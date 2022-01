Loch statt Notch: 2022 bekommt das iPhone ein neues Design

Neben der neuen iPhone-Generation später im Jahr, wird schon im Frühjahr 2022 eine neue Ausgabe des iPhone SE erwartet. Die dritte Auflage des iPhone SE soll sich einmal mehr an Unternehmenskunden richten und könnte auf Gehäuse- und Bauform des iPhone XR bzw. des iPhone 11 setzen, im Inneren jedoch den vergleichsweise aktuellen A15-Chip Apples verbauen. Apple soll die dritte iPhone SE-Generation als günstigstes 5G-Gerät am Markt bewerben und dürfte in den Einkaufsabteilungen vieler Betriebe damit eine nicht unerhebliche Nachfrage auslösen.

Frohes Neues! Die für diesen Herbst geplante iPhone-Generation, das iPhone 14, soll Schluss mit dem sogenannten Notch machen und statt der großen Bildschirmaussparung erstmals auf eine nur noch verschwindend kleine Kameraöffnung auf seiner Vorderseite setzen. Mit einem „hole-punch-display“ erinnert die neue Aussparung dann wohl am ehesten an den Kreis, den auch ein Locher im Papier zurücklässt.

