Amazon-Lieferungen erst ab nächster Woche?
iPhone 17 & Co.: Versandbenachrichtigungen laufen nach und nach ein
Auch in diesem Jahr lassen die Versandbenachrichtungen zu den neuen Apple-Produkten bei einem Teil der Nutzer auf sich warten. In der Regel könnt ihr euch aber auf das von Apple bei der Bestellung genannte Datum verlassen. Schaut da aber besser nochmal rein, uns liegt eine allerdings nicht bestätigte Aussage vor, dass sich der Versandtermin bei Apple im Anschluss an eine Bestellung noch geändert hätte. Dergleichen sollte wenn überhaupt, jedoch wirklich eine Ausnahme sein.
In den vergangenen Jahren wurden die Versandbenachrichtigungen von Apple zum Teil auch erst am Abend vor dem Tag der Lieferung verschickt, die Produkte kamen jedoch stets pünktlich an.
Screenshot aus dem vergangenen Jahr
Anders verhält sich dies bei Apples Vertriebspartnern. So hat Amazon beispielsweise zwar ebenfalls schon seit vergangenem Freitag Vorbestellungen angenommen, jedoch keine Liefertermine, sondern lediglich den offiziellen Verkaufsstart kommuniziert. Der Versender erhält die neuen Produkte kontingentweise von Apple zugeteilt und kann die Lieferungen dementsprechend nur abhängig von seinem Lagerbestand ausführen. Dies sollte sich jedoch im Laufe des morgigen Tages ändern. Sobald bei Amazon und weiteren Handelspartnern von Apple der Versand der Geräte angelaufen ist, können diese mit konkreten Stückzahlen kalkulieren und für Neubestellungen dann auch verbindliche Liefertermine nennen.
Falls ihr bereits von Apple oder anderen Versendern entsprechende Benachrichtigungen erhalten habt, könnt ihr die Kommentare zum Austausch untereinander nutzen. Zu Bestellungen bei Amazon liegen uns bislang ausschließlich Meldungen von Lesern vor, die dort ein iPhone bestellt haben und das Gerät in der kommenden Woche erhalten.
Ähnlich wie bei Amazon und Co. läuft es auch bei den Mobilfunkanbietern. Erste Besteller dürfen hier bereits morgen mit der Belieferung rechnen, allerdings können sich die Termine schnell auch nach hinten schieben. Doch werden wir hier vermutlich ebenfalls schon in den nächsten Tagen aktualisierte Bestellseiten mit der Angabe von konkreten Lieferterminen sehen.
Meine Telekom ist seit heute Morgen „im Versand“ und seit Mittag hab ich ne Sendungsnummer. Entspannt wie jedes Jahr… ;-)
Meine sagt Samstag. Ich weiss das ist kleinlich, aber ein Grund wieder bei Apple direkt zu bestellen.
Wenn du es zum Release Tag möchtest. Klar. War aber schon immer so. Alles andere ist immer mit Risiko.
Ich habe eine Vertragsverlängerung gemacht und noch keine Infos zum Handy Versand… ich weiß auch nicht, woher die Info bekomme, dass die Vertragsverlängerung abgeschlossen ist
Dein Vertrag wurde verlängert, da is alles abgeschlossen. Jetzt erfolgt irgendwann in nächster Zeit der Versand des Gerätes! Das hat mit der eigentlichen Vertragsverlängerung nichts mehr zutun.
Bei mir steht auf der Telekom Seite:
Auftragsstatus
Sendung befindet sich in Auslieferung
Habe aber keine Sendungsnummer oder irgendwas
Bei mir Vertragsverlängerung bei der Telekom. Auftragsstatus heißt auch „Sendung befindet sich in Auslieferung“. Aber wann und mit wem, ein vernünftiges Tracking fehlt. :/
Bei mir genau so keine sendungsnummer da.
Bei mir ja es doch via sms!
Herzlichen Glückwunsch! Sie erhalten Ihr neues iPhone bereits zum Verkaufsstart. Viel Spaß damit! Ihre Telekom
Bei mir ist auch gerade die sms gekommen aber keine sendungsnummer
Bei mir verspätet es sich und kommt irgendwann nächste Woche zwischen 22.09-27.09. Und das trotz VIP Ticket bei der Telekom. Ärgerlich, aber gibt schlimmeres. Habe zum Glück ein funktionierendes iPhone.
mir ist das ehrlich gesagt ziemlich egal, ob das iphone morgen kommt oder wie die Telekom bereits auf der Auftragsstatusseite bei mir schreibt nächste Woche.
Die Hülle dafür kommt auch erst nächste Woche, also ganz entspannt.
