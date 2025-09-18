iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 149 Artikel

Amazon-Lieferungen erst ab nächster Woche?

iPhone 17 & Co.: Versandbenachrichtigungen laufen nach und nach ein
Artikel auf Mastodon teilen.
116 Kommentare 116

Auch in diesem Jahr lassen die Versandbenachrichtungen zu den neuen Apple-Produkten bei einem Teil der Nutzer auf sich warten. In der Regel könnt ihr euch aber auf das von Apple bei der Bestellung genannte Datum verlassen. Schaut da aber besser nochmal rein, uns liegt eine allerdings nicht bestätigte Aussage vor, dass sich der Versandtermin bei Apple im Anschluss an eine Bestellung noch geändert hätte. Dergleichen sollte wenn überhaupt, jedoch wirklich eine Ausnahme sein.

In den vergangenen Jahren wurden die Versandbenachrichtigungen von Apple zum Teil auch erst am Abend vor dem Tag der Lieferung verschickt, die Produkte kamen jedoch stets pünktlich an.

Iphone Versand Ups

Screenshot aus dem vergangenen Jahr

Anders verhält sich dies bei Apples Vertriebspartnern. So hat Amazon beispielsweise zwar ebenfalls schon seit vergangenem Freitag Vorbestellungen angenommen, jedoch keine Liefertermine, sondern lediglich den offiziellen Verkaufsstart kommuniziert. Der Versender erhält die neuen Produkte kontingentweise von Apple zugeteilt und kann die Lieferungen dementsprechend nur abhängig von seinem Lagerbestand ausführen. Dies sollte sich jedoch im Laufe des morgigen Tages ändern. Sobald bei Amazon und weiteren Handelspartnern von Apple der Versand der Geräte angelaufen ist, können diese mit konkreten Stückzahlen kalkulieren und für Neubestellungen dann auch verbindliche Liefertermine nennen.

Amazon-Lieferungen erst ab nächster Woche?

Falls ihr bereits von Apple oder anderen Versendern entsprechende Benachrichtigungen erhalten habt, könnt ihr die Kommentare zum Austausch untereinander nutzen. Zu Bestellungen bei Amazon liegen uns bislang ausschließlich Meldungen von Lesern vor, die dort ein iPhone bestellt haben und das Gerät in der kommenden Woche erhalten.

Ähnlich wie bei Amazon und Co. läuft es auch bei den Mobilfunkanbietern. Erste Besteller dürfen hier bereits morgen mit der Belieferung rechnen, allerdings können sich die Termine schnell auch nach hinten schieben. Doch werden wir hier vermutlich ebenfalls schon in den nächsten Tagen aktualisierte Bestellseiten mit der Angabe von konkreten Lieferterminen sehen.
18. Sep. 2025 um 14:50 Uhr von chris Fehler gefunden?


    Zum Absenden des Formulars muss Google reCAPTCHA geladen werden.
    Google reCAPTCHA Datenschutzerklärung

    Google reCAPTCHA laden
    116 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Meine Telekom ist seit heute Morgen „im Versand“ und seit Mittag hab ich ne Sendungsnummer. Entspannt wie jedes Jahr… ;-)

    Antworten Melden

    • Meine sagt Samstag. Ich weiss das ist kleinlich, aber ein Grund wieder bei Apple direkt zu bestellen.

      Antworten Melden

      • Wenn du es zum Release Tag möchtest. Klar. War aber schon immer so. Alles andere ist immer mit Risiko.

    • Ich habe eine Vertragsverlängerung gemacht und noch keine Infos zum Handy Versand… ich weiß auch nicht, woher die Info bekomme, dass die Vertragsverlängerung abgeschlossen ist

      Antworten Melden
      • Peter von Frosta

        Dein Vertrag wurde verlängert, da is alles abgeschlossen. Jetzt erfolgt irgendwann in nächster Zeit der Versand des Gerätes! Das hat mit der eigentlichen Vertragsverlängerung nichts mehr zutun.

