Lokale KI auf iOS 26: Aeru nutzt Apples Foundation-Modelle

Leser haben uns auf Aeru aufmerksam gemacht, eine App, die wie SmartFruit auf Apples neue Foundation-Modelle setzt, jedoch vollständig kostenlos nutzbar ist. Mit iOS 26 hat Apple Entwicklern den direkten Zugriff auf die lokalen Sprachmodelle ermöglicht. Aeru zeigt, wie diese Schnittstellen praktisch eingesetzt werden können und positioniert sich als offene und datenschutzfreundliche Lösung.

Funktionen ohne Internetverbindung

Aeru bietet ein Chat-Interface, das direkt auf iPhone oder iPad läuft. Nutzer können Texteingaben machen, Dokumente hochladen und inhaltlich durchsuchen oder mehrere Chat-Sitzungen parallel führen. Alle Anfragen werden lokal verarbeitet, sodass keine Daten an externe Server übermittelt werden. Optional lässt sich eine Websuche einbinden, wenn aktuelle Informationen benötigt werden.

Besonders hervorzuheben ist der Sprachmodus, der freihändige Gespräche mit der KI erlaubt. Für die Dokumentensuche nutzt Aeru semantische Verfahren, um Inhalte nicht nur nach Schlagwörtern, sondern nach inhaltlichen Zusammenhängen zu erschließen. So können Anwender ein persönliches Wissensarchiv aufbauen, das vollständig offline bleibt.

Open Source und kostenlos

Die App ist quelloffen und vollständig auf GitHub einsehbar. Entwickler können sie anpassen oder erweitern und damit direkt an der Weiterentwicklung mitwirken. Auch das Interface orientiert sich an den aktuellen iOS-Designrichtlinien und bindet die von Apple bereitgestellten Foundation-Modelle ein.

Alle Funktionen sind ohne Zusatzkosten verfügbar. Weder Abonnements noch In-App-Käufe sind erforderlich. Damit positioniert sich Aeru als transparente und kostenfreie Alternative für Anwender, die die Möglichkeiten von Apple Intelligence nutzen möchten, ohne dabei auf Datenschutz oder lokale Verarbeitung zu verzichten. Vorausgesetzt wird ein iPhone 15 Pro oder neuer.