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  • Gefällt mir extrem gut! Schönstes iPhone seit langem… Macht sich gut in meinem Ferrari Luce.

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  • Andere Hersteller hatten mal curved displays, die sind wieder verschwunden. Ebenso der Versuch, das Display um den Rand zu biegen. Und Klapp Handys – ich kenne sie noch aus meiner Schulzeit – sind heute auch nicht mehr in.
    Wenn es sich preislich zwischen iPhone und iPhone Pro eingliedert, dann könnte es über den Preis die Nachteile kompensieren.

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