Bei mir ist das iPhone bereits in der Region angekommen und wird morgen mit DHL Express zugestellt.
Ebenfalls DHL Express und für morgen angekündigt, Paket ja aktuell aber noch in Prag
Bei mir ebenfalls DHL
Bei mir wirds ein UPS(i)
Bei mir DHL bis Ende des Arbeitstages steht da ( 19:00 Uhr)
Bei mir auch, wie ist der Status?
Meins steht nach wie vor auf Label created heute Vormittag um 11. keine weitere Info außer, dass sie das Paket noch nicht haben
11:35 UPS. Bin froh drüber. Der Götterbote hätte mich enttäuscht.
Hier auch UPS, laut Mails von heute Vormittag zwischen 09:45 – 13:45 Uhr. Apple und UPS haben unabhängig voneinander per Mail informiert, in einem Abstand von 2 min.
Ich beneide euch darum, dass ihr die Ankunftszeit seht. In der Schweiz heisst es einfach bis am Ende des Tages.
Ich soll es angeblich auch morgen geliefert bekommen, dann heißt es erstmal alles geregelt vom XS auf das neue Gerät zu übertragen.
Amazon vsl. nächste Woche kann ich auch bestätigen
Hat jemand Erfahrung mit Lieferung an Packstationen? Musste ich leider machen da morgen nicht da….
Habe allerdings eher ungutes Gefühl bei DHL Express…..
Soweit ich weiß, geht DHL Express nicht in eine Packstation – wenn es normal DHL ist dann schon.
Doch. Sie liefern in eine Packstation
DHL Express kann grds. auch an Packstationen zustellen, falls das deine Frage war. Zumindest hat es bei mir schon geklappt
Ja , die Frage ist nur ob der Zusteller es auf die Kette bekommt… der findet manchmal meine Klingel an der Haustür schon nicht…
Aber es beruhigt das es bei Dir schonmal geklappt hat
Habe gestern die Versandbestätigung von DeinHandy.de (Mobilezone) bekommen, aber noch ist der Status offen.
Bestellung über Apple kommt dieses Mal mit DHL Express aus Prag statt wie bisher mit UPS
Bei uns ist es wieder UPS
Amazon leider erst am 24.09. Schade.
Ja über die Jahre meistens so. Ich hatte ja unter anderen in den Kommentaren davor gewarnt. Wenn man es zum Release Tag haben möchte dann nur direkt bei Apple.
Hab direkt bei Apple bestellt. 14.02 Uhr hatte ich die App nach erfolgreicher Bestellung und Bezahlung schon wieder verlassen. Es stand direkt der 24. – 29. September als angepeilter Termin da. Geld wurde gestern abgebucht, aktuell wird der Versand vorbereitet. Das wird wohl nichts mit morgen.
Schade. :(
Auch UPS Sendungsverfolgung erhalten, wird Morgen zugestellt wenn ich auf Arbeit bin. Da darf ich dann wieder Abends in den UPS Point latschen.
17 Pro Max, vom 24-29.09 verschoben auf morgen! Ich freu mich
Mega :) ich hoffe das passiert bei mir auch noch :/
Oh das hoffe ich auch ;)
Bei mir auch :-)
Bei Vodafone am 12.09.2025 um 14:05 Uhr telefonisch geordert. Webseite / Bestellstatus: In Bearbeitung – Voraussichtliche Lieferung: 19.09.2025.
2 Stunden vorher bestellt. Lieferung 29.09 hmpf
Ich habe es über Vertragsanbieter bestellt – man hat mir mitgeteilt, dass es mit DHL kommt aber der Versand erst bis 1. Oktober erfolgt.. angeblich.. :((
O2 – arvato – DHL
Paket ist bereits seit heute Mittag ein paar Kilometer entfernt und soll morgen kommen…
Amazon Bestellubg von Sonntag: Wir senden Ihnen eine E-Mail, sobald wir ein voraussichtliches Lieferdatum haben.
Bin eigentlich davon ausgegangen morgen das iPhone zu erhalten. Angeblich soll in der Nacht die Versandbestätigung kommen hatte ich gedacht
Bei mir genauso.
Habe nix bestellt und bin daher sehr entspannt…
Haha, sorry, musste mal sein.
Hoffe eure iPhones kommen alle noch rechtzeitig an, damit ihr das Wochenende zum Einrichten nutzen könnt.
Dito, setze dieses Jahr auch aus und warte auf S, iPhone 27 oder was immer kommen mag ;-)
Und wie sieht es mit Abholbestätigung (eMail) Apple Store aus ?
Bei mir bisher nix.
