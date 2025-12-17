iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 041 Artikel

Notizen als Dateien, KI auf dem Gerät

Lokal und gut: Locally AI und Zettel passen ihre iOS-Apps an
Mit neuen Versionen stehen sowohl die KI-Anwendung Locally AI als auch die Notiz-App Zettel Quick Notes aktuell im App Store zum Download bereit. Beide Updates bauen auf bekannten Konzepten auf und erweitern die bestehenden Funktionen, ohne den grundlegenden Umgang mit Daten zu verändern. Im Mittelpunkt stehen Verbesserungen bei Bedienung, Transparenz und Systemintegration unter iOS 26.

Locally AI: Neue Modelle und Funktionsausbau

Mit Version 1.41.1 erweitert Locally AI erneut den Umfang der lokal nutzbaren Sprachmodelle. Neu hinzugekommen ist die Ministral-3-Familie von Mistral AI, die vollständig offline auf iPhone und iPad ausgeführt werden kann. Zusätzlich wurden bestehende Modelle technisch angepasst, um Ladeprobleme zu reduzieren und die Stabilität zu erhöhen.

Locally Ai Modelle

Die App ist auf iOS 26 ausgelegt und nutzt Apples MLX-Framework sowie das Apple Foundation Model für die lokale Verarbeitung. Neu sind unter anderem Datei-Anhänge innerhalb von Unterhaltungen, eine Übersicht zum Speicherverbrauch und zur Anzahl installierter Modelle. Schnellaktionen erlauben den direkten Start des Sprachmodus über den Home-Bildschirm, das Kontrollzentrum oder Kurzbefehle, wobei sämtliche Eingaben weiterhin ausschließlich auf dem Gerät verarbeitet werden.

Zettel Quick Notes: Mehr Komfort mit Version 2.2

Auch Zettel Quick Notes erhält mit Version 2.2 ein weiteres Funktionsupdate. Neu ist die automatische Speicherung während der Eingabe, wodurch Notizen fortlaufend gesichert werden. Zusätzlich zeigt die App ihr Änderungsprotokoll nun direkt innerhalb der Anwendung an, was die Nachvollziehbarkeit von Updates erleichtert.

Zettel App 1

Am bisherigen Konzept ändert sich nichts. Zettel speichert jede Notiz weiterhin als eigenständige Markdown-Datei im iCloud Drive und verzichtet auf eine interne Datenbank. Neue App-Icons für den hellen und dunklen Modus sorgen für eine bessere Anpassung an die Systemeinstellungen von iOS. Die Anwendung bleibt quelloffen, kommt ohne Nutzerkonto aus und verzichtet vollständig auf Tracking.

17. Dez. 2025 um 17:00 Uhr von Nicolas


    2 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Also ich kann mit der Notizzettel App irgendwie nichts anfangen.
    Mag andere Leute geben die das cool finden.
    Locally AI mit dem vor ein paar Tagen veröffentlichten Mistral 3 ist allerdings absolut der Knaller. Steht ChatGPT für mich in normaler kurzer Unterhaltung in nichts nach.
    Beste KI bisher.

    Antworten Melden

  • Was ist denn der Mehrwert von Zettel gegenüber der offiziellen Notizenapp (von Apple)?

    Antworten Melden

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
