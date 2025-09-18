iPhone 17 & Co.: Versandbenachrichtigungen laufen nach und nach ein

Auch in diesem Jahr lassen die Versandbenachrichtungen zu den neuen Apple-Produkten bei einem Teil der Nutzer auf sich warten. In der Regel könnt ihr euch aber auf das von Apple bei der Bestellung genannte Datum verlassen. Schaut da aber besser nochmal rein, uns liegt eine allerdings nicht bestätigte Aussage vor, dass sich der Versandtermin bei Apple im Anschluss an eine Bestellung noch geändert hätte. Dergleichen sollte wenn überhaupt, jedoch wirklich eine Ausnahme sein.

In den vergangenen Jahren wurden die Versandbenachrichtigungen von Apple zum Teil auch erst am Abend vor dem Tag der Lieferung verschickt, die Produkte kamen jedoch stets pünktlich an.

Screenshot aus dem vergangenen Jahr

Anders verhält sich dies bei Apples Vertriebspartnern. So hat Amazon beispielsweise zwar ebenfalls schon seit vergangenem Freitag Vorbestellungen angenommen, jedoch keine Liefertermine, sondern lediglich den offiziellen Verkaufsstart kommuniziert. Der Versender erhält die neuen Produkte kontingentweise von Apple zugeteilt und kann die Lieferungen dementsprechend nur abhängig von seinem Lagerbestand ausführen. Dies sollte sich jedoch im Laufe des morgigen Tages ändern. Sobald bei Amazon und weiteren Handelspartnern von Apple der Versand der Geräte angelaufen ist, können diese mit konkreten Stückzahlen kalkulieren und für Neubestellungen dann auch verbindliche Liefertermine nennen.

Amazon-Lieferungen erst ab nächster Woche?

Falls ihr bereits von Apple oder anderen Versendern entsprechende Benachrichtigungen erhalten habt, könnt ihr die Kommentare zum Austausch untereinander nutzen. Zu Bestellungen bei Amazon liegen uns bislang ausschließlich Meldungen von Lesern vor, die dort ein iPhone bestellt haben und das Gerät in der kommenden Woche erhalten.

Ähnlich wie bei Amazon und Co. läuft es auch bei den Mobilfunkanbietern. Erste Besteller dürfen hier bereits morgen mit der Belieferung rechnen, allerdings können sich die Termine schnell auch nach hinten schieben. Doch werden wir hier vermutlich ebenfalls schon in den nächsten Tagen aktualisierte Bestellseiten mit der Angabe von konkreten Lieferterminen sehen.