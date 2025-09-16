Gratis-App „SmartFruit“ macht Apples lokale KI greifbar

Mit iOS 26 hat Apple alle interessierten Entwicklern sogenannte Foundation-Models zur Verfügung gestellt. Drittanbietern wird hier der direkten Zugriff auf Apples KI-Sprachmodelle gewährt, die sich direkt auf dem Gerät lokal ansprechen lassen und keine Internetverbindung voraussetzen.

Apples Modell bildet die technische Grundlage von Apple Intelligence und kann für eine Vielzahl textbasierter Aufgaben eingesetzt werden. Es erkennt Muster in Anfragen, erzeugt passende Texte und kann sogar auf selbstgeschriebenen Code zugreifen, um spezielle Aufgaben auszuführen.

Lokale Chat, optionales Archiv

Die neu verfügbare App SmartFruit bietet ein Chat-Interface für dieses lokale Sprachmodell. Nutzer können Fragen stellen oder Texteingaben machen, die dann direkt auf dem iPhone oder iPad verarbeitet werden. Da die Verarbeitung ohne Verbindung zu externen Servern geschieht, bleiben die Daten privat.

Für einmalig 0,99 Euro lässt sich eine Archivfunktion freischalten, mit der sich Unterhaltungen speichern und exportieren lassen. Auch verschiedene Trinkgeld-Optionen stehen zur Verfügung, um den Entwickler zusätzlich zu unterstützen.

Optionen für Entwickler

Besonders interessant ist SmartFruit für Entwickler. Über ein Einstellungsmenü können verschiedene Parameter wie Sampling-Modus, Temperatur oder die Länge der Antworten verändert werden. Auch die von Apple vorgesehenen Leitplanken, die Inhalte stärker oder weniger restriktiv begrenzen, lassen sich anpassen. Für jede Auswahl generiert die App automatisch ein SwiftUI-Codebeispiel, das zeigt, wie sich die Optionen im eigenen Projekt umsetzen lassen.

Das Foundation-Model ist auf vielfältige Textgenerierung ausgelegt. Es kann Inhalte zusammenfassen, Informationen extrahieren, Dialoge für Spiele schreiben oder ganze Datenstrukturen in Swift erzeugen. SmartFruit macht diese Funktionen sichtbar und veranschaulicht, wie Entwickler die Schnittstellen in iOS 26 einsetzen können. Voraussetzung für die Nutzung ist ein Gerät mit Apple Intelligence und installiertem iOS 26.