Bei mir komischerweise auch nicht
Ja wohl erst morgen, wenn der offizielle Releasetag ist
Warte gerade auch noch auf die Bestätigung um morgen abholen zu dürfen
Hab am 12.09 bei Galaxus bestellt, leider noch keine Info
Meins von Galaxus wurde heute Morgen an DHL übergeben. Fingers crossed…
Hat jemand bei Media Markt bestellt?
Wir kaufen iPhones nicht beim Chinesen ;-)
Ich habe bei Saturn ein iPhone 17 in schwarz mit 256 GB und die neuen AirPods Pro bestellt. Beide sollen morgen kommen. Versandbestätigung kam heute
Ja. Ich. Bin noch gespannt
Bin nächste Woche im Urlaub. Wenn Amazon da liefert , kann ich den Liefertermin um eine Woche verschieben?
Bis jetzt noch kein Termin bekommen.
Das war wirklich die schlechteste Wahl die du hättest treffen können. Wenn du nächste Woche im Urlaub bist MUSST du bei Apple bestellen. Alles andere ist ein zu hohes Risiko. Bzw. häufig verspätet.
Wunschtermin gibt es nicht mehr bei ama. Wenn Du an Locker bestellt hast geht es AFAIK nach drei Tagen zurück. Kannst aber versuchen es über den Support zu verlängern. Wenn Du es per DHL bekommst kannst Du es ggf. an eine PS umleiten …
Das 17 Air kommt bei mir morgen per UPS.
Mein 17 Air kommt ebenfalls morgen per UPS
Wird morgen um 8 im Store abgeholt.
Ohne Vorbestellung ?
Naja die Leute die es morgen pünktlich erhalten möchten haben Ja hoffentlich direkt bei Apple bestellt. Genug gewarnt vor Am.azon und co wurde ja. Waren bei mir noch nie pünktlich.
Habe relativ rechtzeitig nach verkaufsstart bei Amazon die Airpods bestellt. Sollen aber erst am 23. geliefert werden…
AirPods Pro 3 wurden von Amazon auf nächste Woche geschoben bei mir.
Fahr morgen früh zum CentrO, weiß noch immer nicht ob großes oder kleines pro, Farbe & Speicher steht
Bei klein und groß kommt es halt drauf an ob du mehr Bildschirm und Akku haben möchtest. Ist aber beim Max dann weniger handlich. Musst du meistens mit 2 Händen bedienen.
I know, hab auch schon 2-3 große gehabt, das letzte auch, bin dann im Februar aber auf’s kleine, hab mir eigentlich gesagt das ich wegen dem Akku zum Großen greife, aber solange es Apps wie Erinnerungen gibt die nicht ins Querformat gehen; puuuh.
Ich erwarte nicht mal zwei Apps nebeneinander obwohl die Konkurrenz das bietet.
Mal schauen
GANZ VIEL LIEBE FÜR DEINEN USERNAMEN <3
Grüße von Links außen
Amazon iPhone 17 Pro Silber 256 GB, bisher keine Statusveränderung, nur „Bestellung erhalten“
Funktionsgewebecase. Montag bei Apple bestellt, Lieferdatum 8.10.-15.10. Geliefert heute… gut, besser so als andersrum;)
Ich will dieses Jahr auch ein iPhone kaufen. Ich habe aber keine Vorbestellung gemacht. Denkt ihr es lohnt sich morgen in der Früh zu nem Apple Store zu wagen? Oder ist das aussichtslos? Weil ewig anstehen will ich auch nicht, so wichtig isses mir dann doch nicht.
Die letzten Jahre hielt sich der Andrang in Grenzen. Kannst ja reservieren.
Ich wills bar zahlen, da geht keine Reservierung.
Ja, werds mal versuchen.
Bei Apple im Store kann man doch gar nicht mit Bargeld zahlen, meine ich.
Doch afaik schon.
Ok
o2 iPhones kommen morgen an und AirPods Pro 3 von MM auch morgen – frühes Weihnachten dieses Jahr (:
Vodafone noch nichts..
Bei mir auch nicht… :(
Also bei mir heißt es in Auslieferung aber ich habe noch keine DHL Nummer bekommen
Apple Watch Ultra 3 und AirPods Pro 3 kommen morgen mit DHL und gekauft bei Coolblue.
iPhone 17 Pro Max 512 GB kurz nach 14 Uhr bestellt auf Amazon.
„Bestellung erhalten“.
Letztes Jahr lief es beim iPhone 16 Pro Max auch so ab und erst am Freitag
wurde es dann von Amazon verschickt. 1 Tag nach Release kann ich mit leben.
