iOS 26 bringt automatische Temperaturregelung in die Home-App

Mit iOS 26 führt Apple eine neue Funktion in der Home-App ein, die als „Adaptive Temperature“ bezeichnet wird. Ziel ist es, die Heiz- und Kühlgeräte eines Haushalts automatisch an die Anwesenheit der Bewohner anzupassen. Dabei unterscheidet das System drei Zustände: „zuhause“, „abwesend“ und „länger abwesend“. Letzterer greift, wenn über einen längeren Zeitraum niemand im Haus ist oder alle registrierten Nutzer sich in größerer Entfernung befinden.

Allerdings werden nicht alle Anwender hier sofort spürbare Effekte bemerken, da die Funktion auf verschiedenen Faktoren beruht. Während Haushalte mit Bewegungssensoren oder regelmäßig geteilten Standortdaten ziemlich schnell von der neuen Automatik profitieren dürften, wird die Wirkung in anderen Umgebungen wohl weit weniger ausgeprägt sein.

Steuerung über den Aktivitätsverlauf

„Adaptive Temperature“ arbeitet mit einem Aktivitätsprotokoll, das im Hintergrund festhält, ob sich jemand zu Hause befindet. Es wird dabei nicht aufgezeichnet, welche Person ankommt oder das Haus verlässt, sondern nur der Wechsel des Aktivitätszustands. Auf dieser Basis kann die Home-App die Thermostate automatisch anpassen.

Zusätzlich kann die Option „Predict Arrival“ aktiviert werden. Sie nutzt Routinen, Kalendereinträge oder Navigationsdaten, um vorherzusagen, wann ein Bewohner eintrifft. In solchen Fällen wird die gewünschte Temperatur bereits vor der Ankunft eingestellt. Apple betont, dass die erfassten Zustandswechsel nicht an das Unternehmen weitergegeben werden.

Anpassungsmöglichkeiten für Nutzer

Wer die Funktion nicht nutzen möchte, kann sie in den Einstellungen der Home-App deaktivieren. Dort lässt sich auch das Aktivitätsprotokoll ausschalten, womit bisherige Einträge gelöscht werden. Gäste oder Bewohner ohne Administratorrechte haben diese Möglichkeit nicht, sie können jedoch verhindern, dass ihr Gerät Standortinformationen an die Home-App weitergibt.

Unklar ist derzeit, ob alle kompatiblen HomeKit-Thermostate, etwa die Geräte von Tado°, die neue Funktion direkt unterstützen oder ob Hersteller zunächst Softwareupdates bereitstellen müssen. Erste Rückmeldungen von Nutzern deuten darauf hin, dass Adaptive Temperature noch nicht überall sichtbar ist.