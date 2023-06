Logitech POP: Sicherheitsupdate für die fast vergessenen Schalter

Um das Update zu installieren genügt es in der Regel, wenn man die zugehörige Bridge einsteckt und 48 Stunden online lässt. Alternativ kann die Aktualisierung auch mithilfe der App Logitech POP vorgenommen werden. Wenn man hier über das Menü die entsprechende Bridge auswählt und dort die Funktion zum Wechseln der WLAN-Verbindung nutzt (einfach wieder mit dem gleichen Netzwerk verbinden), wird in diesem Zusammenhang automatisch auch die aktuelle Firmware installiert.