Du meinst letztes Jahr hast Du auch erst eine Bestätigung für die Folgewoche erhalten und dann kam es doch früher=
Sowohl iPhone 17 Pro sowieso AirPods sollen morgen zwischen 8:30-12:30 via UPS in Saarbrücken zugestellt werden. Mitteilung kam gegen 12 Uhr, zuerst von UPS & kurz drauf von Apple
AirPods Pro 3 kommen hier per UPS morgen an, freu mich. Apple Care+, für die Dinger, wurde soeben wohl auch schon aktiviert, habe eine E-Mail darüber erhalten. Schaut also alles sehr gut aus. UPS ist hier such immer sehr zuverlässig, muss ich sagen. Bis Mittag werde ich sie wohl haben. Mal schauen, welchen Film ich mir damit am Abend reinziehen werde. Hehe
Bei Apple gekauft und UPS kommt morgen zwischen 9.30-12.30 Paket kommt aus CZ.
iPhone 17 Pro Max 2TB bei Amazon mit Lieferdatum 20.09. Wenn ich mir die Kommentare so anschaue ist das wohl ein gutes Datum. Hätte es jedoch gerne morgen gehabt. War mir nicht bewusst, dass amazon verspätet liefert. Samstag natürlich nicht zu Hause. Kann man das irgendwie noch an eine Packstation umleiten? Jemand Erfahrung damit? Oder verzögert sich das dann noch weiter?
Wow! Ich habe direkt um 14 Uhr bestellt, sobald das Handy für eine Sekunde verfügbar war und habe immer noch kein Lieferdatum.
Am 12.9 bei Amazon bestellt und soll am 24.09. ankommen
Bei mir steht bei ups nur Label created
Ich hole mein iPhone am Samstagvormittag entspannt im Apple Store in Frankfurt ab.
Airpods Pro 3 von Amazon auch erst am 24.09. Sehr enttäuschend.
Mein iPhone 17 Pro Max kommt morgen per DHL-Express an. AirPods3 und die Watch 11 werden per UPS morgen früh angeliefert (08:30 – 10:30 Uhr).
Soeben von Amazon die Benachrichtigung bekommen, dass das iPhone (Pro Max) am Montag, 22.09. geliefert wird. Bestellt am 19.09, 14 Uhr.
Genau…
Von o2 auch bereits eine Sendungsnummer und soll morgen zugestellt werden. Völlig Problemlos
AirPods Pro 3 bei Amazon Stand jetzt mit Lieferung Mittwoch angegeben, bestellt direkt nach Verkaufsstart.
AW Ultra 3, bei Apple bestellt. Kommt morgen mit UPS zwischen 10:15 und 14:15 Uhr :)
AirPods Pro 3 kommen via Amazon am Dienstag. Kann sie dann erst am Freitag abholen, aber das passt für mich.
Bei mir das gleiche.
Aktueller Status:
UPS Versandetikett in CZ erstellt
Mal sehen ob das noch klappt
Amazon:
– AirPods Pro 3: 11.9. bestellt –> ca 24.9. Lieferung
– iPhone 17 Pro Max: 12.9. bestellt –> ab ca 22.9. Lieferung
Ich nehme es gelassen. Hauptsache es kommt alles heil an.
Da kann auch mal was falsches drin sein.
Wie konntest Du das 17 Pro denn am 11.9. schon bestellen, bei mir waren die Geräte erst am 12. kurz nach 14 Uhr sichtbar
Amazon bei mir noch „Wir senden Ihnen eine E-Mail, sobald wir ein voraussichtliches Lieferdatum haben.“ Bestellung ging um 14:17 Uhr ein. Orange Max pro 2tb
Bei mir steht seit gestern „Versand wird vorbereitet“. Kann eigentlich nicht mehr lange dauern. Datum ist noch mit 24. bis 29. angegeben, aber das kann ich mir kaum vorstellen.
Bei mir sollte es auch zwischen dem 24. und 29. September kommen, gerade kam aber die Nachricht, dass es versendet wurde und morgen per UPS bei mir eintrifft. Juhu! ;-)
AirPods vor einer Stunde bei Media Markt bestellt und schon ne Versandbestätigung
Bei mir verschickt mit UPS aber keine weiteren Daten. Nicht mal Label erstellt. Noch jemand?
Ja, meins kommt auch mit UPS, kann auch noch nichts verfolgen.
same :(
Bei mir auch
Ich habe am 16.09. bei Congstar bestellt und heute kam die Versandbestätigung mit Sendungsnummer. Ich bin gespannt, ob es morgen kommt.
Jetzt habe ich auch eine SMS von der Telekom bekommen mit der Sendungsnummer. Packstation wird nicht gehen oder? Wegen hohem Wert? Oder hat da jemand Erfahrung aus den letzten Jahren?