    • Bei mir steht auf der Telekom Seite:
      Auftragsstatus
      Sendung befindet sich in Auslieferung

      Habe aber keine Sendungsnummer oder irgendwas

      Antworten Melden

    • Bei mir Vertragsverlängerung bei der Telekom. Auftragsstatus heißt auch „Sendung befindet sich in Auslieferung“. Aber wann und mit wem, ein vernünftiges Tracking fehlt. :/

      Antworten Melden

      • Bei mir genau so keine sendungsnummer da.

      • Bei mir ja es doch via sms!

        Herzlichen Glückwunsch! Sie erhalten Ihr neues iPhone bereits zum Verkaufsstart. Viel Spaß damit! Ihre Telekom

      • Bei mir ist auch gerade die sms gekommen aber keine sendungsnummer

      • Bei mir verspätet es sich und kommt irgendwann nächste Woche zwischen 22.09-27.09. Und das trotz VIP Ticket bei der Telekom. Ärgerlich, aber gibt schlimmeres. Habe zum Glück ein funktionierendes iPhone.

    • mir ist das ehrlich gesagt ziemlich egal, ob das iphone morgen kommt oder wie die Telekom bereits auf der Auftragsstatusseite bei mir schreibt nächste Woche.
      Die Hülle dafür kommt auch erst nächste Woche, also ganz entspannt.

      Antworten Melden

  • Bei mir ist das iPhone bereits in der Region angekommen und wird morgen mit DHL Express zugestellt.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • 11:35 UPS. Bin froh drüber. Der Götterbote hätte mich enttäuscht.

    Antworten Melden

  • Ich soll es angeblich auch morgen geliefert bekommen, dann heißt es erstmal alles geregelt vom XS auf das neue Gerät zu übertragen.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Hat jemand Erfahrung mit Lieferung an Packstationen? Musste ich leider machen da morgen nicht da….
    Habe allerdings eher ungutes Gefühl bei DHL Express…..

    Antworten Melden

  • Habe gestern die Versandbestätigung von DeinHandy.de (Mobilezone) bekommen, aber noch ist der Status offen.

    Antworten Melden

  • Bestellung über Apple kommt dieses Mal mit DHL Express aus Prag statt wie bisher mit UPS

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

    • Ja über die Jahre meistens so. Ich hatte ja unter anderen in den Kommentaren davor gewarnt. Wenn man es zum Release Tag haben möchte dann nur direkt bei Apple.

      Antworten Melden

      • Hab direkt bei Apple bestellt. 14.02 Uhr hatte ich die App nach erfolgreicher Bestellung und Bezahlung schon wieder verlassen. Es stand direkt der 24. – 29. September als angepeilter Termin da. Geld wurde gestern abgebucht, aktuell wird der Versand vorbereitet. Das wird wohl nichts mit morgen.
        Schade. :(

  • Auch UPS Sendungsverfolgung erhalten, wird Morgen zugestellt wenn ich auf Arbeit bin. Da darf ich dann wieder Abends in den UPS Point latschen.

    Antworten Melden

  • 17 Pro Max, vom 24-29.09 verschoben auf morgen! Ich freu mich

    Antworten Melden

  • Bei Vodafone am 12.09.2025 um 14:05 Uhr telefonisch geordert. Webseite / Bestellstatus: In Bearbeitung – Voraussichtliche Lieferung: 19.09.2025.

    Antworten Melden

  • Ich habe es über Vertragsanbieter bestellt – man hat mir mitgeteilt, dass es mit DHL kommt aber der Versand erst bis 1. Oktober erfolgt.. angeblich.. :((

    Antworten Melden

  • Amazon Bestellubg von Sonntag: Wir senden Ihnen eine E-Mail, sobald wir ein voraussichtliches Lieferdatum haben.

    Bin eigentlich davon ausgegangen morgen das iPhone zu erhalten. Angeblich soll in der Nacht die Versandbestätigung kommen hatte ich gedacht

    Antworten Melden

  • Habe nix bestellt und bin daher sehr entspannt…
    Haha, sorry, musste mal sein.
    Hoffe eure iPhones kommen alle noch rechtzeitig an, damit ihr das Wochenende zum Einrichten nutzen könnt.

