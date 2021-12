„Pop around the Clock“: Live-Konzerte per App und zum Download

An Silvester ist mittlerweile auch das Konzertangebot „Pop Around the Clock“ von 3sat ein fester Programmpunkt. Zum zwanzigsten Mal versorgt uns der Sender in diesem Jahr mit einem umfangreichen Angebot an Live-Konzerten.

Das umfassende Musikprogramm hat bereits um 6 Uhr heute früh begonnen und läuft durch bis zum Neujahrs-Morgen. Für dieses Jahr versprechen die Programmmacher unter anderem die Rolling Stones in Erinnerung an den verstorbenen Charlie Watts, die Blues-Produktionen von Joe Bonamassa und Eric Clapton, Konzerte von Simply Red und den Pet Shop Boys, Pop-Shows von Kylie Minogue, Christina Aguilera, P!nk, Dua Lipa und Coldplay sowie Inszenierungen von Lindemann und Depeche Mode und Auftritte der Singer-Songwriter Bruce Springsteen, Joan Armatrading und Billy Joel.

Das Angebot lässt sich über die Apps von 3sat und ZDF abrufen. Neben dem Live-Abruf besteht zudem die Möglichkeit, on demand auf die einzelnen Konzertmitschnitte zuzugreifen. Eine Übersicht der Downloads inklusive der zugehörigen Links in drei Qualitätsstufen findet ihr auf der Webseite mediathekviewweb.de.