Ergänzt bestehendes UltraCharge-Portfolio

Belkin UltraCharge: Neuer 25-Watt-QI-Magnet mit Griff und Ständer
Belkin hat sein Sortiment an kabellosen Ladegeräten um ein neues Modell erweitert. Der UltraCharge Magnetic Charger mit Qi2 und 25 Watt ist das jüngste Produkt der Reihe und ergänzt bereits verfügbare Ladegeräte des Herstellers.

Qi Ladegeraet Belkin

Anders als die bekannten 3-in-1-Stationen des Zubehöranbieters richtet sich das neue Modell gezielt an Nutzer, die ein kompaktes Einzel-Ladegerät für Smartphone und Kopfhörer suchen.

Neues Qi2-Ladepad als Ergänzung bestehender Modelle

Der neue UltraCharge Magnetic Charger nutzt den Qi2-Standard, der eine magnetische Ausrichtung zwischen Ladegerät und Smartphone vorsieht. Das iPhone wird automatisch korrekt positioniert, wodurch die Energieübertragung effizienter erfolgen soll. Belkin gibt an, dass kompatible iPhones innerhalb von rund 30 Minuten auf etwa 50 Prozent geladen werden können, sofern iOS 26 oder neuer installiert ist und ein geeignetes Netzteil verwendet wird.

Belkin Ultracharge

Im Unterschied zu den bereits erhältlichen UltraCharge 3-in-1 und UltraCharge Pro Ladestationen handelt es sich um ein einzelnes Ladepad. Es verfügt über ein fest verbundenes USB C Kabel mit zwei Metern Länge sowie einen integrierten Ständer und eine Halteschlaufe für den mobilen Einsatz. Eine passive Kühltechnik soll die entstehende Wärme ableiten, ohne auf einen Lüfter zurückzugreifen. Damit positioniert Belkin das neue Modell als einfache, leise Lösung für Schreibtisch, Nachttisch oder unterwegs.

Konkurrenz kommt von Ugreen

Die bereits länger erhältlichen UltraCharge 3-in-1-Modelle von Belkin bleiben weiterhin im Programm und richten sich an Nutzer, die mehrere Apple-Geräte gleichzeitig laden möchten. Diese Stationen kombinieren Ladeflächen für iPhone, Apple Watch und AirPods und werden mit stärkeren Netzteilen ausgeliefert. Das neue Ladepad ersetzt diese Produkte nicht, sondern ergänzt sie um eine günstigere und platzsparendere Alternative.

Qi2 Ugreen

Im Marktumfeld konkurriert der neue UltraCharge unter anderem mit dem MagFlow-Ladepad von UGREEN, das ebenfalls Qi2 mit 25 Watt unterstützt und mit einem textilummantelten USB-C-Kabel von 90 Zentimetern Länge ausgeliefert wird.

17. Dez. 2025 um 15:32 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    1 Kommentar bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Kennt jemand ein einzelnes Qi2 Ladepad ohne fest verbautes Kabel, also mit USB-C Stecker?

