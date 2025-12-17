Lokal und gut: Locally AI und Zettel passen ihre iOS-Apps an

Mit neuen Versionen stehen sowohl die KI-Anwendung Locally AI als auch die Notiz-App Zettel Quick Notes aktuell im App Store zum Download bereit. Beide Updates bauen auf bekannten Konzepten auf und erweitern die bestehenden Funktionen, ohne den grundlegenden Umgang mit Daten zu verändern. Im Mittelpunkt stehen Verbesserungen bei Bedienung, Transparenz und Systemintegration unter iOS 26.

Locally AI: Neue Modelle und Funktionsausbau

Mit Version 1.41.1 erweitert Locally AI erneut den Umfang der lokal nutzbaren Sprachmodelle. Neu hinzugekommen ist die Ministral-3-Familie von Mistral AI, die vollständig offline auf iPhone und iPad ausgeführt werden kann. Zusätzlich wurden bestehende Modelle technisch angepasst, um Ladeprobleme zu reduzieren und die Stabilität zu erhöhen.

Die App ist auf iOS 26 ausgelegt und nutzt Apples MLX-Framework sowie das Apple Foundation Model für die lokale Verarbeitung. Neu sind unter anderem Datei-Anhänge innerhalb von Unterhaltungen, eine Übersicht zum Speicherverbrauch und zur Anzahl installierter Modelle. Schnellaktionen erlauben den direkten Start des Sprachmodus über den Home-Bildschirm, das Kontrollzentrum oder Kurzbefehle, wobei sämtliche Eingaben weiterhin ausschließlich auf dem Gerät verarbeitet werden.

Zettel Quick Notes: Mehr Komfort mit Version 2.2

Auch Zettel Quick Notes erhält mit Version 2.2 ein weiteres Funktionsupdate. Neu ist die automatische Speicherung während der Eingabe, wodurch Notizen fortlaufend gesichert werden. Zusätzlich zeigt die App ihr Änderungsprotokoll nun direkt innerhalb der Anwendung an, was die Nachvollziehbarkeit von Updates erleichtert.

Am bisherigen Konzept ändert sich nichts. Zettel speichert jede Notiz weiterhin als eigenständige Markdown-Datei im iCloud Drive und verzichtet auf eine interne Datenbank. Neue App-Icons für den hellen und dunklen Modus sorgen für eine bessere Anpassung an die Systemeinstellungen von iOS. Die Anwendung bleibt quelloffen, kommt ohne Nutzerkonto aus und verzichtet vollständig auf Tracking.