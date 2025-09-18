Steuerung über den Aktivitätsverlauf
iOS 26 bringt automatische Temperaturregelung in die Home-App
Mit iOS 26 führt Apple eine neue Funktion in der Home-App ein, die als „Adaptive Temperature“ bezeichnet wird. Ziel ist es, die Heiz- und Kühlgeräte eines Haushalts automatisch an die Anwesenheit der Bewohner anzupassen. Dabei unterscheidet das System drei Zustände: „zuhause“, „abwesend“ und „länger abwesend“. Letzterer greift, wenn über einen längeren Zeitraum niemand im Haus ist oder alle registrierten Nutzer sich in größerer Entfernung befinden.
Allerdings werden nicht alle Anwender hier sofort spürbare Effekte bemerken, da die Funktion auf verschiedenen Faktoren beruht. Während Haushalte mit Bewegungssensoren oder regelmäßig geteilten Standortdaten ziemlich schnell von der neuen Automatik profitieren dürften, wird die Wirkung in anderen Umgebungen wohl weit weniger ausgeprägt sein.
„Adaptive Temperature“ arbeitet mit einem Aktivitätsprotokoll, das im Hintergrund festhält, ob sich jemand zu Hause befindet. Es wird dabei nicht aufgezeichnet, welche Person ankommt oder das Haus verlässt, sondern nur der Wechsel des Aktivitätszustands. Auf dieser Basis kann die Home-App die Thermostate automatisch anpassen.
Zusätzlich kann die Option „Predict Arrival“ aktiviert werden. Sie nutzt Routinen, Kalendereinträge oder Navigationsdaten, um vorherzusagen, wann ein Bewohner eintrifft. In solchen Fällen wird die gewünschte Temperatur bereits vor der Ankunft eingestellt. Apple betont, dass die erfassten Zustandswechsel nicht an das Unternehmen weitergegeben werden.
Anpassungsmöglichkeiten für Nutzer
Wer die Funktion nicht nutzen möchte, kann sie in den Einstellungen der Home-App deaktivieren. Dort lässt sich auch das Aktivitätsprotokoll ausschalten, womit bisherige Einträge gelöscht werden. Gäste oder Bewohner ohne Administratorrechte haben diese Möglichkeit nicht, sie können jedoch verhindern, dass ihr Gerät Standortinformationen an die Home-App weitergibt.
Unklar ist derzeit, ob alle kompatiblen HomeKit-Thermostate, etwa die Geräte von Tado°, die neue Funktion direkt unterstützen oder ob Hersteller zunächst Softwareupdates bereitstellen müssen. Erste Rückmeldungen von Nutzern deuten darauf hin, dass Adaptive Temperature noch nicht überall sichtbar ist.
HomeKit: „Adaptives Licht“ künftig auch für Matter-Leuchtmittel
Tado gefällt das nicht.
Gleicher Gedanke hier. Aber mir und meinem Geldbeutel gefällt das ;)
Taco hasst diesen Trick?
;)
F••k AutoRechtschreiblorrekur
Bei meinen Tado V3+ sehe ich nichts von besagter Option. Den Aktivitätsverlauf gibt es allerdings. Wie kann ich denn nachvollziehen ob sich bei mir was tut oder nicht?
In der tado App nachsehen, ob die Heizung aktiv war?
Wird es warm?
Bin mir nicht sicher, ob der Plan mit einer Fußbodenheizung aufgeht.
Nein, Fussbodenheizungen reagieren dafür zu träge. Im Prinzip schaltet man sie zu Beginn der Heizperiode ein und lässt sie bis zum Ende der Heizperiode laufen. (Außer man verreist über einen längeren Zeitraum).
Das stimmt nicht ganz, in einem gut gedämmten Raum kann man sozusagen mit der „Mindesttemperatur“ arbeiten, die je nach Zeitraum unterschiedlich ist und auch bei längerer Abwesenheit länger niedriger sein kann. Das hat mir bei 60qm in einem Jahr knapp 400€ eingespart
Mit Home Assistant halt schon seit Jahren möglich, aber gut.
Andere Zielgruppe
Einfach die Gegenstände vom Heizkörper und es wird schneller warm.
Lieber die heizung aktiv belüfteten, dann stören die kleinteile da auch nicht so.
Oder noch heißer stellen, dann brennt die Kerze und die übernimmt die eigentliche heizarbeit :)
Der Aktivitätsverlauf wird mir ja angezeigt, aber wo finde ich denn die Einstellung für die Funktion ?
Was würden wir nur ohne Euch anfangen, iFun!
Empfehlenswert bei Wärmepumpe und Flächenheizung (Fußbodenheizung), die Herr träge ist im vergleich zu einem herkömmlichen Wandheizkörper?
Da ist es nicht sinnvoll auch bei längerer Abwesenheit nicht. Es sei denn, man Überwintert anderswo. Gerade eine Fußbodenheizung müsste man ja schon 3 Wochen vor Rückkehr wieder aktivieren. Dies sollte man wohl besser manuell machen.
Das mit Tado nichts zu tun, korrekt? Will heissen die Home App, in der die Tados ja auch leben, übernimmt eine Regelfunktion ausserhalb der eigentlichen Tado App. Zu Beispiel, die Heizung regelt runter, sobald ich das Haus verlasse?
Nun ja, dies können meine Thermostate von Eve schon immer.
Aber erst die neueren Eve!
Nein, habe die der ersten Generation.
Eve Thermo ist zumindest auswählbar. Ob’s greift, werde ich heute abend mal prüfen …
Wo sind die Eve Thermos denn auswählbar ?
Kann die Home App jetzt auch mit Deutschen Schlössern gescheit umgehen (also offen/geschossen + entriegelt/verriegelt)?
Leider nein. Über Home Assistent und Matter geht das (also aufschließen/abschließen + Tür öffnen separat) aber Apple Home kann das immer noch nicht
jetzt weiß ich auch, warum Tado die API einschränken will… . )
Genau das hab ich auch gedacht. Dann werden die Tados demnächst einfach ausgetauscht.
Schade, dass man noch immer nicht Thermostate (wie Lampen und Steckdosen) zusammenfassen kann. Man hat ja durchaus mal mehrere Heizkörper in einem Raum.
Hm, könnte man damit glatt das tado Abo ersetzten. (?)