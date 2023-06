TomTom Go mit Gutschein ein Jahr kostenlos

Als größter Vorteil bei der Verwendung von TomTom Go wird allgemein die Möglichkeit beworben, gezielt die benötigten Karten für die Offline-Navigation auf dem iPhone zu speichern. Was uns darüber hinaus immer ganz gut gefallen hat, ist der klassische Navi-Stil mit übersichtlicher Routenführung. Die TomTom-App unterstützt damit verbunden auch Apple CarPlay und könnte euch auf sommerlichen Urlaubsreisen gute Dienste leisten.

Anschließend ladet und startet ihr die TomTom-App und meldet euch dort mit dem gleichen Benutzerkonto an, wie beim Kauf des Jahresabos auf der Webseite verwendet. TomTom hat auch ein Support-Dokument zu dieser Aktion veröffentlicht, in dem weiterführende Fragen zur Installation und Abrechnung behandelt werden.

Soviel vorweg. Wenn ihr immer noch dabei seid, könnt ihr das Jahresabo für TomTom Go auf der Webseite des Anbieters über diesen Link in den Einkaufswagen legen und dort anschließend den Gutscheincode BILD-TT-2023 eingeben. Der angezeigte Preis sollte sich dann auf 0 Euro reduzieren, allerdings müsst ihr dennoch eine Zahlungsvariante hinterlegen, beispielsweise Apple Pay oder PayPal. Wie gesagt: Schreibt euch den Kündigungstermin besser in den Kalender.

Insert

You are going to send email to