Handfeste Apple-Neuigkeiten erwarten wir von der für heute Abend angesetzten WWDC-Keynote. Begleitend dazu wird aber weiterhin fleißig über die kommenden iPhone-Modelle spekuliert. Eine besondere Rolle spielt dabei das noch in diesem Jahr erwartete erste Klapp-Telefon von Apple.

Ob iPhone Fold tatsächlich der Name des Geräts sein wird, sei mal dahingestellt. Wir nennen es so, bis wir eines Besseren belehrt werden. Aktuell dreht sich vieles um die möglichen Farbvarianten des neuen Geräts.

Der Blogger Sonny Dickson hatte in der Vergangenheit schon mehr interessante und treffsichere Vorabinformationen zu neuen Apple-Produkten parat. Jetzt hat Dickson vier neue Fotos veröffentlicht, die eine auf den bislang bekannten Produktdetails basierende Attrappe des iPhone Fold zeigen..

Guter Eindruck von Format und Design

Die Fotos vermitteln einen Eindruck vom Format sowie von Details wie der Kamerainsel und dem Klappmechanismus. Zudem weisen sie darauf hin, dass Apple das Gerät ganz in Weiß anbieten wird. Lasst euch von den dunklen Flächen nicht irritieren, dabei handelt es sich um den kleineren äußeren sowie den großen Bildschirm auf der Innenseite.

Schon über die vergangenen Tage hinweg war zu hören, dass Apple das iPhone Fold womöglich nur in Weiß anbieten wird. Apple soll zwischenzeitlich auch eine schwarze Variante erwogen haben, diese möglicherweise jedoch wieder verworfen. Ein ebenfalls in der Vergangenheit immer wieder mit zutreffenden Informationen zu neuen Apple-Produkten aufgefallene Nutzer der chinesischen Kurznachrichtenplattform Weibo, der unter dem Namen Instant Digital auftritt, hat verlauten lassen, dass Apple noch nicht entschieden habe, ob das Gerät auch in Schwarz angeboten wird.

Ähnlich äußert sich Dickson im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der neuen Fotos. So sehe es derzeit nicht danach aus, als wolle Apple das iPhone Fold in anderen Farben als Weiß anbieten.