    Antworten Melden

  • Und wie sieht es mit Abholbestätigung (eMail) Apple Store aus ?
    Bei mir bisher nix.

    Antworten Melden

  • Hab am 12.09 bei Galaxus bestellt, leider noch keine Info

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Bin nächste Woche im Urlaub. Wenn Amazon da liefert , kann ich den Liefertermin um eine Woche verschieben?
    Bis jetzt noch kein Termin bekommen.

    Antworten Melden

    • Das war wirklich die schlechteste Wahl die du hättest treffen können. Wenn du nächste Woche im Urlaub bist MUSST du bei Apple bestellen. Alles andere ist ein zu hohes Risiko. Bzw. häufig verspätet.

      Antworten Melden

    • Wunschtermin gibt es nicht mehr bei ama. Wenn Du an Locker bestellt hast geht es AFAIK nach drei Tagen zurück. Kannst aber versuchen es über den Support zu verlängern. Wenn Du es per DHL bekommst kannst Du es ggf. an eine PS umleiten …

      Antworten Melden
  • Antworten Melden
  • Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Naja die Leute die es morgen pünktlich erhalten möchten haben Ja hoffentlich direkt bei Apple bestellt. Genug gewarnt vor Am.azon und co wurde ja. Waren bei mir noch nie pünktlich.

    Antworten Melden

  • Habe relativ rechtzeitig nach verkaufsstart bei Amazon die Airpods bestellt. Sollen aber erst am 23. geliefert werden…

    Antworten Melden

  • AirPods Pro 3 wurden von Amazon auf nächste Woche geschoben bei mir.

    Antworten Melden

  • Fahr morgen früh zum CentrO, weiß noch immer nicht ob großes oder kleines pro, Farbe & Speicher steht

    Antworten Melden

    • Bei klein und groß kommt es halt drauf an ob du mehr Bildschirm und Akku haben möchtest. Ist aber beim Max dann weniger handlich. Musst du meistens mit 2 Händen bedienen.

      Antworten Melden

      • I know, hab auch schon 2-3 große gehabt, das letzte auch, bin dann im Februar aber auf’s kleine, hab mir eigentlich gesagt das ich wegen dem Akku zum Großen greife, aber solange es Apps wie Erinnerungen gibt die nicht ins Querformat gehen; puuuh.
        Ich erwarte nicht mal zwei Apps nebeneinander obwohl die Konkurrenz das bietet.
        Mal schauen

        GANZ VIEL LIEBE FÜR DEINEN USERNAMEN <3
        Grüße von Links außen

  • Amazon iPhone 17 Pro Silber 256 GB, bisher keine Statusveränderung, nur „Bestellung erhalten“

    Antworten Melden

  • Funktionsgewebecase. Montag bei Apple bestellt, Lieferdatum 8.10.-15.10. Geliefert heute… gut, besser so als andersrum;)

    Antworten Melden

  • Ich will dieses Jahr auch ein iPhone kaufen. Ich habe aber keine Vorbestellung gemacht. Denkt ihr es lohnt sich morgen in der Früh zu nem Apple Store zu wagen? Oder ist das aussichtslos? Weil ewig anstehen will ich auch nicht, so wichtig isses mir dann doch nicht.

    Antworten Melden

  • o2 iPhones kommen morgen an und AirPods Pro 3 von MM auch morgen – frühes Weihnachten dieses Jahr (:

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Also bei mir heißt es in Auslieferung aber ich habe noch keine DHL Nummer bekommen

    Antworten Melden

  • Apple Watch Ultra 3 und AirPods Pro 3 kommen morgen mit DHL und gekauft bei Coolblue.

    Antworten Melden

  • iPhone 17 Pro Max 512 GB kurz nach 14 Uhr bestellt auf Amazon.
    „Bestellung erhalten“.

    Letztes Jahr lief es beim iPhone 16 Pro Max auch so ab und erst am Freitag
    wurde es dann von Amazon verschickt. 1 Tag nach Release kann ich mit leben.

