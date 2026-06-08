Keine weiteren Farbvarianten?
iPhone Fold: Bilder zeigen detailliertes Modell in Weiß
Handfeste Apple-Neuigkeiten erwarten wir von der für heute Abend angesetzten WWDC-Keynote. Begleitend dazu wird aber weiterhin fleißig über die kommenden iPhone-Modelle spekuliert. Eine besondere Rolle spielt dabei das noch in diesem Jahr erwartete erste Klapp-Telefon von Apple.
Ob iPhone Fold tatsächlich der Name des Geräts sein wird, sei mal dahingestellt. Wir nennen es so, bis wir eines Besseren belehrt werden. Aktuell dreht sich vieles um die möglichen Farbvarianten des neuen Geräts.
Der Blogger Sonny Dickson hatte in der Vergangenheit schon mehr interessante und treffsichere Vorabinformationen zu neuen Apple-Produkten parat. Jetzt hat Dickson vier neue Fotos veröffentlicht, die eine auf den bislang bekannten Produktdetails basierende Attrappe des iPhone Fold zeigen..
Guter Eindruck von Format und Design
Die Fotos vermitteln einen Eindruck vom Format sowie von Details wie der Kamerainsel und dem Klappmechanismus. Zudem weisen sie darauf hin, dass Apple das Gerät ganz in Weiß anbieten wird. Lasst euch von den dunklen Flächen nicht irritieren, dabei handelt es sich um den kleineren äußeren sowie den großen Bildschirm auf der Innenseite.
Schon über die vergangenen Tage hinweg war zu hören, dass Apple das iPhone Fold womöglich nur in Weiß anbieten wird. Apple soll zwischenzeitlich auch eine schwarze Variante erwogen haben, diese möglicherweise jedoch wieder verworfen. Ein ebenfalls in der Vergangenheit immer wieder mit zutreffenden Informationen zu neuen Apple-Produkten aufgefallene Nutzer der chinesischen Kurznachrichtenplattform Weibo, der unter dem Namen Instant Digital auftritt, hat verlauten lassen, dass Apple noch nicht entschieden habe, ob das Gerät auch in Schwarz angeboten wird.
Ähnlich äußert sich Dickson im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der neuen Fotos. So sehe es derzeit nicht danach aus, als wolle Apple das iPhone Fold in anderen Farben als Weiß anbieten.
Erst mal abwarten das ding wird nach paar monaten in der mitte kaputt gehen da vleib ich beim alten normalen
Werden sich schon genug Beta-Tester finden ;)
Ich bin eine davon :D
Panzerglas aufbringen geht Prinzipbedingt schonmal nicht und jedes Staubkorn dazwischen wird zum Schmirgelpapier…
Man hat ja Apple Care+. Ich wechsele in 2 Jahren damit gut dreimal mein iPhone aus. Aber ich nutze auch nie eine Hülle oder dergleichen, finde ich hässlich.
Klasse, weiter so
Sehr nachhaltig und umweltbewusst. Top Leistung.
Nachhaltig!
Danke Tino! Genau dafür wurde Apple Care+ gemacht. Der Planet dankt ebenso.
Naja, dass es nicht mit Linkshändern kompatibel war (ca 15% der Bevölkerung) hat dem iPhone 4 auch nicht weh getan, dass sich das iPhone verbog hat die iPhone 6 Käufer auch nur ganz selten davon abgehalten wieder ein neues iPhone zu kaufen.
Wäre also nicht das erste mal, dass das iPhone beim Kunden reift. Aber immerhin wird Tim noch nicht mal die die-hard fans dieses mal damit abspeisen können, dass die Klappfunktion nachgeliefert wird.
Gar nicht mal so schön. Sieht aus wie in der Hälfte abgeschnitten.
Also mal ehrlich, welches Smartphone ist wirklich schön?
Es geht nicht um die Schönheit, es geht um die Funktionalität. Später geht das iPhone in einer Hülle.
Jeder wie er mag. Mein iPhone bleibt Hüllenlos :)
Schönheit liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters. Ich kann von meiner Seite aus mit stolz behaupten das mein iPhone Air das schönste und beste iPhone ist was ich bisher hatte! Und ich bin seit dem 3Gs dabei ;)
Das iPhone 5s war / ist, imho, eine Design-Ikone im Bereich Smartphones.
Oh yes :)
Das sollte eine Antwort auf den Kommentar darüber sein. Geht sowas nicht?
Mein 15 Pro ist wirklich schön, Naturtitan, keine Hülle, keine Kratzer, angenehm in der Hand. Kann mich nicht beklagen!
Da bin ich ganz bei dir. Ich habe immer noch eins bei mir liegen und nehme es gelegentlich in die Hand. :)
Stimme da absolut zu. Das 15 Pro ist für mich der erste echte „Design-Ersatz“ zum 5s.
Keine Hülle, keine Folie, keine Kratzer, angenehm in der Hand und in Titan Natur einfach nur schön.
Wenn das geht super , bist du im Büro?
:))
Falldown lebt hüllenlos?
Ich bin wirklich schon sehr gespannt, wie Apple den Faltmechanismus gelöst hat. Hier können wir mit Sicherheit das Beste erwarten, was wir bis dahin gesehen haben.
Aber MEINE GÜTE ist das ein hääääsliches Teil :D
++1
Ja, gar nicht so schön wie erhofft.
Gewöhnungsbedürftig…
…ein iPhold… :-)
Die Ecken müssten mehr wie beim iPad Pro sein.
Das ist einfach zu rund, wenn die gegenüberliegenden Seiten einen 90er Winkel haben.
Die Radien sind bei Apple-Produkten gleich… bis auf die an dem Faltmechanismus… das wäre ein Novum, deswegen glaub ich den Bildern noch nicht so ganz. Die müssen das anders lösen.
Als wenn man jetzt die ganze Welt mit solchen Klappdingern rumlaufen sieht.
Gab es damals schon mal und ist wieder verschwunden…….
Mächtiger Schattenwurf der Linsen… plus zugeklapptes Gerät.
Ziemlich dick und nix für die Hosentasche und dürfte auch in einem Jacket ziemlich dick auftragen.
Ich verstehe diesen eingeschlagenen Weg nicht.
Und einem Vor-Kommentator muss ich Recht geben – war auch mein erster Eindruck … sieht aus wie abgeschnitten.
Wiedermal ein Beweis dafür wie faul Apple geworden ist. Jetzt mal ehrlich, so ein Fold soll doch in beiden Varianten seinen Zweck erfüllen UND dabei ästhetisch aussehen. Was ist mit Symmetrie? Goldener Schnitt? Einfach mal so plump in der Mitte wie ein Stück Schokolade durchgebrochen. In meinen Augen furchtbar hässlich und billig gelöst, wenn es überhaupt eine Lösung ist.
In aufgeklapptem Zustand trotzdem das sinnvollste Format. Sie bisherigen mit dem viereckigen Display halt deutlich sinnloser. Ich finde es ehrlich gesagt nicht übel, weil es einfach mehr Sinn macht wenn man es aufklappt. Es ist einfach gewöhnungsbedürftig in zugeklapptem Zustand, aber deswegen jetzt nicht hässlich, halt anders
Ist halt echt schade, dass man mittlerweile ein halbes Jahr im Voraus über die Case Hersteller, Renderings und Leaks bereits alles fast bis ins kleinste Detail weiß. Der Wow Effekt auf dem Apple Event machte früher schon immer Spaß.
Ich glaube das liegt aber auch ein bisschen daran, dass es auch ohne die Leaks gar keine echten Wows mehr gibt.
Wow ist das Teil häßlich
Gefällt! Die Faltscharniere in silber fallen bei ausgeschaltetem Display schon arg auf. Bei aktiviertem Display dürfte das eher nicht der Fall sein. Aber vielleicht ist das Ganze auch nur bei den Dummies zu sehen.
Ich würde mich mehr über ein iPad mini mit Telefonfunktion freuen.
Das Fold spricht mich nicht an, auch wenn ich manchmal gern mehr Display hätte.
Also ich telefoniere regelmäßig über mein iPad und nehme zuhause dort auch immer die Anrufe an, wenn ich am Schreibtisch bin.
Spitze weil die Anrufe vom iPhone kommen….
Wenn man es in der rechten Hand zugeklappt hält, ist es schön rund. Für Linkshänder wäre es dann aber spitz in der Ecke. Deshalb vermute ich, dass Apple zwei eigene Varianten anbieten wird: für Rechts- und für Linkshänder
Niemals wird das passieren.
Dieses Produkt ist unglaublich spannend! Allerdings wird es wahrscheinlich viel zu teuer für den Durchschnittsverbraucher sein und zudem sehr empfindlich. Ein kaputtes Display würde die Kosten noch einmal deutlich erhöhen. Apple Care wird für dieses Gerät sicherlich einen Premiumpreis verlangen. Trotzdem bin ich begeistert und würde es gerne besitzen und behandeln wie ein rohes Ei!
Endlich mal jemand der es so sieht wie ich.
AppleCare+ und dann ist es mir egal ob sich da ein Sandkorn verirren wird.
Ich finde das Fold/Ultra/whatever spannend. Nach dem Air mal wieder etwas jenseits vom Einheitsbrei.
Ästhetik ist was anderes!!
Komplett eckig wäre vermutlich besser gewesen. So sieht’s irgendwie seltsam aus.
Hm, die Volumerocker auf der Oberseite? Sieht schon irgendwie komisch aus (erinnert mich stark an das erste Pixel Fold(
Ich muss gestehen, nicht mein Ding dieser Formfaktor. Unglaublich hässliches Teil. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich viele dafür begeistern. Aber -ich- habe schon das iPhone Air nicht verstanden …
Vielleicht durfte es der „Kaiser“ nur nicht in die Hand nehmen?
Schön ist irgendwie anders. Ich hoffe derweil auf eine Metamorphose
Wenn man den Aufkleber,auf dem Display übersetzen lässt, kommt ja lustiger Text bei raus ;-))
Also eigentlich habe ich mich sehr auf das Fold gefreut, aber wenn es das nur in weiß gibt, dann hole ich das definitiv nicht.
Bin sooo froh, dass es nicht die gute Kamera kriegt. Dann kann ich mir das sparen und das Pro Max kaufen
Ich findes cool und hole es mir natürlich – wie wahrscheinlich alle Kritiker hier. :-D
Ich möchte mein iPhone Air (ohne Hülle und Schutzfolie!) nicht mehr missen wollen, ein absoluter Handschmeichler!
Die dritte Kamera und LiDAR hätte auch locker gepasst. Wenn schon Topmodell dann auch alle pro Features. Wahrscheinlich beim Ultra 2…
Ein faltbares IPhone wird sich am Markt behaupten müssen.
Ich gehe von exorbitant hohen Preisen aus, die es ein Nischenprodukt sein lassen werden.
Vom Design her hätte ich wesentlich mehr von Apple erwartet.
Schön geht anders…
Microsoft Surface Duo :-)
Gefällt mir extrem gut! Schönstes iPhone seit langem… Macht sich gut in meinem Ferrari Luce.
Andere Hersteller hatten mal curved displays, die sind wieder verschwunden. Ebenso der Versuch, das Display um den Rand zu biegen. Und Klapp Handys – ich kenne sie noch aus meiner Schulzeit – sind heute auch nicht mehr in.
Wenn es sich preislich zwischen iPhone und iPhone Pro eingliedert, dann könnte es über den Preis die Nachteile kompensieren.