    Antworten Melden

  • Sowohl iPhone 17 Pro sowieso AirPods sollen morgen zwischen 8:30-12:30 via UPS in Saarbrücken zugestellt werden. Mitteilung kam gegen 12 Uhr, zuerst von UPS & kurz drauf von Apple

    Antworten Melden

  • AirPods Pro 3 kommen hier per UPS morgen an, freu mich. Apple Care+, für die Dinger, wurde soeben wohl auch schon aktiviert, habe eine E-Mail darüber erhalten. Schaut also alles sehr gut aus. UPS ist hier such immer sehr zuverlässig, muss ich sagen. Bis Mittag werde ich sie wohl haben. Mal schauen, welchen Film ich mir damit am Abend reinziehen werde. Hehe

    Antworten Melden

  • Bei Apple gekauft und UPS kommt morgen zwischen 9.30-12.30 Paket kommt aus CZ.

    Antworten Melden

  • iPhone 17 Pro Max 2TB bei Amazon mit Lieferdatum 20.09. Wenn ich mir die Kommentare so anschaue ist das wohl ein gutes Datum. Hätte es jedoch gerne morgen gehabt. War mir nicht bewusst, dass amazon verspätet liefert. Samstag natürlich nicht zu Hause. Kann man das irgendwie noch an eine Packstation umleiten? Jemand Erfahrung damit? Oder verzögert sich das dann noch weiter?

    Antworten Melden
  • Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Ich hole mein iPhone am Samstagvormittag entspannt im Apple Store in Frankfurt ab.

    Antworten Melden

  • Airpods Pro 3 von Amazon auch erst am 24.09. Sehr enttäuschend.

    Antworten Melden

  • Mein iPhone 17 Pro Max kommt morgen per DHL-Express an. AirPods3 und die Watch 11 werden per UPS morgen früh angeliefert (08:30 – 10:30 Uhr).

    Antworten Melden

  • Soeben von Amazon die Benachrichtigung bekommen, dass das iPhone (Pro Max) am Montag, 22.09. geliefert wird. Bestellt am 19.09, 14 Uhr.

    Antworten Melden

  • Von o2 auch bereits eine Sendungsnummer und soll morgen zugestellt werden. Völlig Problemlos

    Antworten Melden

  • AirPods Pro 3 bei Amazon Stand jetzt mit Lieferung Mittwoch angegeben, bestellt direkt nach Verkaufsstart.

    Antworten Melden

  • AW Ultra 3, bei Apple bestellt. Kommt morgen mit UPS zwischen 10:15 und 14:15 Uhr :)

    Antworten Melden

  • Amazon:
    – AirPods Pro 3: 11.9. bestellt –> ca 24.9. Lieferung
    – iPhone 17 Pro Max: 12.9. bestellt –> ab ca 22.9. Lieferung

    Ich nehme es gelassen. Hauptsache es kommt alles heil an.

    Antworten Melden

  • Amazon bei mir noch „Wir senden Ihnen eine E-Mail, sobald wir ein voraussichtliches Lieferdatum haben.“ Bestellung ging um 14:17 Uhr ein. Orange Max pro 2tb

    Antworten Melden

  • Bei mir steht seit gestern „Versand wird vorbereitet“. Kann eigentlich nicht mehr lange dauern. Datum ist noch mit 24. bis 29. angegeben, aber das kann ich mir kaum vorstellen.

    Antworten Melden

  • AirPods vor einer Stunde bei Media Markt bestellt und schon ne Versandbestätigung

    Antworten Melden

  • Bei mir verschickt mit UPS aber keine weiteren Daten. Nicht mal Label erstellt. Noch jemand?

    Antworten Melden

  • Ich habe am 16.09. bei Congstar bestellt und heute kam die Versandbestätigung mit Sendungsnummer. Ich bin gespannt, ob es morgen kommt.

    Antworten Melden

  • Jetzt habe ich auch eine SMS von der Telekom bekommen mit der Sendungsnummer. Packstation wird nicht gehen oder? Wegen hohem Wert? Oder hat da jemand Erfahrung aus den letzten Jahren?

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 42149 Artikel in den vergangenen 6592 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·   Cookie Einstellungen   ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven